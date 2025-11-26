Министр Франкен: Бельгия не будет изымать активы России без гарантий ЕС

Tекст: Антон Антонов

«Мой сигнал: Бельгия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег», – приводит слова Франкена ТАСС.

По его словам, благодаря консультациям бельгийской делегации, итальянская сторона теперь также осознает, что есть «слишком много скрытых рисков». По его словам, несмотря на поддержку Киева, страна не намерена менять свою позицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Киева за счет российских активов ключевой темой на видеоконференции «коалиции желающих». Участники «коалиции желающих» подтвердили стремление принять решение об использовании замороженных российских активов для долгосрочного финансирования Украины. Издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не могут достигнуть прогресса по вопросу конфискации российских активов.