Суд лишил прав бросившую дочь в аэропорту Антальи мать

Суд лишил прав мать, бросившую дочь в аэропорту Антальи
Жительница Подмосковья Екатерина Бурнашкина лишилась родительских прав после того, как оставила свою новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи вскоре после родов.
Павлово-Посадский суд Московской области удовлетворил иск органов опеки к Екатерине Бурнашкиной и лишил ее родительских прав, передает ТАСС. Заседание, на котором рассматривалось это дело, проходило в закрытом режиме. Женщина лично присутствовала в суде.
Инцидент произошел в октябре 2024 года в аэропорту турецкой Антальи. Бурнашкина родила ребенка в туалете аэропорта и оставила новорожденную, после чего попыталась улететь на территорию России. В феврале 2025 года уголовный суд Турции приговорил россиянку к 15 годам заключения, однако после апелляции в июле суд отпустил ее из-под стражи.
В России в отношении Бурнашкиной возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство новорожденной. Сейчас ее дочь находится в гостевой приемной семье в Московской области.