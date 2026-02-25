  • Новость часаПутин заявил о перспективах создания искусственных органов человека
    Российское образование спасает русскую молодежь Прибалтики
    Фадеев предложил перепроверить цитату Довлатова о четырех миллионах доносов
    Папа Римский призвал священников прекратить писать проповеди с помощью ChatGPT
    Как Одесса вернется на Родину
    Путин поручил подготовить Стратегию формирования биоэкономики
    Путин назвал справедливым равный доступ стран к новым технологиям
    Скворцова представила Путину чувствительный бионический протез
    Мантурову присвоили звание Героя России
    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    25 февраля 2026, 19:40 • Новости дня

    МИД: НАТО выстраивает вокруг Евразии фронт против России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны НАТО и ЕС наращивают политическое и военное присутствие в Евразии, формируя интегрированный фронт против России и Китая, особенно на Южном Кавказе и в Азии, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.

    Североатлантический альянс и Евросоюз формируют вокруг Евразии единый фронт, направленный против России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. По его словам, НАТО, ЕС и ОБСЕ активно внедряются на Южный Кавказ, а также в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

    Любинский подчеркнул, что «отчетливо видно стремление выстроить вокруг Евразии интегрированный фронт, ориентированный против России и против Китая и управлять самым богатым и населенным континентом из евроатлантического центра, не создавая равноправной общеконтинентальной архитектуры». Он отметил, что подобная политика Запада препятствует формированию справедливых и равноправных международных отношений.

    Заявления прозвучали в ходе российско-белорусского брифинга в Женеве, где обсуждалась подготовка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

    Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом полностью отсутствует.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что США не рассматривают страну как будущего члена НАТО ни при текущем, ни при прошлом руководстве.

    24 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    Захарова пошутила о гинекологе фон дер Ляйен и членстве Украины
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о будущем членстве Украины в ЕС.

    Захарова обратила внимание на высказывание главы ЕК, которая заявила, что Украина «уже находится на пути к членству» в Европейский союз и демонстрирует «ошеломляющую скорость» в проведении реформ.

    «Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово «членство», – указала дипломат в своем Telegram-канале.

    По мнению председателя ЕК, киевские власти демонстрируют чрезвычайный прогресс в вопросе проведения реформ.

    Ранее Урсула фон дер Ляйен отказывалась назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    24 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    «Коалиция желающих» подтвердила планы направить войска на Украину
    @ DPA / Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Государства так называемой коалиции желающих заявили о готовности направить войска на Украину в рамках многоуровневых гарантий безопасности, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    В заявлении канцелярии премьер-министра Британии Кира Стармера по итогам встречи лидеров указано, что коалиция подтвердила намерение отправить свои силы на Украину. В документе говорится о планах по формированию многонациональных сил при поддержке США, что станет частью обеспечения так называемых многоуровневых гарантий безопасности для Киева, передает RT.

    На встрече лидеры приветствовали усилия Вашингтона, направленные на продвижение мирных переговоров, и подчеркнули важность участия в этом процессе всех заинтересованных сторон.

    Лидеры призвали Россию согласиться на полное и безусловное прекращение огня и заявили о намерении предоставить Украине многоуровневые гарантии безопасности, включая поддержку многонациональных сил для Украины, что обсуждалось на встрече в Париже в январе 2026 года.

    Также представители государств коалиции подтвердили свою приверженность ужесточению экономического давления на Россию, в том числе через введение новых санкций.

    Ранее Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о вводе войск НАТО на Украину после заключения мира.

    Министр обороны Британии Джон Хили выразил готовность направить британских военных на Украину после завершения боевых действий.

    МИД России заявил, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине будет рассматриваться как иностранная интервенция.

    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    25 февраля 2026, 08:14 • Новости дня
    Европейская разведка увидела угрозу в храмах РПЦ

    Tекст: Вера Басилая

    В европейских странах усилились опасения по поводу российских объектов недвижимости рядом с военными базами, включая храмы Русской православной церкви, несмотря на отсутствие доказательств угрозы, сообщает Telegraph.

    По данным Telegraph, европейские спецслужбы выразили обеспокоенность наличием у России недвижимости вблизи важных военных и гражданских объектов, передает РИА «Новости».

    По информации издания, тревогу вызывают даже храмы Русской православной церкви, которые располагаются рядом с военными базами и радиолокационными станциями в Норвегии и Швеции.

    Обвинения в адрес России исходят в основном от Британии и скандинавских стран, однако никаких доказательств того, что эти объекты используются не по назначению, не приведено. Telegraph ссылается на неназванных чиновников европейской разведки, которые предполагают, что такие здания могут стать «троянскими конями», но подтверждений этой версии нет.

    Российские дипломаты неоднократно заявляли, что власти Финляндии и Норвегии используют надуманные предлоги для создания напряжённости в отношениях с Россией. Послы подчеркивали, что Британия ведёт антироссийскую кампанию, а Кремль отмечал, что обвинения в адрес Москвы стали на Западе устойчивой тенденцией. Российские власти также подчеркивали, что не планируют нападать на страны НАТО и отвергали все подобные обвинения как голословные.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как прибалты и скандинавы стали главным источником лжи о России.

    24 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    Фон дер Ляйен раскрыла планы ЕС снабдить Киев дронами и боеприпасами до Пасхи
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские власти намерены передать Киеву беспилотники и боеприпасы в рамках займа на 90 млрд евро, включив их в первый пакет помощи, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции «коалиции желающих» в Киеве.

    Евросоюз собирается обеспечить Киев новыми дронами и боеприпасами до Пасхи, передают «Вести». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конференции «коалиции желающих», прошедшей в Киеве.

    Она отметила, что кредит в размере 90 млрд евро предназначен для удовлетворения самых неотложных оборонных потребностей Украины.

    По словам фон дер Ляйен, Брюссель намерен оказать помощь Киеву в полном объеме, независимо от выбранного формата. Основной задачей первого пакета помощи станет поставка беспилотников и боеприпасов. «Наша цель – выполнить его до Пасхи», – заявила глава Еврокомиссии.

    Газета New York Times писала, что Европа приостановила финансовую поддержку Киеву в критический для него момент.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    25 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    МИД Германии: Тема экспроприации активов России для помощи Украине снята с повестки дня
    @ Florian Gaertner/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня, поскольку европейские страны выбрали другой финансовый инструмент, заявили в МИД Германии.

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что тема экспроприации замороженных российских активов в Европе для передачи их Украине на данный момент не обсуждается. На пресс-конференции в Берлине он подчеркнул, что этот вопрос был окончательно прояснен после согласования нового финансового механизма поддержки Киева, пишет ТАСС.

    «Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем для Украины размером 90 млрд евро, так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти», – заявил Вадефуль. Он также отметил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят в будущем, если речь зайдет о возмещении ущерба.

    По словам министра, сейчас обсуждение экспроприации завершено благодаря появлению «очень хорошего запасного инструментария». Решение о выделении Украине беспроцентного кредита было принято после того, как на саммите ЕС в декабре 2025 года провалился план по экспроприации российских активов. Тогда страны ЕС договорились о коллективных займах на общую сумму 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого на Мюнхенской конференции по безопасности провалились переговоры о передаче замороженных российских активов на финансирование Украины.

    Ранее эксперт  объяснил нежелание стран Евросоюза идти на конфискацию российских активов. А парламент Бельгии аплодировал решению не передавать российские активы Еврокомиссии.

    25 февраля 2026, 08:50 • Новости дня
    Страны Запада связали отправку войск на Украину с согласием России

    Tекст: Вера Басилая

    Страны «коалиции желающих» фактически согласились учитывать позицию президента России Владимира Путина при обсуждении возможного ввода контингента на Украину, сообщает The Telegraph.

    Газета The Telegraph сообщает, что все больше государств, входящих в «коалицию желающих», в частных беседах признают: их готовность участвовать в миссии по размещению военных на Украине напрямую зависит от разрешения российского президента. По данным дипломатических и военных источников издания, это ставит под сомнение планы Лондона и Парижа по поддержанию перемирия, так как Москва может заблокировать инициативу, передают «Вести».

    «Если Россия скажет «мы на это не согласны» и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода. Так что от согласия России здесь зависит колоссально много», – заявил высокопоставленный дипломатический источник. Другой собеседник подчеркнул, что Европа фактически предоставила Путину право вето на действия союзников Киева, поскольку те требуют для Москвы место за столом переговоров.

    Еще один источник из сферы европейской безопасности назвал планы по отправке военных «довольно гипотетическими», отметив неопределенность их перспектив.

    Как известно, 6 января президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях разместить многонациональные вооруженные силы на Украине после завершения конфликта.

    Лидеры стран-союзников Киева подтвердили свое намерение отправить военных на Украину для обеспечения ей гарантий безопасности.

    Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    МИД России оценил планы по созданию таких многонациональных сил, как подготовку к иностранной интервенции.

    25 февраля 2026, 14:35 • Новости дня
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Украина получает от Евросоюза больше денег, чем способна заработать ее экономика, и назвал конфликт бизнес-моделью страны.

    Украина превратила продолжающийся конфликт с Россией в прибыльную бизнес-модель, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая в парламенте. По его словам, Украина получает от фондов Евросоюза больше средств, чем могла бы дать ее собственная экономика, передает ТАСС.

    «Ситуация такова, что на Украине война – это бизнес-модель. Дело в том, что она получает из фондов Европейского союза больше денег, чем могла бы дать вся украинская экономика», – отметил Сийярто.

    Министр уточнил, что с начала конфликта Евросоюз предоставил Киеву 193 млрд евро, что втрое превышает сумму, полученную Венгрией с 2004 года. По его словам, сейчас Брюссель планирует выделить Украине дополнительный «военный кредит» на 90 млрд евро сроком на два года, который, как выразился Сийярто, не будет возвращен, а также 360 млрд евро из бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

    Кроме этого, по словам главы МИД, ЕС совместно с западными странами и международными организациями намерен предоставить Украине в течение десяти лет 1,5 трлн долларов, из которых 800 млрд пойдут на восстановление, а 700 млрд – на военные нужды. Сийярто подчеркнул, что венгерское правительство не поддержит такие планы и не будет финансировать Украину за счет своих граждан, назвав подобную инициативу неприемлемой.

    Ранее Сийярто подтвердил блокировку Венгрией санкций против России и кредита на Украину из-за остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба». Также он заявил, что Венгрия получила от России информацию о полном устранении всех повреждений на нефтепроводе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт выступает против вступления Украины в Европейский союз, считая, что это приведет к втягиванию объединения в конфликт с Россией.

    24 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Глава Евросовета призвал не допустить успеха России в переговорах

    Глава Евросовета Кошта: Россия не должна добиться успеха в переговорах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил в Киеве, что России не следует позволять добиться каких-либо успехов на переговорах по Украине.

    Россия не должна добиться успеха за столом переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве, передает РИА «Новости».

    По его словам, единственный путь вперед – это справедливый и прочный мир, основанный на международном праве, уважении суверенитета, территориальной целостности и принципах Устава ООН.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможность предоставления европейцам мест на переговорах между Россией и США по урегулированию украинского кризиса, отметила, что для начала Евросоюзу необходимо восстановить статус тех, с кем можно говорить хотя бы «на ногах».

    Ранее представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине.

    Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине.

    25 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Азаров назвал причину хамства Зеленского в адрес западных партнеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Ухудшение отношений между главой киевского режима Владимиром Зеленским и западными кураторами произошло на фоне снижающейся поддержки, сообщил бывший премьер-министр Украины (2010–2014 годы) Николай Азаров.

    Азаров заявил, что Зеленский ведет себя вызывающе и все чаще позволяет себе грубые высказывания в адрес западных партнеров, поскольку осознает, что его начинают «списывать» со счетов, поделился он с ТАСС.

    «И он, собственно говоря, этого не скрывает. Он недавно давал интервью и заявил: «А для чего вы хотите выборы провести? Только для одного – чтобы меня заменить. Ну так это не получится, идет война, какие там выборы могут быть». То есть он признает публично уже, что американцы и европейцы хотят его заменить», – говорит Азаров.

    При этом, по его мнению, западные страны пока не собираются менять Зеленского. Если бы у них было подобное намерение, Зеленский уже давно был бы смещен с поста президента.

    «То есть он им пока для чего-то нужен», – отметил экс-глава правительства Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Азаров предложил обсудить с США устранение киевского режима. Орбан саркастически ответил Зеленскому на повторное оскорбление. Сийярто обвинил Зеленского в хамстве и отказал Украине в помощи.

    24 февраля 2026, 21:16 • Новости дня
    Фон дер Ляйен отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС

    Глава ЕК фон дер Ляйен отказалась объявить дату вступления Украины в Евросоюз

    Фон дер Ляйен отказалась назвать дату вступления Украины в ЕС
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала называть сроки вступления Украины в Евросоюз, несмотря на требование Владимира Зеленского.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Киеве отказалась назвать конкретную дату, когда Украина сможет вступить в Европейский союз, передает РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что понимает, насколько для украинской стороны важны четкие сроки, однако, по ее словам, «назвать дату пока невозможно». Фон дер Ляйен также отметила, что Евросоюз продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на отсутствие определенной даты вступления страны в объединение. Владимир Зеленский настаивал на том, чтобы был обозначен ориентир, к которому Украина могла бы стремиться, однако конкретного ответа не получил.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в Евросоюз приравнивается к вступлению в конфликт.

    Глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что четкой даты вступления Украины в Евросоюз по-прежнему нет.

    24 февраля 2026, 22:42 • Новости дня
    Постпред России обвинил Запад в попытке «затянуть на дно» весь мир

    Полянский: Запад пытается затянуть на дно весь мир войной с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постсовета ОБСЕ.

    Ряд западных стран пытается затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передает РИА «Новости».

    По его словам, правительства этих государств, исходя из своих «русофобских расчетов», готовятся к неизбежному конфликту с Россией и стремятся втянуть в это противостояние весь остальной мир.

    Полянский подчеркнул, что Украина, как выразился бывший президент Польши Анджей Дуда, может «утащить на дно» всех, кто ее поддерживает. Дипломат отметил, что западные страны мешают усилиям России и США, которые предпринимаются для установления долгосрочного мира на Украине, и делают всё возможное, чтобы этого не допустить.

    Он также добавил, что современные европейские политики и лидеры ЕС и НАТО намеренно игнорируют уроки истории, отказываясь от здравого смысла и подвергая европейские народы риску повторения ошибок прошлого. По мнению постпреда, подобная тактика может привести к серьезным последствиям для Европы.

    Также Полянский заявил, что Европа, стремясь ослабить и изолировать Россию, сама теряет позиции на мировой арене.

    «Сколько бы вы ни строили планов по ослаблению России, сколько бы ни пытались изолировать нашу страну и отказать ей в праве на равную и неделимую безопасность, ничего у вас не выйдет. Как не вышло у ваших предшественников, таких как Наполеон или Гитлер», – подчеркнул дипломат.

    Полянский добавил, что европейские страны с подобной политикой оказываются на обочине мировой дипломатии и прогресса, и, по его мнению, именно к этому они и стремятся.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил в Киеве, что России не следует позволять добиться каких-либо успехов на переговорах по Украине.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противники страны «ищут любой способ» нанести России стратегическое поражение. Российский лидер подчеркнул, что оппоненты «сами себя доведут до какой-то крайней черты, потом пожалеют».

    25 февраля 2026, 08:31 • Новости дня
    Захарова заявила о манипуляциях Британии и Франции вокруг ядерного оружия

    Захарова: Лондон и Париж перешли к практическому манипулированию ядерной темой

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Британию и Францию в практическом манипулировании вопросом ядерного оружия в отношении киевского режима.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила сообщения о намерениях Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие, передает радио Sputnik.

    «Британия и Франция готовятся и находятся уже в процессе манипулирования не в риторическом плане, а уже в практическом плане проблематикой ядерного оружия и заигрывают с ней с киевским режимом», – заявила дипломат в эфире радиостанции.

    По мнению спикера внешнеполитического ведомства, подобные действия западных стран представляют собой не просто слова, а реальные шаги по использованию чувствительной темы в диалоге с властями Украины.

    Служба внешней разведки России заявила о работе Британии и Франции над передачей Киеву ядерного оружия.

    Совет Федерации потребовал от международных организаций расследовать эти сведения.

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг сообщения о якобы готовящейся передаче ядерного оружия Киеву и назвал их повторением старых обвинений.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    25 февраля 2026, 07:50 • Новости дня
    Евросоюз нарастил импорт семян подсолнечника из России до максимума

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз в 2025 году увеличил импорт семян подсолнечника из России до максимальной за пять лет суммы, следует из данных Евростата.

    Евросоюз в 2025 году существенно увеличил объем импорта семян подсолнечника из России, достигнув максимального показателя за последние пять лет, передает РИА «Новости». Согласно данным Евростата, за прошедший год европейские компании закупили российских семян подсолнечника на сумму 25,6 млн евро, что почти в 7 раз превышает показатели 2024 года, когда импорт составил всего 3,7 млн евро.

    Отмечается, что последний раз столь крупный объем закупок фиксировался в 2020 году, тогда импорт достигал 172,9 млн евро. В числе стран ЕС, которые приобрели российские семена подсолнечника в 2025 году, выделяются Франция, потратившая 25,5 млн евро, а также Германия и Нидерланды, где объем закупок был символическим – 660 и 345 евро соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нарастил импорт российских удобрений до максимального значения в декабре.

    ЕС увеличил импорт российского рыбного филе.

    Евросоюз увеличил импорт российских удобрений до рекордного уровня.

    25 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Новые власти Нидерландов призвали Европу говорить «на языке силы»

    Новый голландский премьер Йеттен призвал Европу говорить «на языке силы»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В первом выступлении новый премьер Нидерландов Роб Йеттен подчеркнул важность сильной Европы и новых подходов к внешней политике на фоне геополитических перемен

    Новый премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа должна научиться «говорить на языке силы», и подчеркнул, что старые альянсы стали менее прочными, передает ТАСС.

    «Мы не можем игнорировать тот факт, что геополитика за короткое время стала политикой силы. Старые альянсы стали менее прочны. Европа учится говорить на языке силы, и это крайне необходимо. Мы считаем, что сильная Европа и сильные Нидерланды должны идти рука об руку», – отметил Йеттен, выступая перед парламентом.

    Он также обратил внимание на экономическую зависимость Европы от других стран и зарубежных технологических компаний. Йеттен отметил, что эти вопросы требуют особого внимания на фоне современных вызовов.

    Новое правительство Нидерландов было приведено к присяге 23 февраля в резиденции Хейс-тен-Бос в Гааге в присутствии короля Виллема-Александера. Кабинет сформирован леволиберальной партией «Демократы-66», праволиберальной Народной партией за свободу и демократию и движением «Христианско-демократический призыв».

    Лидеры этих политических сил 30 января представили коалиционное соглашение, в котором указано, что новый кабинет планирует ежегодно выделять 3 млрд евро на поддержку Украины в течение трех лет и наращивать военные расходы.

    Ранее Йеттен, лидер партии «Демократы 66» (D66), получил от парламента Нидерландов мандат на формирование нового правительства.

    Позже экоактивисты вышли на акцию протеста против отсутствия у нового кабинета четких климатических планов и сохранения прежнего миграционного курса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во главе Нидерландов оказался политик с ярко выраженными русофобскими взглядами, открыто демонстрирующий свою личную жизнь и принадлежность к секс-меньшинствам.

