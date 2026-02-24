Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.3 комментария
Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву
Посольство Франции назвало заявления о передаче Украине ядерного оружия ложью
Французское посольство в Москве отрицает существование каких-либо планов по передаче Киеву ядерного оружия, назвав соответствующие обвинения провокацией.
Посольство Франции в России заявило изданию РБК, что информация о подготовке передачи Парижем ядерного оружия Киеву не соответствует действительности и является сплошным враньем.
«Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», – отметили в посольстве.
Совет Федерации обратился к парламентам Британии и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследование. В заявлении сенаторов отмечалось, что, согласно Ядерной доктрине России, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.
В Лондоне и Париже, как отмечают российские сенаторы, «не могут не знать» о подобных положениях российской доктрины. Представители Совфеда призвали международные организации обратить внимание на возможные риски эскалации.
Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.
Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.
В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.
Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.