Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

Tекст: Андрей Резчиков

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников на прошедшем на этой неделе заседании НАК заявил о недостаточной эффективности профилактических мероприятий в молодежной среде. Об этом, по его словам, свидетельствуют участившиеся случаи нападений учащихся на одноклассников и учителей. «Такие факты имеются и в субъектах Центрального федерального округа», – уточнил Бортников.

Как отмечает ТАСС, в рамках реагирования на эту ситуацию федеральным органам власти и главам регионов направлены установки НАК. Они предписывают реализовать комплекс неотложных мер, направленных на устранение обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

«Осложнение оперативной обстановки, вызванное, помимо прочего, использованием противником новых форм и способов осуществления террористической деятельности, диктует необходимость дальнейшего повышения эффективности профилактики терроризма и внесения коррективов в данную работу на всех организационно-управленческих уровнях», – подчеркнул председатель НАК.

Из заявления НАК следует, что противник ищет потенциальных исполнителей нападений на школьников и учителей в чатах, «связанных с деструктивными движениями, продвигающими антироссийскую повестку, а также на ресурсах, предлагающих быстрый заработок». По данным ведомства, вербовщики прибегают к шантажу, запугиванию, обману и мошенничеству. НАК ведет системную работу по «противодействию идеологии терроризма и украинского неонацизма», а также по защите критически важных объектов от террористических атак.

На этом фоне в среду Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в учебном заведении Анапы. По данным пресс-службы, днем вооруженный учащийся местного техникума открыл стрельбу по людям, находившимся в здании колледжа. В результате погиб охранник, несколько человек пострадали. Нападавший задержан.

В четверг правоохранители задержали одногруппника нападавшего. По версии следователей, он не только знал о планах атаки на колледж, но провоцировал нападавшего на совершение преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

В начале недели в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и сотрудников полиции в общежитии вуза. Пострадали двое полицейских и несколько учащихся. Подозреваемый подросток помещен под домашний арест.

Еще одно происшествие имело место на прошлой неделе в Красноярске:

ученица школы бросила горящую тряпку в кабинет, где шел урок, а затем напала с молотком на подростков. Пострадали шесть человек. А 3 февраля в Уфе девятиклассник напал на учителя и трех одноклассников, используя пластиковый пневматический автомат.

Тем временем в Госдуме планируются общественные слушания по вопросам предотвращения нападений на школы и техникумы с участием профильных комитетов, педагогов, психологов, силовых структур, родителей, СМИ и экспертов. Об этом «Ведомостям» сообщила глава комитета по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Этот вопрос депутат уже обсудила с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия»).

Эксперты сходятся во мнении, что за подобными инцидентами с участием детей и подростков в основном стоят украинские спецслужбы. Киев в прямом и переносном смысле нападает на российских школьников и студентов. Резонансные случаи, о которых регулярно сообщают СМИ, лишь видимая часть масштабной работы, ведущейся против несовершеннолетних в соцсетях и по телефону.

Как отмечают аналитики, ежедневно россияне получают около 1,5 млн звонков от украинских мошенников и вербовщиков. Очевидно, что среди тех, кого пытаются обработать, оказываются люди, которые подвержены внешнему влиянию. И все же, учитывая такие объемы, до реальных преступлений противнику удается довести лишь единицы. Большинство граждан, включая молодежь, успешно противостоят деструктивному воздействию. Кроме того, спецслужбы РФ предотвращают на этапе подготовки в сотни раз больше преступлений, чем совершается.

Вместе с тем противнику выгодно выставлять российскую молодежь в дурном свете,

формируя искаженное представление о целом поколении. Однако в действительности теракты и иные преступления, совершаемые подростками, редкие и вопиющие исключения. Подавляющее большинство молодых россиян настроены патриотично.

«Киев и западные спецслужбы ведут тотальную обработку российской молодежи, используя для этого мессенджеры, приложения и онлайн-игры. Все, что сегодня происходит в отношении молодого поколения, можно назвать прямой атакой на российскую государственность. Результаты этой деятельности очевидны: нападения в школах и других учебных заведениях», – заявил Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

Вместе с тем собеседник подчеркивает: громкие преступления подростков не стали «трендом». Это редкие и вопиющие исключения на фоне патриотически настроенного большинства. «Но если не принимать жестких мер, волна преступности будет нарастать, а такие случаи – появляться в сводках все чаще», – полагает собеседник. Эксперт также обращает внимание на системный характер атак:

украинские мошенники подбивают школьников поджигать релейные шкафы, готовить теракты, провоцируют нападения на ровесников,

используя тему буллинга, а также привлекают неадекватных взрослых для совершения преступлений против детей. Таким образом, подчеркивает Иванников, нынешняя волна преступности среди подростков – не стихийное явление, а деятельность, спланированная извне. И чтобы защитить подрастающее поколение, государству необходимо активнее регулировать интернет-пространство, блокировать опасный и сомнительный контент, угрожающий психическому здоровью и мировоззрению детей.

При этом, по мнению Иванникова, в текущих условиях важно усиливать контрпропаганду и развивать цифровую гигиену. «Репрессивные меры работают выборочно. Привлекать к административной и уголовной ответственности тоже необходимо, но в долгосрочной перспективе этого недостаточно», – резюмировал спикер.

«На сегодняшний день на Украине действует более сотни кол-центров, работающих против России. И это не считая наших противников по НАТО. Против российских детей и граждан в целом развернута огромная машина психологической обработки – и работает она ежедневно», – заявляет Сергей Гончаров, президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». По его мнению,

уничтожение этих кол-центров должно стать приоритетом для российских военных.

При этом он подчеркивает: полное прекращение их деятельности едва ли возможно без победы России в специальной военной операции. Гончаров также указал на глубинные причины уязвимости подростков.

Сегодня, отмечает он, отдельные школьники готовы за 5-10 тыс. рублей выполнять задания из мессенджеров – поджигать релейные шкафы или готовить теракты. Наиболее восприимчивы к украинской пропаганде те, кто столкнулся с буллингом: школьник, над которым смеются сверстники, становится изгоем – и именно на таких ребят направлена основная обработка. Противник нашел эту нишу и использует все доступные ресурсы, чтобы спровоцировать подростков на террористическую и иную деструктивную деятельность.

Выход из сложившейся ситуации Гончаров видит в формировании новых моральных авторитетов. Герои специальной военной операции, считает он, должны как можно чаще встречаться со школьниками – чтобы у молодежи появились ориентиры, на которых хочется равняться. Собеседник добавил, что сегодня государство ведет эту работу, однако ее следует интенсифицировать. «И вот тогда, с учетом всего комплекса мер, мы добьемся результата, о котором говорил Бортников», – резюмировал ветеран.