    Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    Игорь Мальцев «Файлы Эпштейна» открыли обыкновенный фашизм

    Сдается мне, что вот это публичное насаживание свиной головы Эпштейна на кол – скорей дымовая завеса от того, что в реальности происходит сейчас в некоей группе «влиятельных лиц».

    Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    12 февраля 2026, 21:15 • Общество

    Украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков

    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Участившиеся нападения школьников на одноклассников и учителей свидетельствуют о недостаточной эффективности профилактической работы в молодежной среде, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Эксперты отмечают, что за большинством инцидентов стоят украинские спецслужбы, ведущие обработку подростков через соцсети и мессенджеры. Российским силовым структурам удается предотвращать кратно больше преступлений еще на стадии подготовки, поэтому громкие случаи остаются редкими исключениями.

    Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников на прошедшем на этой неделе заседании НАК заявил о недостаточной эффективности профилактических мероприятий в молодежной среде. Об этом, по его словам, свидетельствуют участившиеся случаи нападений учащихся на одноклассников и учителей. «Такие факты имеются и в субъектах Центрального федерального округа», – уточнил Бортников.

    Как отмечает ТАСС, в рамках реагирования на эту ситуацию федеральным органам власти и главам регионов направлены установки НАК. Они предписывают реализовать комплекс неотложных мер, направленных на устранение обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений.

    «Осложнение оперативной обстановки, вызванное, помимо прочего, использованием противником новых форм и способов осуществления террористической деятельности, диктует необходимость дальнейшего повышения эффективности профилактики терроризма и внесения коррективов в данную работу на всех организационно-управленческих уровнях», – подчеркнул председатель НАК.

    Из заявления НАК следует, что противник ищет потенциальных исполнителей нападений на школьников и учителей в чатах, «связанных с деструктивными движениями, продвигающими антироссийскую повестку, а также на ресурсах, предлагающих быстрый заработок». По данным ведомства, вербовщики прибегают к шантажу, запугиванию, обману и мошенничеству. НАК ведет системную работу по «противодействию идеологии терроризма и украинского неонацизма», а также по защите критически важных объектов от террористических атак.

    На этом фоне в среду Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в учебном заведении Анапы. По данным пресс-службы, днем вооруженный учащийся местного техникума открыл стрельбу по людям, находившимся в здании колледжа. В результате погиб охранник, несколько человек пострадали. Нападавший задержан.

    В четверг правоохранители задержали одногруппника нападавшего. По версии следователей, он не только знал о планах атаки на колледж, но провоцировал нападавшего на совершение преступления. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

    В начале недели в Уфе задержали подозреваемого в нападении на четверых студентов и сотрудников полиции в общежитии вуза. Пострадали двое полицейских и несколько учащихся. Подозреваемый подросток помещен под домашний арест.

    Еще одно происшествие имело место на прошлой неделе в Красноярске:

    ученица школы бросила горящую тряпку в кабинет, где шел урок, а затем напала с молотком на подростков. Пострадали шесть человек. А 3 февраля в Уфе девятиклассник напал на учителя и трех одноклассников, используя пластиковый пневматический автомат.

    Тем временем в Госдуме планируются общественные слушания по вопросам предотвращения нападений на школы и техникумы с участием профильных комитетов, педагогов, психологов, силовых структур, родителей, СМИ и экспертов. Об этом «Ведомостям» сообщила глава комитета по развитию гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Этот вопрос депутат уже обсудила с председателем комитета по молодежной политике Артемом Метелевым («Единая Россия»).

    Эксперты сходятся во мнении, что за подобными инцидентами с участием детей и подростков в основном стоят украинские спецслужбы. Киев в прямом и переносном смысле нападает на российских школьников и студентов. Резонансные случаи, о которых регулярно сообщают СМИ, лишь видимая часть масштабной работы, ведущейся против несовершеннолетних в соцсетях и по телефону.

    Как отмечают аналитики, ежедневно россияне получают около 1,5 млн звонков от украинских мошенников и вербовщиков. Очевидно, что среди тех, кого пытаются обработать, оказываются люди, которые подвержены внешнему влиянию. И все же, учитывая такие объемы, до реальных преступлений противнику удается довести лишь единицы. Большинство граждан, включая молодежь, успешно противостоят деструктивному воздействию. Кроме того, спецслужбы РФ предотвращают на этапе подготовки в сотни раз больше преступлений, чем совершается.

    Вместе с тем противнику выгодно выставлять российскую молодежь в дурном свете,

    формируя искаженное представление о целом поколении. Однако в действительности теракты и иные преступления, совершаемые подростками, редкие и вопиющие исключения. Подавляющее большинство молодых россиян настроены патриотично.

    «Киев и западные спецслужбы ведут тотальную обработку российской молодежи, используя для этого мессенджеры, приложения и онлайн-игры. Все, что сегодня происходит в отношении молодого поколения, можно назвать прямой атакой на российскую государственность. Результаты этой деятельности очевидны: нападения в школах и других учебных заведениях», – заявил Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

    Вместе с тем собеседник подчеркивает: громкие преступления подростков не стали «трендом». Это редкие и вопиющие исключения на фоне патриотически настроенного большинства. «Но если не принимать жестких мер, волна преступности будет нарастать, а такие случаи – появляться в сводках все чаще», – полагает собеседник. Эксперт также обращает внимание на системный характер атак:

    украинские мошенники подбивают школьников поджигать релейные шкафы, готовить теракты, провоцируют нападения на ровесников,

    используя тему буллинга, а также привлекают неадекватных взрослых для совершения преступлений против детей. Таким образом, подчеркивает Иванников, нынешняя волна преступности среди подростков – не стихийное явление, а деятельность, спланированная извне. И чтобы защитить подрастающее поколение, государству необходимо активнее регулировать интернет-пространство, блокировать опасный и сомнительный контент, угрожающий психическому здоровью и мировоззрению детей.

    При этом, по мнению Иванникова, в текущих условиях важно усиливать контрпропаганду и развивать цифровую гигиену. «Репрессивные меры работают выборочно. Привлекать к административной и уголовной ответственности тоже необходимо, но в долгосрочной перспективе этого недостаточно», – резюмировал спикер.

    «На сегодняшний день на Украине действует более сотни кол-центров, работающих против России. И это не считая наших противников по НАТО. Против российских детей и граждан в целом развернута огромная машина психологической обработки – и работает она ежедневно», – заявляет Сергей Гончаров, президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». По его мнению,

    уничтожение этих кол-центров должно стать приоритетом для российских военных.

    При этом он подчеркивает: полное прекращение их деятельности едва ли возможно без победы России в специальной военной операции. Гончаров также указал на глубинные причины уязвимости подростков.

    Сегодня, отмечает он, отдельные школьники готовы за 5-10 тыс. рублей выполнять задания из мессенджеров – поджигать релейные шкафы или готовить теракты. Наиболее восприимчивы к украинской пропаганде те, кто столкнулся с буллингом: школьник, над которым смеются сверстники, становится изгоем – и именно на таких ребят направлена основная обработка. Противник нашел эту нишу и использует все доступные ресурсы, чтобы спровоцировать подростков на террористическую и иную деструктивную деятельность.

    Выход из сложившейся ситуации Гончаров видит в формировании новых моральных авторитетов. Герои специальной военной операции, считает он, должны как можно чаще встречаться со школьниками – чтобы у молодежи появились ориентиры, на которых хочется равняться. Собеседник добавил, что сегодня государство ведет эту работу, однако ее следует интенсифицировать. «И вот тогда, с учетом всего комплекса мер, мы добьемся результата, о котором говорил Бортников», – резюмировал ветеран.

    Россия завершает перезагрузку автомобильных заводов

Два последних из 13 заводов, оставленных западными автоконцернами в 2022 году, возобновят работу в 2026 году. Об этом заявил Минпромторг. На этом закончится многолетняя эпопея с перезагрузкой пустующих мощностей. На обеих площадках будут выпускать автомобили под российскими брендами. Однако внутри будет скрываться китайская начинка. Таково будущее отечественного автопрома.

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Как становится лучше истребитель Су-57

    Новая партия самолетов пятого поколения Су-57, только что поступившая в войска, существенно отличается от машин предыдущих выпусков. Какие именно новые боевые системы установлены на переданных образцах и какие дополнительные возможности они предоставляют для ВКС? Подробности

    Европа надорвалась в попытке превзойти США по тратам на Зеленского

    Еще год назад эксперты в России и на Западе полагали, что Европа не сумеет восполнить вакуум в украинском бюджете после отказа США от финансовой поддержки Киева. Тем не менее свежее исследование Кильского института мировой экономики говорит об обратном: благодаря помощи Европы Украина якобы не ощутила сокращения поддержки со стороны США. Насколько корректны эти данные? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

