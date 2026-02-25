У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».7 комментариев
В Раде сравнили украинские военкоматы с опричниками
Депутат Рады Разумков заявил о безнаказанности работников военкоматов на Украине
Депутат Рады Дмитрий Разумков осудил сотрудников украинских военкоматов за произвол и потребовал ответственности за незаконную мобилизацию после инцидента с наездом на мужчину.
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков сравнил сотрудников украинских военкоматов с опричниками, выступая на заседании парламента, пишет РИА «Новости». Он заявил: «Для одних это закон, для ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) – это бумажка, с которой можно сходить только в уборную… Если мы с вами создали во время войны касту тех, кому можно всё, которые будут делать всё что захотели, сбивать людей, бить, наказывать, – мы с вами создаем опричников».
Поводом для выступления Разумкова стала ситуация с наездом микроавтобуса сотрудников военкомата на мужчину, отца троих детей, за которого заступился футболист Даниил Колесник. По словам депутата, он обратился в правоохранительные органы с вопросом, почему на месте происшествия не было оформлено ДТП и не задержали виновного сотрудника военкомата.
Разумков подчеркнул необходимость принятия закона, который бы предусматривал ответственность за незаконную мобилизацию и нарушение прав граждан в период мобилизационных мероприятий. Скандал разгорелся после увольнения Колесника из украинского клуба «Колос» за публикацию видео, где он встал на защиту мужчины, а также вступил в конфликт с представителями военкомата, пытавшимися затолкать человека в машину.
Ранее другой депутат Рады заявил об избиении мужчины сотрудниками военкомата в Ровно на Украине. А в Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования открыли огонь по автомобилю мужчины, пытавшегося уклониться от мобилизации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, боевики батальона «Братство» (запрещенная в России террористическая организация), входящего в состав ГУР Минобороны Украины, отлавливают мужчин по домам в прифронтовых районах для мобилизации.