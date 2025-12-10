  • Новость часаВ России впервые вынесли штраф за поиск экстремистских материалов
    США создают у границ России крупное разведывательное сообщество
    Вашингтон предложил создать демилитаризованную зону на Украине
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    Путин принял президента Индонезии в Кремле
    Лавров: Россия готова ответить на враждебность Европы
    Мигранты вынудили премьеров Британии и Дании пересмотреть права человека
    Путин присвоил Абдразакову звание народного артиста России
    Названы даты последнего звонка и выпускного в 2026 году
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Евросоюз должен быть разрушен

    Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Спирализм – новая религия поклонения искусственному интеллекту

    Пользователи ищут у программ мистических откровений, надежды, помощи и утешения. Это новая форма очень старого явления, известного с тех времен, когда о компьютерах никто и не помышлял – идолопоклонства, обожествление людьми чего-то, что они сами и создали.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    10 декабря 2025, 16:40 • Новости дня

    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ

    Нарышкин в журнале «Разведчик» описал новые формы ведения войны с применением ИИ
    @ David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что современные научные достижения, включая искусственный интеллект, меняют баланс военного превосходства и усиливают секретность исследований.

    Развитие робототехники и систем управления на базе искусственного интеллекта провоцирует новый виток гонки вооружений, отмечается в статье главы СВР России Сергея Нарышкина в журнале «Разведчик», пишет ТАСС. По словам Нарышкина, промышленно развитые государства все чаще рассматривают науку и технологии в качестве ключевых инструментов поддержания экономического и военного лидерства.

    Он указал, что перспективные разработки, в том числе технологии двойного назначения, больше не обсуждаются на открытых международных площадках, а реализуются в атмосфере секретности. Кроме того, западные страны концентрируют у себя высокий технологический потенциал, используя научно-технические достижения для наращивания военных возможностей.

    «США, Япония, ряд европейских стран стремятся нарастить свои военные возможности за счет научно-технологических прорывов», – заявил глава СВР. Нарышкин отметил, что развитие синтетической биологии, робототехники и ИИ ведет к коренным изменениям способов ведения войны и создает угрозу изменения существующего баланса сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду Нарышкин прокомментировал возможность прослушивать украинских чиновников. Он отметил, что российские спецслужбы работают строго в рамках закона и своих полномочий.

    А что касается использования ИИ, то накануне президент России Владимир Путин отметил, что проблема распространения искусственного интеллекта требует взвешенного подхода. Игнорировать искусственный интеллект недопустимо, но и бездумно внедрять эту технологию опасно для страны, считает глава государства.

    Президент России также призвал вывести развитие искусственного интеллекта в России на новый уровень, чтобы соответствовать глобальным тенденциям.

    9 декабря 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время заседания Совета по правам человека президент РФ Владимир Путин поделился, что иногда передвигается по столице без кортежа и мигалок.

    Президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по правам человека, что иногда ездит по Москве без сопровождения кортежа и использования спецсигналов, передает ТАСС.

    В ходе встречи Путин отметил: «Как, может быть, ни странно покажется, я не всегда езжу с мигалками и сигналами». Глава государства добавил, что предпочитает иногда передвигаться по городу «по-тихому».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg назвало совместную поездку Владимира Путина и Нарендры Моди на российском «Аурусе» «лимузинной дипломатией». В ходе визита в Индию Владимир Путин отправился в Нью-Дели в автомобиле премьер-министра Нарендры Моди.

    10 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»

    Эксперты: Постпреду Украины при ООН Мельнику пригодится русский язык для общения со следователем

    В Москве высмеяли заявление Мельника о «дырке от бублика»
    @ Stefan Puchner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У киевских властей был шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но они предпочли «укреплять» нацию за счет коленопреклонения перед Западом. Теперь же политики прикрывают словоблудием преступления, сказали газете ВЗГЛЯД экс-сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее постпред Украины при ООН Андрей Мельник фразой о «дырке от бублика» отверг территориальные уступки.

    «Выступление Андрея Мельника в ООН, в ходе которого он использовал фразу о «дырке от бублика», – сотрясание воздуха и словоблудие, призванное прикрыть моральную и финансовую пустоту, а также военно-политическую бесперспективность руководства Украины», – считает Андрей Климов, член Совета по внешней и оборонной политике, экс-сенатор.

    Он напомнил про коррупционные скандалы в республике. «Украинская верхушка наживались миллиардами в крепкой валюте и делилась со своими европейскими подельниками – так называемой партией войны. Сейчас же представители Киева прикрывают праздной болтовней никчемные дела и свои преступления», – полагает собеседник.

    По его мнению, украинская сторона, говоря о «дырке от бублика», в некотором смысле также проецирует свои комплексы. «Киевские власти «профукали» свою страну. У них был исторический шанс доказать, что Украина – самостоятельное государство, но не получилось. Они «укрепляли» нацию за счет русофобии и коленопреклонения перед Западом», – напомнил собеседник.

    «В результате получился какой-то гибрид неолиберализма с неонацизмом. Руководство страны воскресило все отвратительные пороки западных цивилизаций и выдало это за свой исторический путь», – добавил Климов. Он отметил, что лучший выход для офиса Владимира Зеленского в нынешней ситуации – «капитулировать на условиях, которые предлагаются».

    Схожей точки зрения придерживается Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России, экс-сенатор. «Мельник в ООН – фигура временная. Его заявление не имеет никакого отношения к реальности, равно как и политической, дипломатической ценности», – подчеркнул он. При этом то, что дипломат практикует свой русский, говоря фразами из советских фильмов, – положительный момент. «Ему очень пригодятся знания русского языка, чтобы давать пояснения нашим следователям и прокурорам», – сыронизировал собеседник.

    Как бы то ни было, в последнее время украинская сторона особо остро демонстрирует неготовность к поиску путей урегулирования конфликта. «Власти страны своей твердолобой провоенной позицией сами себя вычеркивают из переговорного процесса», – указал Долгов, напомнив в этой связи критику со стороны Дональда Трампа. Примечателен здесь и призыв американского лидера провести президентские выборы на Украине.

    «Киевское руководство потеряет остатки фасада государственности, если продолжит линию на обструкцию мирного процесса и будет отказываться от выполнения логичных и законных условий России», – заключил спикер.

    Ранее постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник в ходе заседания Совбеза заговорил на русском языке, который в его стране запрещают, и отверг территориальные уступки цитатой из фильма «Место встречи изменить нельзя».

    «Наши территории и наш суверенитет не продаются. Россия хочет, чтобы мы сдались. И мой ответ ей будет такой – дырку от бублика получите вы, а не Украину», – сказал он. Последнюю фразу он озвучил на русском языке, но потом перевел и на английский, назвав бублик «бейглом». Цитата из советского фильма «Место встречи изменить нельзя» в оригинале звучит так: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова!».

    «Украинского дипломата снова потянуло на еду», – иронично отметил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов. Напомним, в 2022 года, будучи послом Украины в Германии, Мельник сравнил Олафа Шольца, занимавшего на тот момент пост канцлера, с «обиженной ливерной колбасой». Позднее дипломат выразил сожаление по поводу этих слов.

    Позднее он же нецензурно обругал американского предпринимателя Илона Маска. Кроме того, Мельник в интервью германским СМИ называл украинского националиста Степана Бандеру «борцом за свободу». Это при том, что в ФРГ законодательно запрещено прославление нацизма. Кроме того, он критиковал Берлин за «диету», на которую «посадили» Киев «в военном отношении».

    10 декабря 2025, 11:56 • Видео
    США все-таки подкинули Зеленскому денег

    В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    10 декабря 2025, 08:10 • Новости дня
    ВС России форсировали Гайчур и начали бои в центре Гуляйполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные форсировали реку Гайчур и вступили в активные бои на центральных улицах Гуляйполя в Запорожской области, сообщил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    Вооруженные силы России успешно преодолели реку Гайчур и начали сражения в центре города Гуляйполе, сообщает ТАСС. Об этом заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, который также является заместителем председателя комитета по обороне региона и участником специальной военной операции.

    По его словам, можно надеяться, что Гуляйполе до конца текущего года ВС России освободит. Кроме того, после освобождения Новоданиловки существует возможность, что в те же сроки будет освобожден город Орехов.

    Юрченко подчеркнул, что россияне максимально быстро движутся к городу Запорожье. Он напомнил, что этот город конституционно считается частью Российской Федерации и направление на него рассматривается как стратегически важное.

    Минобороны заявило, что Гуляйполе, ведущие к нему дороги и все прилегающие территории находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

    Авиационные удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    10 декабря 2025, 05:28 • Новости дня
    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    Песков рассказал о поездках Путина по Москве за рулем без кортежа
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин иногда лично управляет автомобилем, передвигаясь по Москве без кортежа и специальных ограничений движения, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин может самостоятельно передвигаться по городу, в том числе сесть за руль автомобиля, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил это агентству, комментируя способы передвижения президента вне кортежа.

    На вопрос, бывает ли, что Путин лично управляет автомобилем или просто передвигается на машине без специальных ограничений для движения, Песков коротко сказал: «По-разному». Таким образом, пресс-секретарь подтвердил, что глава государства иногда сам садится за руль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что иногда передвигается по Москве без кортежа и мигалок.

    9 декабря 2025, 20:20 • Новости дня
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    @ Francis Kokoroko/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Associated Press обвинило российских военных в Мали в жестокости, основываясь исключительно на обрывочных свидетельствах и домыслах. Так аналитики оценили расследование агентства, в котором фигурируют неизвестные «белые мужчины в масках», допускавшие жестокость в отношении местных жителей. В то же время в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявляют, что нет достаточных данных для определения, какая из вооруженных группировок в Мали стоит за этими преступлениями.

    AP опубликовало материал о том, что бойцы Африканского корпуса России якобы участвуют в расправах над мирными жителями. В качестве доказательств приводятся анонимные рассказы 34 малийских беженцев, прибывших в Мавританию. По словам авторов этого расследования, их собеседники описывали «белых мужчин», «белых мужчин в масках» или «людей, говоривших на непонятном языке». Отдельные беженцы утверждали, что слышали от нападавших слово «pes» (пес – прим. ВЗГЛЯД), интерпретированное AP как русское оскорбление.

    Российское иформационное агентство «Африканская инициатива» отмечает, что доказательства AP выглядят неубедительно: «Если «pes» – главное доказательство причастности российских специалистов, то у нас для авторов Associated Press плохие новости: так и школьник из Техаса может сыграть русского в триллере». Похожие по звучанию слова есть во многих славянских языках.

    Возникают вопросы и к авторам расследования Associated Press. Так, одна из авторов материала – журналистка Кейтлин Келли – ранее работала на телеканал France24, принадлежащий французскому государству. При этом Франция в последние годы утратила значительное влияние в Мали и Сахеле, откуда ее военные были вынуждены уйти. Эта параллель, по мнению критиков, ставит под сомнение нейтральность публикации, особенно на фоне недавних заявлений Парижа о намерении усилить свое присутствие в странах региона.

    При этом отмечается, что в публикации AP есть слова представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, что «трудно определить, кто является виновником», поскольку в регионе действует множество вооруженных группировок, в том числе связанных с террористическими организациями. Но американское агентство лишь вскользь отмечает этот факт и затем приводит несколько мнений экспертов американских организаций, таких как ACLED, созданного во времена холодной войны American Enterprise Institute, а также UC Berkeley Human Rights Center.

    При этом мнений независимых специалистов в материале нет. «Кого уважаемые журналисты решили обойти стороной? Только навскидку: можно было опросить африканские исследовательские центры, малийских аналитиков, независимых экспертов по Сахелю. Но зачем это делать, когда можно позвонить старому знакомому в Беркли?» – отмечает российское издание. В расследовании AP также отсутствуют проверяемые доказательства: геолокационные данные, визуальные подтверждения, документы или свидетели, чьи личности установлены.

    Согласно публикации Associated Press, российское подразделение «Африканский корпус» якобы проводит в Мали тактику «выжженной земли». AP также возлагает на Москву прямую ответственность за происходящее в регионе и обвиняет власти России и Мали в том, что они якобы блокируют доступ независимых наблюдателей в зону конфликта.

    9 декабря 2025, 21:48 • Новости дня
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников

    Правительство подготовило новый пакет мер защиты россиян от мошенников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России подготовило второй пакет мер для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников, сообщил журналистам вице-премьер и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

    По словам Григоренко, в новый пакет вошли около 20 инициатив, главная цель которых – борьба с киберпреступностью, передает ТАСС.

    «Правительство подготовило второй пакет мер по защите граждан от мошенников. В него вошли около 20 инициатив, направленных на борьбу с киберпреступностью», – заявил он.

    Среди предлагаемых нововведений – запрет на международные входящие звонки без специального согласия абонента. Кроме того, такие вызовы должны будут маркироваться.

    Одной из важных инициатив станет введение специальных детских сим-карт. Это позволит родителям ограничивать доступ детей к нежелательному контенту, при этом для активации ограничений не потребуется дополнительное заявление.

    В июне в МВД сообщили о резком росте кибермошенничества против детей.

    Ранее МВД предупредило о новых фишинговых атаках через Telegram-каналы. Также россиян предупредили о новой схеме мошенничества с фото в сообщениях.

    10 декабря 2025, 10:26 • Новости дня
    Камеры с помощью ИИ начали выявлять новый вид нарушений на дорогах в Москве
    Камеры с помощью ИИ начали выявлять новый вид нарушений на дорогах в Москве
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали фиксировать неправильную остановку автомобилей, мешающих выезду с парковки или движению пешеходов, даже без запрещающих знаков или разметки, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

    Дорожные камеры в Москве начали фиксировать новый вид нарушений с использованием искусственного интеллекта, пишет «Коммерсантъ». Теперь система отслеживает автомобили, остановившиеся так, что они затрудняют выезд с парковки или передвижение пешеходов, даже если нет запрещающих знаков и разметки. Нарушителям грозит штраф 3 тыс. рублей по ч. 4 статьи 12.19 КоАП.

    Система пока работает на дублере проспекта Маршала Жукова возле центра госуслуг в Хорошево-Мневниках. Процесс выявления нарушения состоит из трех этапов: на первом этапе искусственный интеллект анализирует поток данных и оценивает длительность и контекст остановки, затем сотрудник ЦОДД вручную изучает материалы, чтобы удостовериться в отсутствии уважительных причин, после чего материалы проходят еще одну проверку в ГИБДД.

    В пресс-службе ЦОДД подчеркнули, что на всех этапах действует принцип презумпции невиновности – если есть малейшие сомнения в умышленности нарушения, материалы не передаются на рассмотрение. Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что нововведение должно повысить комфорт и безопасность движения в городе.

    Всего на улицах столицы работает 3,8 тыс. дорожных камер, фиксирующих 66 видов нарушений. Ранее в ЦОДД также рассказали о планах установить вдоль дорог 140 информационных табло с данными о погоде, свободных парковках и маршрутах.

    Ранее сообщалось, что в России разрабатывают систему на базе искусственного интеллекта для фиксации нарушений ПДД самокатчиками.

    В центре Петербурга современные камеры с нейросетью начали контролировать памятники, чтобы предотвращать акты вандализма.

    До этого в России создали нейросеть для выявления террористов среди мигрантов.

    9 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    @ AFP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    9 декабря 2025, 18:38 • Новости дня
    Путин поручил разобраться с опасной ездой курьеров по улицам

    Путин поручил разобраться с представляющей опасность для граждан ездой курьеров

    Путин поручил разобраться с опасной ездой курьеров по улицам
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости урегулировать порядок движения на улицах городов, комментируя выступление члена СПЧ Марины Ахмедовой о правилах дорожного движения для курьеров.

    Он отметил, что движение курьеров действительно представляет опасность для граждан, и выразил уверенность, что решать этот вопрос в первую очередь должны местные и региональные власти. Путин подчеркнул, что регулирование может быть осуществлено с участием Министерства внутренних дел, и пообещал, что «прямо завтра» сформулирует соответствующие поручения.

    «Конечно, они представляют опасность для граждан. И разумеется, прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это в том числе, наверное, и с помощью Министерства внутренних дел. Такие поручения прямо завтра сформулирую еще раз», – сказал Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.

    9 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов

    Эксперт заявил о фактическом исчерпании ресурсов Украины для ремонта энергетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские энергетики столкнулись с критическим дефицитом средств для ремонта поврежденной инфраструктуры, внутри страны резервы фактически исчерпаны, заявил СМИ директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

    Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».

    Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.

    Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.

    Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    10 декабря 2025, 13:15 • Новости дня
    Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Индонезии Субианто начали переговоры в Кремле

    Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
    @ ANATOLY MALTSEV/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры между президентом Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто, где обсуждается развитие стратегического партнерства и текущие международные вопросы, сообщили в Кремле.

    Переговоры между Владимиром Путиным и президентом Индонезии Прабово Субианто проходят в Кремле, передает ТАСС.

    В рамках встречи планируется рассмотрение вопросов дальнейшего развития стратегического партнерства, а также обсуждение актуальной международной и региональной повестки.

    К основным участникам переговоров присоединились глава МИД России Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков, министр сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра обороны Василий Осьмаков, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина.

    Последняя личная встреча Путина и Субианто состоялась 3 сентября в Пекине на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.

    Ранее, в июне этого года, индонезийский лидер уже посещал Россию, где встречался с Путиным в Константиновском дворце в Петербурге, а оба президента принимали участие в Петербургском международном экономическом форуме.

    10 декабря 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    Российские войска приступили к зачистке Светлого и Гришино в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный в Димитрове, а также ведут зачистку Светлого и Гришино в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Вольного, Шевченко, Доброполья, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и Новопавловки в Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 420 военнослужащих и четыре пикапа.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Алексеевки, Андреевки, Бунякино, Новой Сечи и Кучеровки в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Избицким, Старицей, Полковой Никитовкой, Вильчей и Волчанскими Хуторами.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, орудие полевой артиллерии, пусковая установка хорватской РСЗО RAK-SA-12, две израильские радиолокационные станции RADA, четыре склада боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Купянска-Узлового, Куриловки, Ковшаровки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре бронемашины, в том числе американские бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG, 12 пикапов и шесть складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ поблизости от Северска, Краматорска, Миньковки и Константиновки в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 130 военнослужащих, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять складов матсредств и склад горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны под Горьким, Терноватым, Косовцево, Варваровкой, Добропольем, Новониколаевкой и Гуляйполем в Запорожской области.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины, американская 155-мм гаубица М777 и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области. Днем ранее они освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР. А до этого ВС России освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    10 декабря 2025, 04:21 • Новости дня
    Марочко: ВС расширили буферную зону в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    После освобождения Остаповского подразделения армии России расширили буферную зону на один километр на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области позволило Вооруженным силам России расширить буферную зону более чем на километр, передает ТАСС. Данные озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

    «С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на один километр буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили буферную зону вокруг Красноармейска.

    10 декабря 2025, 15:07 • Новости дня
    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов

    Юрист Хаминский: Долина может избежать ответственности за неуплату налогов за дом

    Юрист рассказал о шансах Долиной избежать ответственности за неуплату налогов
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Певица Лариса Долина, возможно, избежит ответственности за неуплату налогов за дом в Подмосковье, сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

    По его словам, Долина применила популярную схему, при которой не сдавала дом в эксплуатацию и не оформляла его в собственность после окончания стройки и заселения в 2011 году, передает РИА «Новости».

    Кадастровый учет ее особняка в поселке Славино был оформлен только в августе 2024 года. Таким образом, на участке фактически был дом, но по документам он отсутствовал, соответственно, объект налогообложения также отсутствовал.

    Юрист уточнил, что для уголовного преследования необходим долг по налогам не менее 2,7 млн рублей, тогда как у певицы сумма гипотетической недоимки составляет 250 тыс. рублей. Максимально налоговая инспекция может взыскать с Долиной недоимку и пени только за последние три года, резюмировал Хаминский.

    Ранее СМИ сообщили, что певица Лариса Долина на протяжении 12 лет не платила налог за свой четырехэтажный дом в подмосковном поселке Славино.

