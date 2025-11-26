  • Новость часаГлава Чувашии Николаев сообщил об эвакуации населения из-за атаки БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    Филолог: Марьино и Внуково не заставят исчезнуть падежи из русского языка
    Самая сильная женщина мира оказалась мужчиной
    Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    Россия не смогла вернуть место в исполнительном совете ОЗХО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    6 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    4 комментария
    26 ноября 2025, 05:30 • Новости дня

    Бельгия отказалась изымать активы России без гарантий со стороны ЕС

    Министр Франкен: Бельгия не будет изымать активы России без гарантий ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Бельгия не собирается изымать российские активы и передавать их Украине без гарантий защиты со стороны Европы, сообщил министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен по итогам своего визита в Италию.

    «Мой сигнал: Бельгия не будет изымать активы РФ и передавать их Украине без европейских гарантий от судебных исков и требований возврата денег», – приводит слова Франкена ТАСС.

    По его словам, благодаря консультациям бельгийской делегации, итальянская сторона теперь также осознает, что есть «слишком много скрытых рисков». По его словам, несмотря на поддержку Киева, страна не намерена менять свою позицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала финансирование Киева за счет российских активов ключевой темой на видеоконференции «коалиции желающих». Участники «коалиции желающих» подтвердили стремление принять решение об использовании замороженных российских активов для долгосрочного финансирования Украины. Издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не могут достигнуть прогресса по вопросу конфискации российских активов.

    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (8)
    25 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине

    Ермак назвал предложенный США план из 28 пунктов по Украине неприемлемым

    Ермак отверг план США из 28 пунктов по Украине
    @ Martial Trezzini/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил о невозможности принять план США из 28 пунктов, сославшись на «быструю смену обстоятельств и обстановки», сообщает Axios.

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отверг предложенный США план из 28 пунктов по урегулированию ситуации, передает РИА «Новости».

    «Я предлагаю забыть о 28 пунктах. Жизнь меняется так быстро, что сейчас, я думаю, он в прошлом», – назвав этот план «неприемлемым», заявил Ермак.

    По информации Axios, одним из ключевых вопросов обновленного проекта являются гарантии безопасности, которые США и их европейские союзники могли бы предоставить Украине. Ермак пояснил, что, согласно американскому плану, такие гарантии предполагалось закрепить на юридически обязательном уровне.

    Ермак также подчеркнул, что Украина не намерена исключать из конституции положение о стремлении к вступлению в НАТО. При этом он признал, что на данный момент Украина не входит в этот военный союз.

    Ранее Ермак сообщил о планах Владимира Зеленского встретиться с Дональдом Трампом в День благодарения, 27 ноября. Президент США Дональд Трамп отмечал значительный прогресс в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    ABC News сообщал, что Киев принял условия мирного плана США.

    Комментарии (11)
    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Лавров: Россия по неофициальным каналам получила план Трампа по Украине
    Лавров: Россия по неофициальным каналам получила план Трампа по Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона получила вариант мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, Россия получила план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине по неофициальным каналам, однако официального документа Москва пока не видела, передает ТАСС.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва готова обсуждать предложенные формулировки.

    «Мы готовы, естественно, как сказал президент России Владимир Путин, обсуждать конкретные формулировки. Потому что там целый ряд вопросов, конечно, требует прояснения», – заявил Лавров.

    Также министр добавил, что версия плана, о которой пишут в СМИ, не была передана США напрямую.

    По словам Лаврова, в Москве позитивно отмечают, что основа плана Трампа связана с договоренностями, достигнутыми на саммите в Анкоридже, состоявшемся в августе этого года. Глава МИД напомнил, что свои оценки по этому вопросу ранее уже дал российский президент.

    Москва сохраняет прежний подход, поскольку ключевые принципы плана соответствуют «анкориджским» договоренностям, что приветствуется российской стороной.

    Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп настроен оптимистично по поводу соглашения о прекращении конфликта на Украине, поскольку в Женеве удалось подробно обсудить мирный план из 28 пунктов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что текст обновленного мирного плана по Украине поступил Москве по дипломатическим каналам и может быть основой для урегулирования.

    Путин также заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (12)
    25 ноября 2025, 14:50 • Новости дня
    Лавров назвал Путина очень честным человеком

    Лавров: Президент Путин очень честный человек

    Лавров назвал Путина очень честным человеком
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что президент России Владимир Путин, как очень честный человек, до февраля 2022 года сохранял надежду на порядочность западных партнеров, несмотря на исчезновение иллюзий.

    По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, президент Владимир Путин, является очень честным человеком, передает РИА «Новости».

    Глава МИД отметил, что глава государства в публичных выступлениях открыто делился своим мнением относительно утраченных иллюзий в отношениях с западными странами.

    Он напомнил, что Путин ранее признавал: у России сохранялись иллюзии насчет взаимоотношений с Западом в начале 2000-х годов, однако постепенно они исчезали, оставались лишь надежды на порядочность европейских партнеров.

    Лавров подчеркнул, что эти надежды окончательно исчезли у российской стороны в феврале 2022 года, когда стало ясно, что альтернативы началу спецоперации на Украине не оставалось. Министр добавил, что после этого отношения Москвы с Западом претерпели принципиальные изменения.

    Ранее Лавров заявил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм.

    В декабре 2022 года президент России Владимир Путин отметил, что заявление Ангелы Меркель о Минских соглашениях разочаровывает и подтверждает правильность начала спецоперации.

    Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники продолжают питать иллюзии и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.

    Комментарии (26)
    25 ноября 2025, 23:08 • Новости дня
    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским

    Трамп: Встреча с Путиным и Зеленским возможна на финальном этапе переговоров

    Трамп назвал условие встречи с Путиным и Зеленским
    @ Will Oliver/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    «Только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет окончательным или на завершающей стадии», – заявил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что ждет возможности встретиться с обоими лидерами, и выразил надежду, что она «скоро» состоится. По словам американского президента, в плане США по урегулированию ситуации на Украине осталось всего несколько пунктов, по которым стороны пока не пришли к согласию, передает РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что изначальная версия мирного плана США состояла из 28 пунктов, однако документ был скорректирован с учетом предложений Москвы и Киева. Он также выразил надежду на скорое достижение мира: Американский лидер поблагодарил всех за внимание к урегулированию ситуации, подчеркнув важность этого вопроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разработал план из 28 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. Киев и Евросоюз выразили недовольство этим планом и потребовали внести в него изменения. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук перечислил условия американского плана, на которые Киев не согласится. Зеленский заявил о готовности встретиться с Дональдом Трампом для обсуждения плана, но подчеркнул необходимость присутствия на встрече представителей европейских стран.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 14:14 • Новости дня
    На Украине заявили о расширении круга фигурантов коррупционного «дела Миндича»

    Глава НАБУ Кривонос анонсировал расширение круга фигурантов «дела Миндича»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В расследовании коррупционной схемы Тимура Миндича, где в энергетике были похищены десятки миллионов долларов, возможно появление новых подозреваемых, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос.

    В деле о коррупционной схеме, связанной с бизнесменом Тимуром Миндичем, ожидается появление новых подозреваемых, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос на заседании комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики.

    Кривонос заявил, что обыски прошли удачно, правоохранители изъяли много цифровых носителей. Сейчас идет их проработка. Глава НАБУ выразил уверенность в расширении круга фигурантов дела.

    По его словам, деньги поступали не только из сферы энергетики, хотя она была наиболее приоритетной, и число подозреваемых в рамках дела будет расти.

    Помимо представителей комитета, в заседании принимали участие глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также делегаты Национального агентства по предотвращению коррупции, Национального агентства по розыску и управлению активами и Службы безопасности Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимуру Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Бывший депутат Верховной рады Олег Царев напомнил, как Владимир Зеленский в 2021 году оправдывался за празднование дня рождения в квартире Миндича.

    Сумма, украденная участниками этого скандала на Украине, превысила 100 млн долларов и могла бы обеспечить содержание целой бригады ВСУ в течение года.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев
    Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил низкий уровень трудоустройства украинских беженцев, он считает необходимым отмену для них базового пособия для стимулирования к трудоустройству.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц публично выразил возмущение низким уровнем занятости среди украинских беженцев на территории Германии. На заседании германского объединения работодателей BDA Мерц заявил, что Германия демонстрирует один из самых низких в Евросоюзе показателей занятости украинских беженцев – менее 30%. Он отметил, что в ряде других стран ЕС этот показатель достигает 70-80%, передает ТАСС.

    Мерц добавил, что если украинские беженцы способны работать, то не должны являться получателями базовых социальных пособий.

    По словам канцлера, невыплата базового пособия для украинских беженцев приведет к тому, что «их стимулы к трудоустройству или вообще к выходу на рынок труда в Германии значительно повысятся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мерц призвал Владимира Зеленского остановить поток украинских беженцев в Германию.

    Украинцам, прибывшим в Германию после 1 апреля 2025 года, перестанут выплачивать стандартные пособия по безработице. Трудоспособным беженцам теперь придется искать работу или проходить интеграционные курсы.

    Власти Германии уравняли украинских беженцев в правах с выходцами из других стран.

    Комментарии (4)
    25 ноября 2025, 14:08 • Новости дня
    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям

    Лавров заявил о провале Европы в урегулировании кризиса на Украине с 2014 года

    Лавров: Европа на Украине провалилась по всем статьям
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года и поощряют нацизм, запрещая русский язык на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Белоруссии заявил о провале Европы в попытках урегулировать украинский кризис, передает ТАСС.

    По его словам, каждый раз, когда появлялись промежуточные или долгосрочные договоренности, они срывались, и Европа потеряла все шансы повлиять на ситуацию с 2014 года.

    Лавров подчеркнул, что европейские страны не смогли реализовать свои возможности по участию в урегулировании конфликта.

    «Когда сейчас они говорят: «Не сметь без нас ничего делать», у вас уже были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», – заявил Лавров.

    Глава МИД России также заявил, что поддержка Европой нынешнего киевского режима означает поощрение нацизма и расизма. По его словам, заявления европейских политиков о необходимости поддерживать Украину трактуются как «явка с повинной» в поощрении нацизма, а расизм проявляется в запрете русского языка, культуры, СМИ и канонической украинской православной церкви на Украине.

    Лавров подчеркнул, что Европа фактически узаконила идеологию и практику нацизма на Украине, а лозунг о защите европейских ценностей прямо связан с подобной поддержкой Киева.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможным решение по ситуации на Украине без согласования с Европейским союзом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования на Украине.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 16:14 • Новости дня
    ABC News: Киев согласился с условиями мирного плана США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина согласилась на условия потенциального мирного соглашения по урегулированию конфликта, сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

    По словам источника ABC News, Украина дала согласие на заключение соглашения, остаются лишь некоторые детали, требующие доработки, передает ТАСС.

    «Украинцы согласились на мирное соглашение. Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение», – сказал он.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров указал на противоречия в позиции Зеленского по мирному плану США.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Американские СМИ рассказали о внесенных в план США по Украине изменениях

    Politico: В мирный план США внесли изменения по Донбассу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине изменили с учетом вопросов территориального статуса Донбасса и других областей, сообщает портал Politico.

    Мирный план Соединенных Штатов по Украине был скорректирован и теперь включает изменения, касающиеся новых российских территорий. Пересмотрены требования относительно передачи Донбасса России, а также затронуты дополнительные вопросы, связанные с территориальной целостностью на Украине, цитируют портал Politico РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что изменены и другие чувствительные вопросы, имеющие отношение к территории Украины. Кроме Донбасса, детали новых территориальных предложений не приводятся, однако уточняется, что поправки затрагивают ряд наиболее спорных тем, фигурирующих в обсуждениях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе администрация Дональда Трампа представила свой мирный план из 28 пунктов, предполагающий сокращение численности ВСУ, отказ Украины от вступления в НАТО, реинтеграцию России в мировую экономику и признание статуса ДНР, ЛНР и Крыма.

    Британия, Германия и Франция подготовили альтернативный проект, согласно которому территориальные переговоры будут идти по линии боевого соприкосновения после прекращения огня.

    Российская сторона получила вариант плана Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг плана «информационной вакханалией».

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    День траура объявлен в Неклиновском районе Ростовской области после атаки ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В Неклиновском районе Ростовской области 26 ноября объявлен день траура в связи с гибелью людей в результате атаки вооруженных сил Украины, сообщил глава района Василий Даниленко.

    «В связи с произошедшей атакой на гражданскую инфраструктуру и гибелью мирных жителей 26 ноября в Неклиновском районе объявлен день траура», – сообщил Даниленко в Telegram.

    В день траура в учреждениях района приспустят государственные флаги, также отменят все ранее запланированные развлекательные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор области Юрий Слюсарь сообщал, что в нескольких районах региона силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников в ночь на вторник. В результате атаки три человека погибли, еще девять получили ранения. В Таганроге ввели режим чрезвычайной ситуации после атак дронов.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 22:09 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о планах обсудить с Рубио изъятие российских активов

    Фон дер Ляйен решила обсудить с Рубио экспроприацию активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила финансирование Украины за счет российских активов как главный вопрос предстоящей видеоконференции «коалиции желающих» с участием Марко Рубио.

    Урсула фон дер Ляйен планирует обсудить с госсекретарем США Марко Рубио возможность экспроприации российских активов для финансирования Украины, передает ТАСС.

    Фон дер Ляйен приветствовала участие Рубио в видеоконференции так называемой коалиции желающих. Она заявила, что центральным пунктом дискуссии станет вопрос финансирования Украины с использованием активов России.

    Также, по словам главы Еврокомиссии, участники конференции намерены обсуждать варианты «пути к миру» на Украине за счет усиления давления на Россию и принятия новых пакетов санкций. В Еврокомиссии считают, что такие шаги должны стать ответом на продолжающиеся события в ходе спецоперации на Украине.

    Ранее европейское издание Politico сообщило, что страны Евросоюза не продвинулись по вопросу конфискации российских активов.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что лидеры Евросоюза хотят решить вопрос замороженных российских активов до декабрьского саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что европейские страны должны вернуть российские активы, чтобы не прослыть евроворьем и не получить жесткий ответ.

    Комментарии (2)
    25 ноября 2025, 18:48 • Новости дня
    СМИ сообщили о смене тактики США после прибытия Рубио на переговоры по Украине

    Politico: Прибытие Рубио на переговоры по Украине изменило тактику США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие госсекретаря Марко Рубио привело к изменению подхода американской делегации в переговорах в Женеве по разрешению кризиса на Украине, отмечают американские СМИ.

    Переговорная тактика США в консультациях по урегулированию кризиса на Украине изменилась после того, как в нее включился госсекретарь Марко Рубио, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    По данным издания, министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл изначально настаивал на реализации 28-пунктного плана, требуя от Украины и Европы пойти на серьезные уступки. Прибывший в Женеву Рубио изменил ход диалога, что отметил анонимный источник из страны НАТО: «Мы считаем, что участие Марко Рубио важно для продолжения переговоров. После воскресенья их темп замедлился, и это хорошо».

    Politico отмечает, что появление Рубио на переговорах придало американской позиции гибкость. Иностранные представители воспринимают Рубио как человека, способного навести порядок, несмотря на хаотичные методы ведения внешней политики президента Дональда Трампа, при которых высокопоставленные чиновники часто действуют самостоятельно. Сам Рубио успешно скоординировал работу ведомств только на женевских встречах.

    До вмешательства Рубио процессом управлял вице-президент Джей Ди Вэнс, близкий друг министра сухопутных войск Дрисколла, однако потом американская делегация стала гибче. На переговорах также присутствовали зампомощника по национальной безопасности Энди Бейкер, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, которые активно продвигали менее выгодные для Киева позиции. По сведениям источника, уровень их координации с Рубио остается неизвестным.

    Один из собеседников Politico заявил, что Рубио – один из немногих в администрации, кто понимает невозможность капитуляции Украины даже в текущей ситуации. Тем не менее окончательные решения остаются за президентом.


    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 16:02 • Новости дня
    Захарова посоветовала Финляндии не забыть про туалеты у границы с Россией

    Захарова: Властям Финляндии лучше не забывать о туалетах у границы с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям, строя заборы с Россией, заодно оборудовать туалеты у границы для борьбы с собственными страхами.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала сообщения о возведении Финляндией заграждений в непосредственной близости от границы с Россией, пишет ТАСС. Она с иронией заявила, что теперь финским властям важно позаботиться о туалетах.

    По словам Захаровой, «если их худшие фобии начнут брать верх над разумом – это единственное, что им пригодится». Такое заявление она дала в ответ на просьбу прокомментировать решение Финляндии о строительстве новых заграждений на границе с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас среди граждан Финляндии вырос интерес к бомбоубежищам. А жители приграничных с Россией городов сообщают о подозрительных звуках и необычных световых явлениях.

    Аэропорт Лаппеенранта этой зимой перестанет очищать взлетно-посадочную полосу от снега из-за отсутствия российских туристов.

    В Финляндии планируют провести серию автопробегов у пунктов пропуска на границе с Россией в поддержку открытия границы.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 11:19 • Новости дня
    Кремль возложил на Киев вину за срыв переговоров в Стамбуле

    Песков:Переговоры в Стамбуле были прерваны Киевом

    Кремль возложил на Киев вину за срыв переговоров в Стамбуле
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле были прерваны Киевом,заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков сообщил журналистам о причинах перерыва прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. По его словам, диалог прервали представители киевских властей, передает ТАСС.

    Песков добавил, что переговоры были поставлены на паузу не по вине России и не по желанию Москвы. Он отметил, что сейчас ситуация развивается иначе – основная работа происходит между Киевом и Вашингтоном на основе проекта, связанного с лидером США Дональдом Трампом. Песков также указал, что Кремль пока будет наблюдать за дальнейшим развитием событий.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности обсудить новые переговоры России и Украины в Стамбуле.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, однако отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Комментарии (2)
    Главное
    День траура объявлен в Неклиновском районе Ростовской области после атаки ВСУ
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном
    Адвокат спрогнозировал волну дел против пенсионеров из-за схем с жильем
    Матвиенко призвала рожать детей сразу после 18 лет
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Психотерапевт: Отсроченная жизнь – главный враг живущих будущим людей

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    Перейти в раздел

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Перейти в раздел

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации