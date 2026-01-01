Netflix – это спрут, который практически монополизировал производство и прокат фильмов и сериалов среди домохозяйств всего мира (русских, правда, выключили). Он давно уже пылесосит национальных производителей и стремительно укрепляется в суверенных, как бы, странах, попутно убивая все живое. Но это началось давно и не с «Нетфликса».20 комментариев
Минобороны расшировало полетное задание атаковавшего резиденцию Путина БПЛА
Минобороны: Конечной целью БПЛА 29 декабря был объект в резиденции Путина
Техническая экспертиза навигационной системы сбитого БПЛА выявила его целевое назначение – атаку объекта, входящего в резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщило Министерство обороны России.
Во время проведения специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, пораженного ночью 29 декабря 2025 года, представителям российских спецслужб удалось извлечь файл с полетным заданием, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Данные расшифровки маршрутизации показали, что основной целью удара украинских дронов был объект резиденции президента России, расположенной в Новгородской области.
Согласно информации, все материалов по данному происшествию российская сторона собирается передать американским коллегам установленными каналами.
Отметим, что cотрудники служб национальной безопасности США попытались опровергнуть информацию об атаке Киева на резиденцию президента России Владимира Путина. А Управление верховного комиссара ООН по правам человека оставило без комментариев попытку атаки на резиденцию главы государства беспилотниками.
Минобороны России накануне показало карту пролета украинских БПЛА, пытавшихся атаковать резиденцию президента. Киевский режим использовал при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области 91 ударный дрон.
Между тем, атакам подвергается не только резиденция, но и многие другие объекты – как военные, так и гражданские. В новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по кафе в Херсонской области, на данный момент число жертв превысило 24 человека, это были мирные жители, в их числе и ребенок. Список погибших в ближайшее время будет опубликован на сайте губернатора.
Это не первая кровавая атака украинского режима на мирных граждан в канун Нового года. Напомним, в 2023 году 31 декабря в результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.