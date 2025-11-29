Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.0 комментариев
Орбан заявил о необходимости сделать Украину буферным государством
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что после окончания конфликта Украина должна существовать как буферное государство между Россией и НАТО.
Орбан считает, что Украина должна остаться «буферным государством» между Россией и НАТО после завершения конфликта, передает ТАСС. «Единственно возможное долгосрочное решение заключается в том, чтобы послевоенный порядок основывался на фундаментальном принципе, согласно которому Украина становится буферным государством, которым она когда-то была», – заявил он в интервью газете Welt am Sonntag. Орбан уточнил, что Россия должна сохранить за собой территории, согласованные на международной мирной конференции, а остальная часть Украины должна остаться буферной.
Венгерский премьер добавил, что НАТО и Россия должны договориться о численности и техническом оснащении украинских вооружённых сил, которые смогут действовать только в буферной зоне. Как считает Орбан, обе стороны должны предоставить гарантии независимости буферного государства, чтобы никто не мог подчинить его своей власти. По его словам, инструменты для подобных гарантий могут быть созданы на основе международного права.
Кроме того, Орбан выразил мнение, что время в конфликте на Украине играет на стороне России. По его словам, затягивание мирного урегулирования приведет к большим потерям для Украины – и по территории, и по человеческим жертвам. Только отправка войск НАТО на Украину могла бы изменить ситуацию для Киева, однако это, как уверен премьер, означало бы новую крупную европейскую войну.
Венгерский премьер также отметил, что после окончания конфликта Россия будет возвращена в мировую экономику постепенно: санкции снимут, а замороженные активы используют для создания инвестиционных фондов. Орбан подчеркнул, что миф о финансировании конфликта за счет российских денег развеян: все расходы покрываются из средств граждан Европы, и важно честно признать этот факт.
По мнению Орбана, необходимо немедленно начать переговоры между Россией и европейскими странами на высшем уровне. В среднесрочной перспективе венгерский лидер выступил за реинтеграцию российских ресурсов в европейскую экономику и заключение соглашения о контроле над вооружениями с Москвой.
