  • Новость часаПесков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Гросси сообщил о временном прекращении огня у Запорожской АЭС
    Названа главная цель Зеленского в переговорах с Трампом
    Лавров дал совет правительству Японии
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске (видео)
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Для государства коррупция – опасный конкурент

    Полностью искоренить коррупцию невозможно. Наилучшим решением является не кристально честный человек на должности, а такая управленческая система, в которую борьба с коррупцией заложена по умолчанию и не зависит от руководящих указаний.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    37 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом смелого решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    28 декабря 2025, 10:42 • Новости дня
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Разногласия между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем обострились на фоне предложения Парижа возобновить диалог с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    По данным немецкого журнала Der Spiegel, инициатива французского президента, судя по всему, не была предварительно обсуждена с Берлином, что вызвало явное раздражение главы германского правительства.

    Отмечается, что после подобного шага Мерцу приходится как можно более демонстративно игнорировать происходящее, чтобы избежать открытого конфликта с Францией, важным партнером по Евросоюзу. В статье отмечается: «Канцлеру остаётся лишь как можно более демонстративно не замечать эту историю», передает Life.

    Журналисты считают, что противоречия между двумя ведущими европейскими лидерами становятся все очевиднее, а перспектива их открытого дипломатического столкновения уже не кажется невозможной.

    Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен сообщил, что Макрон демонстрирует отход от риторики жесткой конфронтации с Москвой, делая ставку на диалог и сближение позиций с Италией, дистанцируясь от воинствующего Мерца.

    Напомним, президент Франции заявил, что европейским странам стоит возобновить контакты с Путиным.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что возможный диалог не должен превращаться в попытку читать нотации. По словам Пескова, Владимир Путин готов возобновить диалог с президентом Франции.

    Газета ВЗГЛЯД представила ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Первое место заняла Германия (85 баллов), подвинув Британию (80 баллов) на вторую позицию, а Франция находится на четвертом месте.

    Комментарии (6)
    28 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию

    FT: Зеленский хочет добиться давления на Россию от США после встречи с Трампом

    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, заявил, что не рассчитывает на одобрение своего мирного плана Москвой. Его приоритет – добиться от Вашингтона усиления давления на Россию, сообщают СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Зеленский в ходе телефонной конференции с лидерами ЕС 27 декабря заявил, что не ожидает согласия Москвы на предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов. Со ссылкой на два осведомленных источника издание отмечает, что Зеленский в своих заявлениях был максимально откровенен по поводу перспектив принятия российской стороной украинских предложений, передает РБК.

    В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что основная цель теперь – добиться смещения фокуса Вашингтона на усиление «давления на Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщил, что президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Зеленского по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского относительно предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (2)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    Комментарии (7)
    28 декабря 2025, 10:20 • Новости дня
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    Welt: Трамп не одобрит план Зеленского по Украине
    @ CNP/Admedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Владимира Зеленского по урегулированию ситуации на Украине, такое мнение высказал корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер.

    Журналист пояснил, что требования Зеленского о территориальных уступках со стороны России, скорее всего, будут отвергнуты американской стороной, передает РИА «Новости».

    По словам Вайнера, инициатива Зеленского не содержит никаких конструктивных элементов и воспринимается исключительно как «медианаступление». Он подчеркнул, что это предприятие украинского лидера направлено на то, чтобы отвлечь внимание общественности от неудач на поле боя.

    Вайнер также заметил, что параллельно Зеленский пытается создать себе образ миротворца на международной арене. «Это безусловно медианаступление, которое президент Украины начал в краткосрочной перспективе», – подчеркнул немецкий корреспондент.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Владимира Зеленского относительно предложенного мирного плана из двадцати пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 05:19 • Новости дня
    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»

    Лихачев: Росатом развернул работы над АЭС «Пакш-2» в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    После снятия Вашингтоном ряда ограничений на финансирование АЭС «Пакш-2» в Венгрии работу удалось вывести на новый уровень, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «Мы развернули сейчас работы», – приводит слова Лихачева РИА «Новости».

    Лихачев отметил, что благодаря отмене ряда ограничений по финансированию удалось «запустить финансовые потоки» и вывести работу на новый уровень, «в том числе вместе с венгерскими и европейскими подрядчиками».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство финансов США разрешило проведение финансовых операций для реализации проекта АЭС «Пакш-2» крупнейшими российскими банками. Заливка «первого бетона» для пятого блока АЭС была отложена на 2026 год из-за санкций США против Газпромбанка и его дочерних структур. АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками реализуется как первый российский атомный проект на территории Евросоюза. Строительная площадка станции находится примерно в ста километрах от Будапешта.

    Комментарии (3)
    28 декабря 2025, 02:48 • Новости дня
    Зеленский прибыл в США
    Зеленский прибыл в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, сообщают украинские СМИ.

    «Зеленский прибыл в США», – приводит РИА «Новости» текст сообщения украинских СМИ.

    По информации пула Белого дома, президент США Дональд Трамп провел день на поле для гольфа перед воскресной встречей с Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Издание Hill сообщало, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского по поводу предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 02:12 • Новости дня
    Лавров назвал ЕС главным препятствием к миру на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией и становится ключевым препятствием к миру на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Министр обратил внимание на недавние попытки европейских политиков передать замороженные российские валютные резервы, находящиеся в Бельгии, украинскому режиму. «Но не получилось», – сказал он.

    Лавров заявил, что Москва ценит усилия США по достижению мирного урегулирования и готова к дальнейшей работе с американскими переговорщиками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что режим Владимира Зеленского и его европейские союзники не проявляют готовности к конструктивным переговорам по урегулированию ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 03:51 • Новости дня
    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде

    Белый дом сообщил о переносе встречи Трампа и Зеленского на два часа

    Названо время встречи Трампа и Зеленского во Флориде
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Встреча между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским состоится на два часа раньше, чем сообщалось прежде, говорится в заявлении Белого дома.

    Белый дом предоставил «обновленное расписание», в сответствии с которым встреча во Флориде запланирована на 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Встреча состоится в Палм-Бич, штат Флорида, где находится гольф-клуб и имение Трампа, передает РИА «Новости».

    Ранее указывалось, что встреча пройдет в 15.00 по местному времени (23.00 мск), передает РБК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили, что Зеленский прибыл в США. Зеленский заявил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы для встречи с Трампом.

    Комментарии (2)
    28 декабря 2025, 01:21 • Новости дня
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
    @ Официальное интернет-представительство президента Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.

    Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 03:15 • Новости дня
    Лавров оценил новую стратегию нацбезопасности США

    Лавров: Некоторые идеи стратегии нацбезопасности США не противоречат диалогу

    Tекст: Антон Антонов

    Москва будет оценивать отношения с США по конкретным действиям Вашингтона, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя новую стратегию национальной безопасности США.

    «В теории некоторые из заложенных в стратегию идей не противоречат развитию российско-американского диалога», – приводит слова Лаврова ТАСС.

    Лавров добавил, что Россия намерена судить по фактическим шагам, предпринимаемым Соединенными Штатами, а не только по их декларациям.

    Он отметил, что новая Стратегия национальной безопасности США впервые подвергла сомнению идею расширения НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США опубликовали новую стратегию национальной безопасности. По сути, в ней Вашингтон отказывается от принципа вмешательства в дела всего мира. Главным же регионом для США называется Латинская Америка. Европу описали в стратегии уничижительными характеристиками.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин обязал управляющие компании общаться с жильцами МКД через Max

    Tекст: Ольга Иванова

    Управляющие компании и службы ЖКХ теперь должны будут взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через официальные домовые чаты на платформе Max, что, по замыслу законодателей, повысит скорость и качество коммуникации. Закон подписал президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Max, сообщает РИА «Новости». Закон также устанавливает, что правила взаимодействия определяет Минстрой России.

    Документ предусматривает, что решение общего собрания собственников по избранию членов совета оформляется в протоколе по стандарту Минстроя и подписывается выбранными членами совета. Также Минстрой определяет порядок и сроки оформления актов приемки услуг и ремонтов в многоквартирных домах.

    Согласно закону, собственники могут поручить председателю совета дома осуществлять полномочия совместно с членами совета. Для руководителей управляющих компаний теперь вводится независимая оценка квалификации вместо экзамена.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что чат в Max решает главную проблему удаленных собраний – идентификацию участников. По его мнению, другие мессенджеры хуже защищены, что приводит к рискам утечки данных. Изменения должны повысить оперативность и качество взаимодействия между жителями и управляющими организациями, подчеркнул Кошелев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 15:19 • Новости дня
    Михалков не стал раскрывать имя облившего Путина вином друга

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кинорежиссер Никита Михалков отказался раскрыть имя своего друга, который случайно облил президента России Владимира Путина красным вином.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Михалков, смеясь, заявил: «Смотри, если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?», передает РИА «Новости».

    Михалков также поделился, что там присутствовал глава Росгвардии Виктор Золотов, который отреагировал на ситуацию своеобразной и очень «русской» фразой. Режиссер добавил, что реакция Путина была гениальной, а виновник происшествия попытался извиниться, предложив купить президенту новую рубашку. Однако российский лидер ответил: «Спасибо, у меня есть».

    В октябре президент России Владимир Путин в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1» рассказал, что на юбилее Михалкова его случайно облил красным вином друг режиссера, который извинился и пообещал прекратить пить, но слово не сдержал.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин подписал закон о продлении интеграции новых регионов в систему образования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении процесса интеграции новых регионов в российскую систему образования.

    Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает продление сроков действия особенностей правового регулирования в сфере образования на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В первую очередь это касается временных лицензий и государственных аккредитаций, особенностей проведения итоговой аттестации по программам основного и среднего общего образования, а также условий приема в вузы, передает РИА «Новости».

    Особые правила распространяются на присуждение ученых степеней, присвоение званий и прием в высшие учебные заведения. Предусмотрено, что лицензии и аккредитации образовательных организаций, действовавшие на этих территориях до их воссоединения с Россией, сохраняются до получения временных российских документов, но не позднее 1 января 2027 года.

    Дополнительно продлен срок действия особых правил проведения итоговых экзаменов для учащихся, которые были вынуждены прервать обучение за границей из-за недружественных действий иностранных государств.

    Напомним, в среду Путин выразил благодарность сенаторам за внимание к военнослужащим и интеграции новых исторических регионов, подчеркнув важность отстаивания региональных интересов.

    Ранее президент России заявил, что стратегические программы развития России распространяются на все регионы страны.

    В сентябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил интеграцию региона в государственное управление, социальное обеспечение, образование и медицину за минувший год в составе России.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 15:40 • Новости дня
    Путин передал Роскадастру права на регистрацию недвижимости в Крыму и Севастополе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о переходе прав на регистрацию имущества и самого имущества в Крыму и Севастополе Роскадастру.

    Ранее регистрацией подобных прав занимались местные органы власти, однако теперь на полуострове будут действовать общероссийские правила, передает ТАСС.

    Все полномочия и имущество, находившиеся у местных властей, необходимо передать в федеральную собственность не позднее 31 декабря 2025 года. Если какое-либо имущество потребуется Роскадастру для выполнения его функций, оно будет передано ему в качестве имущественного взноса России. Аналогичные требования касаются передачи кадастровых дел, реестров координат, пунктов геодезической основы и всех документов, связанных с правом собственности или ограничениями на эти права.

    К федеральным органам перейдут бумаги, которые ранее использовались для учета и регистрации прав собственности до принятия Крыма и Севастополя в состав России. Закон также регулирует порядок приема на госслужбу регистраторов прав: если сотрудник до 1 января 2026 года уже сдал профильный экзамен, то пересдавать его не потребуется.

    Документ вступил в законную силу.

    Ранее Путин подписал закон о продлении интеграции новых регионов в систему образования.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 16:00 • Новости дня
    Путин продлил разрешения на оружие в ДНР и ЛНР до 2027 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий до 1 января 2027 года действие разрешений на хранение, ношение и использование оружия и патронов для граждан и организаций на территории Донецкой и Луганской народных республик.

    Речь идет о документах, которые были выданы органами внутренних дел Украины и государственными органами ДНР и ЛНР до момента вступления закона в силу, передает ТАСС.

    В случае окончания срока действия таких разрешений, с 1 января 2026 года оружие и боеприпасы должны быть сданы на временное хранение в отделения полиции до получения нового разрешения уже от Росгвардии. Если этот порядок не будет соблюден, оружие подлежит изъятию.

    С 2027 года вступает в силу полный запрет на владение оружием без разрешения Росгвардии. Помимо этого, законом продлен срок работы государственного унитарного предприятия «Центр специального назначения «Охрана» в Запорожской области: компания будет охранять общественный порядок и имущество до конца финансового года, когда на территории области отменят военное положение.

    Законом также дается право ФСБ бесплатно получать копии баз данных организаций для служебных нужд. После достижения целей копии обязаны быть уничтожены, а случаи неправомерного использования будут наказываться. При этом получение данных не должно мешать законной экономической деятельности компаний. Эти положения начнут действовать с апреля 2026 года, сам закон вступает в силу 31 декабря 2025 года.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    Der Spiegel: Разногласия между Макроном и Мерцем усилились из-за Путина
    Маск заявил о произошедшем «великом замещении» в Европе
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    В Мариуполе открыли восстановленный драмтеатр
    Львенка в тяжелом состоянии забрали у блогера в «Москва-Сити» (видео)
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации