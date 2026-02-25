МИД: НАТО выстраивает вокруг Евразии фронт против России и Китая

Tекст: Елизавета Шишкова

Североатлантический альянс и Евросоюз формируют вокруг Евразии единый фронт, направленный против России и Китая, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский, передает ТАСС. По его словам, НАТО, ЕС и ОБСЕ активно внедряются на Южный Кавказ, а также в Центральную, Восточную и Юго-Восточную Азию.

Любинский подчеркнул, что «отчетливо видно стремление выстроить вокруг Евразии интегрированный фронт, ориентированный против России и против Китая и управлять самым богатым и населенным континентом из евроатлантического центра, не создавая равноправной общеконтинентальной архитектуры». Он отметил, что подобная политика Запада препятствует формированию справедливых и равноправных международных отношений.

Заявления прозвучали в ходе российско-белорусского брифинга в Женеве, где обсуждалась подготовка Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что взаимодействие между Россией и Североатлантическим альянсом полностью отсутствует.

