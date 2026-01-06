Белый дом: Никто не посмеет воевать с США за Гренландию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Миллер отказался исключить возможность применения военной силы для захвата Гренландии, отметив, что мир управляется силой и мощью, передает Axios.

Заявления Миллера усилили опасения по поводу планов Вашингтона на фоне публикации супруги экс-советника Трампа Кэти Миллер, которая опубликовала изображение Гренландии с американским флагом и подписью «Скоро». Это произошло после громкой операции США в Венесуэле.

Датские и европейские лидеры резко осудили риторику Белого дома, выступив с совместным заявлением о неприкосновенности границ и суверенитете Дании и Гренландии. Премьер-министр Швеции подчеркнул, что только Дания и Гренландия вправе решать вопросы, касающиеся их территорий, а европейские страны проявили солидарность с Копенгагеном.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в ответ заявил, что Гренландия – это не объект геополитических игр, а земля, народ и демократия, требующая уважения со стороны союзников.

Датский премьер Мэтте Фредериксен отметила, что военное нападение США на страну НАТО означало бы конец альянса в привычном виде.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предположил, что США уже определились по вопросу Гренландии, и допустил аналогичный сценарий для Канады.

Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что после «колонизации» Венесуэлы США могут обратить свою мощь против Центральной Америки, Канады и Гренландии.

Замглавы администрации США Стивен Миллер ставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.