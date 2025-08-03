Гинцбург: Первые пациенты получат российскую онковакцину в ближайшие месяцы

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, вакцина, созданная на основе неоантигенов, будет вводиться группе больных онкологической меланомой в экспериментальном режиме совместно с онкоцентрами имени Герцена и Блохина, передает РИА «Новости».

Гинцбург подчеркнул, что задача центра Гамалеи заключается исключительно в производстве вакцины, после чего препарат будет передан в профильные клиники для дальнейших исследований и лечения пациентов. Особенность этого препарата в том, что он создается по индивидуальным генетическим данным конкретного больного, что накладывает принципиально новые требования к его регулированию и применению.

По словам Гинцбурга, для запуска эксперимента правительство в начале года издало специальное постановление, регламентирующее обращение подобных персонализированных препаратов. Он отметил, что подход к регулированию этой вакцины применяется в России впервые, однако специалисты и власти уже находят общий язык для продвижения проекта.

Также Гинцбург отметил, что интерес к российской персонализированной онковакцине проявляют зарубежные специалисты – за последнее время в его адрес поступило около десяти таких запросов из разных стран.

Ранее Гинцбург сообщил, что вакцина «Имурон-вак» применяется для иммунотерапии и профилактики рецидивов рака мочевого пузыря после хирургического вмешательства.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака проходит клинические испытания в семи центрах.

Также сообщалось, что онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.