  • Новость часаНад Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Лондон и Париж приготовились разбрасываться ядерными бомбами
    В ФРГ разрешили называть Мерца европейским аналогом Буратино
    СМИ сообщили о попытке суицида экс-генсека Совета Европы из-за дела Эпштейна
    Присяжных для суда над Маском нашли с трудом из-за ненависти людей к миллиардеру
    Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    23 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    20 комментариев
    24 февраля 2026, 22:30 • Новости дня

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС РФ

    Архивное видео начала СВО показало, как пилот ВСУ не распознал солдат ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский летчик из салона автомобиля, скорее всего видеорегистратором, запечатлел путь домой, в город Гостомель в Киевской области, на одном из КПП к нему подошел постовой, которого он принял за солдата ВСУ, но это было не так.

    «Одно из немногих забавных видео первых дней начала СВО. Украинский летчик из Гостомеля по пути домой встретил российских десантников, уже занявших город, но не понял этого и общается с ними, как с украинскими солдатами», – сказано в описании к видео, представленном в Telegram-канале «Военный осведомитель».

    К машине подходит постовой с белой нашивкой на рукаве, о чем-то говорит по рации.

    «Здорова, мужики, у меня сын в этом доме, я летчик. Что там у вас, ребята? Возле домов там кто-то есть из наших? Я понял, давайте», – обращается на чистом русском языке украинский летчик.

    Патрульный позволяет проезжать и добавляет «вас там встретят».

    «Осознание ситуации приходит уже после того, как ему объясняют правила поведения и пропускают дальше», – пояснили в подписи к видео.

    Спустя мгновение видео наполняется отборной руганью и обзываниями россиян по национальному признаку.

    «Российские войска в Гостомеле. Гостомель взяли! А я думал, это наши», – далее следует непереводимая игра слов с национальным колоритом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, боец ВС России два месяца провел в укрытии в тылу ВСУ. Российский военный рассказал, как приветственный жест спас ему жизнь. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что защита жителей Донбасса остается основной задачей спецоперации.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    Комментарии (16)
    24 февраля 2026, 11:12 • Новости дня
    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие

    СВР: Лондон и Париж хотят передать Киеву ядерную боеголовку от французской ракеты

    СВР сообщила о планах Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ EMMANUEL DUNAND/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1, при этом основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Великобритания и Франция рассматривают возможность скрытой передачи Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий для создания ядерного оружия, сообщается на сайте СВР.

    «По поступающей в СВР информации, Великобритания и Франция сознают, что развитие ситуации на Украине не оставляет шансов на достижение столь вожделенной для них победы над Россией руками ВСУ. Однако британские и французские элиты не готовы мириться с поражением. Считается, что Украину нужно снабдить "вундерваффе". Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

    В качестве одного из вариантов обсуждается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1.

    По данным СВР, западные страны стремятся, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат собственной разработки, а не поставки со стороны. Представители разведки отмечают, что британцы и французы осознают незаконность подобных действий, которые нарушают международное право и Договор о нераспространении ядерного оружия.

    СВР отмечает, что Берлин отказался участвовать в этих инициативах, а в военных и дипломатических кругах Британии и Франции есть немало людей, осознающих опасность подобных действий. По оценке российской разведки, западные элиты надеются укрепить позиции Украины в переговорах, предоставив ей ядерное или «грязное» оружие.

    Владимир Зеленский в феврале прошлого года заявлял, что Киеву необходимо предоставить ядерное оружие в качестве компенсации за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о стремлении к обладанию ядерным арсеналом создавали реальные риски для стратегической стабильности.

    Комментарии (32)
    24 февраля 2026, 18:04 • Видео
    На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

    Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей»

    Зеленский в грубой форме отказался выводить ВСУ из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский резко отверг возможность вывода украинских войск из Донбасса, применив грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Владимир Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC использовал резкое выражение, чтобы отвергнуть возможность вывода подразделений ВСУ из Донбасса, передает РИА «Новости».

    «Просто вывести ВСУ из Донбасса – это, между нами, чушь собачья», – заявил Зеленский.

    Он подчеркнул, что не рассматривает такой сценарий как вариант урегулирования конфликта. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обращал внимание на то, что вывод украинских вооруженных сил из Донбасса является ключевым условием российской стороны для мирного урегулирования.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что Киеву необходимо ускорить урегулирование конфликта с Россией из-за угрозы потери новых территорий.

    Владимир Зеленский отверг возможность мирного соглашения с передачей территорий России.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что окончательное прекращение боевых действий возможно только при согласии Киева на решение по Донбассу, согласованное с Россией и США.

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (11)
    24 февраля 2026, 14:22 • Новости дня
    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве

    Эксперт Кнутов: Взрыв у Савеловского вокзала направлен против российского общества

    Военный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские колл-центры, которые шантажируют россиян, должны стать законной военной целью ВС России. С таким предложением выступил военный эксперт Юрий Кнутов, комментируя взрыв возле машины ДПС в Москве. По мнению аналитика, почерк нынешней диверсии и прошлый опыт указывают на возможную причастность к инциденту украинских спецслужб.

    «Диверсии против силовиков происходят все чаще. Как правило, за ними стоят украинские структуры и связанные с ними западные спецслужбы. Они используют нейролингвистическое программирование: находят и обзванивают людей, на которых заранее получены определенные данные, убеждаются в неустойчивости их психики, а затем шантажируют и вынуждают совершить противоправные действия, как, например, самоподрыв или поджог военкоматов, полицейских участков, патрульных машин полиции», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он допускает, что устроивший взрыв возле Савеловского вокзала стал жертвой психологической атаки. По мнению собеседника, противник преследовал несколько целей. «Во-первых, омрачить праздник День защитника Отечества. Во-вторых, попытаться дестабилизировать обстановку в России и создать напряжение в обществе. В-третьих, создать условия, при которых число людей, желающих служить в полиции, сокращалось бы», – перечислил аналитик, напомнив заявление Владимира Колокольцева о проблеме некомплекта личного состава МВД.

    Кнутов указал, что в России уже предпринимаются меры против схем мошенников. По его оценкам, дополнительно необходимо усилить контроль со стороны операторов сотовой связи. «Но сейчас задача не только в поиске виновных в проведении новой диверсии против силовиков, но и в выслеживании на территории Украины мест размещения колл-центров, если причастность Киева подтвердится. Их следует включить в список законных целей для наших Вооруженных сил», – заключил эксперт.

    Ранее следователи установили, что взрыв возле автомобиля Госавтоинспекции на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в результате самоподрыва неизвестного. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    «Установлено, что в ночь с 23 на 24 февраля к трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», – сказала Петренко. Личность злоумышленника устанавливается, назначена генетическая экспертиза. Изначально в МВД заявляли, что преступник скрылся с места происшествия.

    «Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы, находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала, подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», – информировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

    В результате один сотрудник ДПС погиб на месте. Официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк сообщала, что погибший – старший инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Ему было 34 года, у него остались жена и двое детей.

    Еще двоих полицейских доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Некоторые СМИ со ссылкой на источники пишут, что личность устроившего взрыв на Савеловском вокзале установлена. Сообщается, что он гражданин России и якобы действовал по указке украинских спецслужб. Официально эта информация пока не подтверждалась.

    Кроме того, по предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщил собеседник ТАСС.

    Напомним, в конце декабря 2025 года на улице Елецкой недалеко от места гибели генерала Фанила Сарварова при попытке задержания подозрительного лица произошел взрыв. Погибли три человека, в том числе два сотрудника ДПС. Военкор Александр Коц напоминает, что еще годом ранее – в декабре 2024 года – в один день горели полицейские машины в Москве, Санкт-Петербурге и Твери, фигурантами становились в том числе несовершеннолетние. 

    «В ноябре 2025-го в Петербурге у отдела ГИБДД полностью выгорела машина ДПС, поджигателем оказался 15-летний сын мигранта, получивший указания в мессенджере. В мае 2025 года в Санкт-Петербурге женщина разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью в актовый зал 37-го отдела полиции; по данным МВД и ФСБ, ее склоняли к поджогу через историю с «взломанными Госуслугами» и долгами», – указал он.

    Комментарии (5)
    24 февраля 2026, 13:13 • Новости дня
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    Глава минобороны Украины Федоров озвучил новую стратегию Киева
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обновленный план украинского руководства предполагает защиту инфраструктуры, остановку наступления российских войск и нанесение ущерба экономике России, заявил министр обороны страны Михаил Федоров.

    Приоритетом украинские власти называют защиту инфраструктуры, а именно закрытие неба над территорией страны, передает «Комсомольская правда».

    Для этого Киев планирует укрепить системы противовоздушной обороны и наладить перехват беспилотников. Также заявлено о намерениях остановить продвижение российских сил на земле, в море и киберпространстве.

    Третьей целью плана Федоров указал нанесение России экономического урона.

    До этого Федоров заявил о намерении Франции передать Киеву истребители Mirage 2000. Военный эксперт Алексей Анпилогов называл инициативу Запада по созданию «воздушного щита» для Украины технически нереализуемой.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 14:52 • Новости дня
    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне

    Долгов посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне

    Посол посоветовал Зеленскому сдаться России после слов о третьей мировой войне
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский после обвинений в адрес России в якобы начале третьей мировой войны должен сдаться, заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

    «Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», – сказал Долгов, передает «Газета.Ru».

    Он подчеркнул, что именно киевский режим и поддерживающие его европейские страны подталкивают мир к глобальному конфликту. По мнению дипломата, Россия, напротив, стремится предотвратить новую мировую войну.

    Дипломат считает, что главной угрозой международной безопасности является киевский режим, который получает вооружение от стран Запада, в первую очередь от Европы. По мнению Долгова, именно эти государства разжигают войну.

    В заключение Долгов отметил, что Россия отвечает Украине и Европе на поле боя в зоне спецоперации, при этом не отказываясь от возможности дипломатии для урегулирования конфликта.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    Комментарии (4)
    24 февраля 2026, 14:12 • Новости дня
    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57 у России

    NDTV: Индия может купить у России до 40 истребителей Су-57

    В Индии сообщили о планах Дели купить до 40 Су-57 у России
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индия рассматривает возможность приобретения у России до 40 истребителей пятого поколения Су-57 для укрепления своих военно-воздушных сил, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

    По данным NDTV, этот шаг связан с необходимостью повысить уровень безопасности страны в условиях возрастающих региональных угроз и модернизировать парк боевой авиации, передает ТАСС.

    Су-57 является единственным в мире истребителем пятого поколения, уже подтвердившим свою эффективность в реальных боях, в том числе при преодолении западных систем ПВО. Самолет может применяться для нанесения ударов по различным целям с помощью современных управляемых боеприпасов высокой точности. Су-57 обладает малой заметностью для радаров противника.

    Ранее Индия согласовала покупку 114 французских истребителей.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как оружейная мегасделка Индии с Францией скажется на России.

    Комментарии (11)
    24 февраля 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»

    Британия заявила о начале работы штаба многонациональных сил для Украины

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих»
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аппарат штаб-квартиры многонациональных сил для Украины начал работу, численность состава составляет 70 человек и поддерживается значительным финансированием, заявило Минобороны Британии.

    Министерство обороны Британии объявило о начале работы штаба многонациональных сил для Украины. В состав аппарата вошли 70 человек, а подготовка к развертыванию британских войск финансируется в объеме 200 млн фунтов стерлингов, передает ТАСС.

    В министерстве уточнили, что 24 февраля состоится видеоконференция государств «коалиции желающих» под председательством премьера Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме того, глава МИД Британии Иветт Купер посетит Киев, а министр обороны Джон Хили будет на службе в лондонском соборе Святого Семейства в изгнании, который относится к Украинской грекокатолической церкви.

    В июле 2025 года канцелярия Стармера опубликовала планы создать штаб-квартиру «коалиции желающих», которая сначала разместится в Париже, а затем, через год, переедет в Лондон. После встречи «коалиции желающих» в Париже 6 января была подписана декларация о формировании многонациональных военных сил для возможного отправления на Украину после завершения конфликта и о продолжении долгосрочной поддержки украинских ВС, включая поставки вооружения и техники.

    Ранее британская газета The Guardian призвала «коалицию желающих» ввести войска на Украину.

    Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что ввод европейских войск на Украину приведет к эскалации конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск на Украину после заключения мира.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт назвал последствия остановки поставок электричества Украине из Словакии

    Экономист Лизан: Зеленский лишает украинцев электричества ради борьбы с Фицо и Орбаном

    Эксперт назвал последствия остановки поставок электричества Украине из Словакии
    @ Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Владимиру Зеленскому важно разрушить связку Виктора Орбана и Роберта Фицо. Ведь именно Венгрия и Словакия выступают в ЕС против поддержки Украины. Ради этого Киев готов пожертвовать комфортном украинцев, которые и так сидят без света по 15 часов в сутки, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Словакия остановила поставки электричества на Украину.

    «Судя по всему, Европа не поможет Украине купировать последствия прекращения поставок электроэнергии из Словакии. Украинская энергосистема и так уже использует максимум мобильных генераторов, которые можно подключить», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Впрочем, надо признать, что Украина мало восприимчива к таким изменениям. Если раньше простые украинцы были лишены электричества 15 часов в сутки, то после остановки поставок электроэнергии со стороны Словакии этот период возрастет условно до 16 часов. К тому же, сильных морозов уже не ожидается, а часть потерянной энергии страна может компенсировать за счет солнечной генерации», – отметил эксперт.

    «Поэтому для Банковой пикировка со Словакией не является большой проблемой. Там готовы жертвовать комфортом своих граждан ради того, чтобы навредить Братиславе и лично словацкому премьеру Роберту Фицо, не возобновляя поставки нефти по нефтепроводу «Дружба», – продолжил он.

    «Для Киева важнее разрушить связку Фицо с венгерским коллегой Виктором Орбаном, чтобы ослабить последнего перед парламентскими выборами в Венгрии. Таким образом Зеленский борется с политическими силами на территории Евросоюза, которые выступают против поддержки Украины», – отметил собеседник.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился, чтобы государственный оператор электросетей SEPS прекратил экстренный экспорт электроэнергии на Украину. «Только в январе объем аварийных поставок, необходимых для поддержания украинской энергосистемы, вдвое превысил показатель за весь 2025 год», – сообщил он на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Решение было принято в ответ на прекращение транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Братислава не получает сырье с начала февраля из-за блокировки поставок украинской стороной.

    Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию были прекращены с 27 января, когда, по утверждению Украины, российский беспилотник нанес удар по трубопроводному оборудованию на западе страны. В свою очередь, Орбан заявил, что «Дружбу» перекрыли те же силы, кто взорвал «Северный поток». По его словам, технически Киев мог бы возобновить поставки нефти.

    Сообщалось также, что компания «Укртранснафта», ответственная за транзит нефти по территории Украины, технически готова возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство не дает разрешения на запуск.

    В начале февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине была полностью ликвидирована нештатная ситуация. В конце января транспортировка по магистральному трубопроводу «Мозырь – Броды» в сторону Венгрии и Словакии была остановлена по запросу украинской стороны.

    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    Матвиенко призвала Британию и Францию высказаться по поводу передачи ЯО Киеву
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Совет Федерации ожидает, что парламенты Британии и Франции публично отреагируют на сообщения о возможном обсуждении передачи ядерного оружия Киеву, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.

    Совет Федерации ожидает, что парламентарии Британии и Франции, а также соответствующие международные институты выразят свою позицию по поводу возможного тайного сговора премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона о передаче ядерного оружия Украине, передает ТАСС.

    Валентина Матвиенко подчеркнула, что парламентарии или призовут лидеров Британии и Франции к ответственности, либо разделят с ними ответственность за действия, которые противоречат международному праву. Она добавила: «Такие действия всерьез снижают уровень безопасности для британцев и французов, а также на континенте в целом».

    Матвиенко обратила внимание на то, что Совет Федерации уже направил соответствующее обращение к зарубежным коллегам и международным институтам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это намерение является вопиющим нарушением международного права.

    Члены Совфеда обратились к международным организациям с призывом проверить информацию о возможной передаче ядерного оружия на Украину.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим поставить ядерное оружие киевскому режиму.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    Степашин: Акунин и Быков вряд ли вернутся в Россию, Хаматова зря уехала

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    Комментарии (13)
    24 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением
    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Намерение Парижа и Лондона вооружить Киев ядерной бомбой является вопиющим нарушением международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения, передает ТАСС.

    Песков отметил, что российский парламент уже призвал коллег в Британии и Франции инициировать расследования по этому вопросу.

    «Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения Службы внешней разведки о действиях Парижа и Лондона.

    Песков отдельно выделил важность информации о передаче Киеву ядерной бомбы в контексте текущего конфликта в Европе. По его словам, такие действия угрожают всему режиму нераспространения.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.

    Комментарии (13)
    24 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    @ Джавахадзе Зураб/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможные территориальные уступки России могут спровоцировать массовые беспорядки и волнения среди украинцев, сообщает Politico.

    Издание Politico пишет, что подписание соглашения между Россией и Украиной может привести к серьезным внутренним конфликтам на Украине. В публикации приводятся слова о том, что споры по поводу сдачи земель могут очень быстро выйти из-под контроля и привести к массовым беспорядкам, а для патриотически настроенных граждан и военных такие уступки станут «ножом в спину», передает РИА «Новости».

    Politico отмечает, что сейчас на Украине остро стоит вопрос нехватки живой силы, а мобилизационные мероприятия не пользуются поддержкой среди населения. Все меньше граждан готовы отправляться на фронт, что вызывает обеспокоенность у оппозиционных политиков страны.

    Также в статье подчеркивается, что усиливается недоверие украинцев к западным политикам. Украинские оппозиционеры считают, что неготовность граждан служить в армии связана с ощущением, что Запад ведет опосредованную войну с Россией за счет украинцев.

    Как отмечалось на прошлой неделе в публикации New York Times, все больше украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира. Несмотря на это, Зеленский продолжает выступать против вывода войск из Донбасса, пишет издание.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе встречи с военнослужащими Сил беспилотной авиации сообщил, что Россия на переговорах по урегулированию ситуации на Украине озвучила свою позицию по территориальному вопросу и параметрам демилитаризации.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к реальным компромиссам, но не ценой суверенитета и независимости.

    Зеленский назвал требование вывода ВСУ из Донбасса «чушью собачьей».

    Президент России Владимир Путин в декабре заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что Москва больше не заинтересована в выводе украинских воинских формирований с контролируемых ими территорий.

    Комментарии (6)
    24 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Пушилин сообщил о начале боев на окраинах Святогорска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

    Боевые действия развернулись на окраинах Святогорска на севере Донецкой народной республики, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ДНР Дениса Пушилина в эфире «Соловьев Live».

    Он отметил, что ситуация в этом районе находится под пристальным наблюдением руководства республики.

    Пушилин подчеркнул значимость соседнего населенного пункта Рай-Александровка, который, по его словам, сейчас играет важную роль в вопросах водоснабжения региона. Он также заявил: «Мы наблюдаем очень внимательно. Видите, и на окраинах Святогорска боевые действия, и Рай-Александровка – населенный пункт, который для нас важен сейчас в плане водообеспечения».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует в 2026 году наступление на двух основных направлениях спецоперации на Украине.

    В районах Гришина и Удачного под Красноармейском идут ожесточенные бои.

    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию жителей Святогорска в ДНР.

    Комментарии (0)
    Главное
    Грузия подтвердила Евросоюзу отказ ввести санкции против России
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Politico: Споры о территориальных уступках вызовут бунт на Украине
    Эксперт: Борьба с русофобией – это защита российской идентичности
    Reuters: Иран близок к покупке противокорабельных ракет у Китая
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    Представитель Пугачевой допустила приезд певицы в Россию в этом году

    «Обеление» москвичей приносит миллиарды рублей дохода

    В России продолжается борьба с нелегальной занятостью. В прошлом году только в Москве выявили почти 64 тыс. человек, которым пришлось вернуть в бюджет 9 млрд рублей. Налоговая все эффективнее находит неработающих граждан и заставляет их платить налоги, отмечают эксперты. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Как распад СССР разрушил миф о «шведском социализме»

    Свежая статистика показывает полный крах того, что еще пару десятилетий назад называлось «шведским социализмом». О построении благополучного общества подобного образца мечтали еще советские реформаторы. Сегодня Швеция переживает колоссальный социальный кризис и обнищание. Эксперты считают, что происходящее прямо связано с последствиями распада СССР. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    • Операция по замене Зеленского начата

      Чтобы продолжать конфликт с Россией как можно дольше, Владимира Зеленского заменят на бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Операция уже начала, а интервью, в котором Залужный обвинил Зеленского в главных провалах ВСУ, ее первый этап.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации