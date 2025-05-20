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Фигурист Тихонов возмутился отказом Татарстана финансировать школу Загитовой
Олимпийский чемпион Тихонов осудил отказ Татарстана построить школу Загитовой
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов возмутился отказом властей Татарстана выделить 1 млрд рублей на строительство школы Алины Загитовой для будущих чемпионов.
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов резко высказался о решении властей Татарстана отказать Алине Загитовой в строительстве школы фигурного катания за 1 млрд рублей, пишет ВсеПроСпорт.
«В интернете написано, сколько всего разворовано. Кому они врут, что нет денег на школу Загитовой?» – заявил Тихонов.
Он предложил властям Татарстана «потрясти тех, кто гребет триллионами».
Чемпион подчеркнул, что проект школы нужен не только Загитовой, а будущим поколениям спортсменов и будущим чемпионам. Тихонов считает, что такие объекты важны для развития российского спорта и поддержания статуса страны на международной арене.
Алина Загитова завершила карьеру в 2019 году, став первой в истории России и второй в мире после Ким Ен А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все высшие титулы мирового фигурного катания. Помимо олимпийского золота, она является чемпионкой мира 2019 года, а также обладательницей золотых и серебряных медалей европейских первенств.
Ранее власти Татарстана отказали в согласовании проекта строительства школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой из-за стоимости проекта в 1 млрд рублей.