Дмитриев заявил о принятом США решении по Гренландии

Tекст: Елизавета Шишкова

Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, выразил мнение о позиции США по Гренландии, об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

По его словам, по Гренландии уже принято решение. «ЕС продолжит делать то, что у вассалов получается лучше всего: «наблюдать за ситуацией» и демонстрировать двойные стандарты», – добавил он.

Дмитриев задался вопросом, станет ли Канада следующей страной, в отношении которой будут приняты аналогичные решения.

Его заявление прозвучало в комментарии на слова заместителя главы администрации США Стивена Миллера относительно Гренландии.

Заместитель главы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение легитимность контроля Дании над Гренландией.

Американские чиновники ведут работу над проектом сделки по Гренландии и обсуждают возможность предложить ей Договор о свободной ассоциации.