Подростка с топором и пистолетом задержали в школе ХМАО

Ученик принес в школусв школу в городе Светском топор, нож и пневматический пистолет, чтобы расправиться с одноклассниками, но вмешательство преподавателя предотвратило трагедию, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Инцидент произошел 9 февраля 2026 года в учебном заведении города Светский в ХМАО. Подросток пришел в школу с пневматическим пистолетом, топором и ножом, спрятав оружие в рюкзаке, передает РИА «Новости».
По версии следствия, школьник ранее угрожал совершить преступление против нескольких учеников из-за личных конфликтов. Его преступные намерения не были осуществлены, поскольку преподаватель вовремя заметил подозрительный рюкзак, изъял его и вызвал полицию.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Проводится следствие.
Также следственные органы начали проверку по признакам халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по соответствующим статьям УК РФ, уточнили в ведомстве.
