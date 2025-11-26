Politico: ЕС начал разрабатывать новый экстренный план кредита для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские государства срочно разрабатывают новую стратегию поддержки Украины из-за возможной задержки принятия решения об изъятии замороженных российских активов, передает ТАСС.

На октябрьском саммите лидеры ЕС намеревались реализовать план по предоставлению Киеву так называемого репарационного кредита на сумму 140 млрд евро за счет активов России, однако столкнулись с жестким сопротивлением со стороны Бельгии.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против экспроприации российских средств из-за потенциальных рисков для Брюсселя. В связи с этим эксперты ЕС сейчас готовят альтернативные предложения, предполагающие выдачу Украине временного кредита, финансируемого за счет займов сообщества.

По словам четырех европейских чиновников, эти средства необходимы, чтобы Украина могла продержаться в первые месяцы 2026 года. Они уточнили, что такая мера позволит выиграть время для полноценной реализации идеи репарационного кредита через использование российских активов с учетом интересов Бельгии. Дипломаты добавили, что Украине, возможно, придется вернуть полученные средства после получения долгосрочного финансирования.

Politico сообщает, что на подготовку плана может уйти всего несколько дней, однако уверенности в реальном альтернативном решении, кроме использования российских активов, в Евросоюзе нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Чуйченко сообщил о разработке мер против изъятия активов России странами Запада.

Бельгия отказалась изымать российские активы без гарантий со стороны Европейского союза.

Между тем коалиция западных стран выразила желание полностью использовать замороженные активы России.