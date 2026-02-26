  • Новость часаУтвержден состав комиссии при президенте России по вопросам ИИ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский боится послевоенной Украины
    Глава польского МИД призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды»
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    Лукашенко ответил шуткой на обращение «господин президент» в Кремле
    Путин объявил о восстановлении пригородных поездов между Россией и Белоруссией
    Пашинян рассказал о планах Армении по будущему российской военной базы в Гюмри
    ФСБ предотвратила в Петербурге покушение на высокопоставленного военного
    Госдума запретила выдачу другим странам воевавших за Россию иностранцев
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Британия и Франция делают из Украины страну-смертника

    Есть силы, желающие взорвать не только Россию, но и весь мировой порядок. Возможная цель их провокации – детабуирование ядерного оружия, как минимум тактического. Если его начнут применять в одной точке планеты, то что помешает сделать это в других?

    17 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    28 комментариев
    26 февраля 2026, 16:48 • Новости дня

    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии

    В Тбилиси объяснили возвращение посла Украины интересом британских спецслужб

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили объяснил решение Украины вернуть посла в Грузию после четырехлетнего перерыва желанием Лондона следить за событиями в регионе с использование украинской дипломатической миссии в Грузии.

    В интервью телекомпании «ПосТВ» эксперт отметил, что «Лондон очень злится из-за активизации администрации США на Южном Кавказе и в Центральной Азии, что фактически лишает преимущества на этом направлении у британских спецслужб». По его словам, «поэтому Британия активизируется на грузинском фронте», что, в том числе выразилось в введении санкций Лондона против грузинских телекомпаний «Имеди» и «ПосТВ».

    «Спустя четыре года после отзыва из Грузии посла Украины решение вернуть его в реальности принято не Киевом, а британцами, которые хотят здесь и отсюда контролировать и мониторить процессы», – сказал Давид Картвелишвили.

    Аналитик обратил внимание и на активизацию Великобритании на центральноазиатском направлении. По его мнению, «в Центральной Азии США, Россия и Китай уже нанесли ущерб интересам Великобритании». Представитель «Силы народа» призвал власти Грузии «проводить твердую политику, так как Лондон уважает только такие действия».

    Он отметил, что в отношение Грузии, в отличие от Великобритании, американская сторона сейчас осуществляет «неформальные, рабочие, точечные, практичные шаги», которые призваны выправить все то, что было испорчено прежней администрацией Белого дома.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она в интервью телекомпании «Рустави-2».

    26 февраля 2026, 13:05 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночью на четверг в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, а также военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, говорится в сообщении в канале Max Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотиками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам предполетной подготовки и запуска беспилотников.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 159 районах.

    Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 117 435 беспилотников, 651 ЗРК, 27 890 танков и других бронемашин, 1 674 боевые машины РСЗО, 33 490 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 322 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне войска России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК Украины. Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта. До этого они также поразили используемые ВСУ объекты инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Трансляцию пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    Трансляцию пресс-конференции Зеленского и премьера Норвегии посмотрели 15 человек
    @ Dan Bashakov/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Онлайн-трансляция встречи с журналистами президента Украины Владимира Зеленского и главы правительства Норвегии Йонаса Гара Стёре вызвала интерес лишь у ограниченного числа зрителей на YouTube.

    Как передает РИА «Новости», пресс-конференцию Владимира Зеленского и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере транслировало новостное агентство «Укринформ» на своем YouTube-канале.

    В начале мероприятия количество зрителей составляло всего трое человек, а к завершению трансляции оно увеличилось до 15. При этом на официальном канале офиса Зеленского трансляция полностью отсутствовала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие десять дней.

    В Киеве началось заседание «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского, европейских лидеров и чиновников Европейского союза.

    Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с Донбасса, используя грубое выражение в интервью канадскому телеканалу.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп впервые с конца января поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, телефонный разговор, как говорят источники портала Axios, был «очень позитивным и дружеским».

    Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

    «Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

    Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

    «Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

    Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.


    Комментарии (10)
    26 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    ФСБ в Петербурге предотвратила покушение на высокопоставленного военного
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Петербурге двое россиян, работавших на украинские спецслужбы, готовили покушение на российского высокопоставленного военного, их задержали, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Россияне планировали покушение на представителя оборонного ведомства с помощью самодельной бомбы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, фигуранты переписывались с украинскими кураторами в Telegram. По их указке исполнители достали бомбу из тайника, выследили жертву и заминировали машину, но устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

    Подозреваемые уже сознались в содеянном. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    До этого ФСБ в Ставрополе ликвидировала агента украинских спецслужб при подготовке теракта в период праздничных мероприятий. В Тюменской области силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего и нейтрализовали преступника ответным огнем.

    Также спецслужба срывала планы украинской разведки по устранению трех высокопоставленных военных в Москве через доставку заминированных подарков.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (37)
    26 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская компания «Нафтогаз» впервые организовала поставку американского сжиженного природного газа на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда.

    Украинская компания «Нафтогаз» приступила к импорту американского сжиженного природного газа через терминал в литовском порту Клайпеда, передает РИА «Новости».

    В рамках партнерства с литовским холдингом Ignitis Group обеспечена поставка 90 млн кубометров СПГ из США. Как сообщил глава правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий, «Нафтогаз» самостоятельно доставит этот газ на Украину в феврале-марте.

    Корецкий отметил: «Впервые «Нафтогаз» импортирует американский СПГ на Украину через терминал в литовском порту Клайпеда». Он добавил, что компания недавно начала также импортировать сжиженный газ через терминал в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина подписала соглашение с Европейским банком реконструкции и развития о получении от Норвегии 85 млн евро на закупку газа.

    Нафтогаз Украины проинформировал о поступлении первой в 2026 году партии американского газа в объеме почти 100 млн кубометров.

    Газовые компании Греции и Украины договорились о поставках американского СПГ на Украину на зимний период начиная с декабря 2025 года.

    Комментарии (12)
    26 февраля 2026, 12:00 • Новости дня
    Мединский сообщил об обмене Россией и Украиной телами погибших солдат

    Мединский: Россия передала 1 тыс. тел бойцов ВСУ и получила 35 тел россиян

    Мединский сообщил об обмене Россией и Украиной телами погибших солдат
    @ vr_medinskiy

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона передала российской тела 35 погибших российских военнослужащих, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    России передали тела 35 погибших военнослужащих, Украина же получила тела 1 тыс. украинских военных, указал Мединский в своем Telegram-канале.

    В конце января Россия и Украина также обменивались телами погибших военных, российской стороне передали тела 38 бойцов, украинской – тела 1000 военнослужащих ВСУ.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    Песков подтвердил актуальность приглашения Зеленского в Москву
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным все еще действительно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что инициатива исходила лично от Владимира Путина, передает ТАСС.

    «Это было слово президента Путина, а он всегда держит свое слово», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Ранее Россия выразила готовность принять Зеленского в Москве для встречи с Путиным.

    Зеленский исключил визит на переговоры в Москву и Минск.

    Комментарии (7)
    26 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины

    Орбан направил военных для охраны энергетики от диверсий Украины

    Орбан направил войска на защиту энергообъектов от диверсий Украины
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава венгерского правительства Виктор Орбан распорядился задействовать армию для обороны ключевых узлов энергетики после получения разведданных о готовящихся на Украине атаках, сообщает Politico.

    Виктор Орбан обвинил украинские власти в намерении саботировать работу национальной инфраструктуры, пишет Politico.

    «Я заслушал доклады служб нацбезопасности и вижу, что Украина готовит дальнейшие действия, направленные на срыв работы венгерской энергосистемы», – заявил Орбан.

    Орбан сообщил, что распорядился усилить охрану критической энергетической инфраструктуры страны, подчеркнув, что военные и необходимое оборудование будут размещены у ключевых объектов.

    Кроме того, Орбан уточнил, что дополнительные силы полиции начнут патрулировать электростанции, распределительные станции и центры управления. Также введен запрет на полеты в районе Сабольч-Сатмар-Берег на северо-востоке Венгрии, граничащей с Украиной.

    Обострение ситуации произошло на фоне приближающихся парламентских выборов в Венгрии и разногласий между Орбаном и его соперником Петером Мадьяром, которого Орбан обвиняет в поддержке Киева и Брюсселя. Мадьяр в ответ обвиняет Орбана в коррупции и росте цен на топливо в Венгрии, сравнивая их с более низкими ценами в соседних странах.

    На прошлой неделе Орбан заблокировал выделение Украине финансовой помощи Европейского союза, а ранее совместно со словацким премьером Фицо выразил недовольство медленными темпами ремонта нефтепровода «Дружба», поставляющего российскую нефть.

    Украинская сторона заявляет, что трубопровод был поврежден в результате российского авиаудара и все еще ремонтируется.

    Ранее Орбан заявил, что Венгрия смогла предотвратить риски для своей энергетической системы из-за препятствий Киева транзиту углеводородов по магистрали «Дружба».

    По мнению главы МИД Венгрии Петера Сийярто, поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» блокируются на Украине теми же лицами, которые организовали теракт на газопроводах «Северный поток» в 2022 году.

    Венгрия и Словакия приняли решение использовать стратегические резервы нефти после остановки поставок по трубопроводу «Дружба» на фоне действий Украины.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта.

    Сийярто сообщал о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба».

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Источник: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется, сообщает источник.

    Консультации по украинскому урегулированию, в которых участвуют Москва, Вашингтон и Киев, сдвинуты по срокам, сообщает источник ТАСС. Собеседник агентства отметил: «Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется».

    Изначально предполагалось, что дипломатический диалог может возобновиться в Женеве уже 26 февраля. Теперь же организационные детали и точная площадка для переговоров находятся на стадии дополнительного согласования сторонами.

    Ранее Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Сикорский признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признал причастность Украины к подрыву газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2».

    Заявление прозвучало во время обсуждения в сейме после его программной речи, передает РИА «Новости». Бывший глава МИД Польши Збигнев Рау вновь раскритиковал Германию за участие в проектах «Северный поток».

    Когда Рау задал вопрос: «Демонтировали ли уже немцы газопроводы «Северный поток 1» и «Северный поток 2»?», Сикорский прервал его и с места произнес: «Их демонтировали украинцы».

    Издание Der Spiegel писало, что Верховный федеральный суд Германии считает, что взрывы на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были совершены по заказу иностранного государства, в частности Украины.

    Россия заявляла, что не согласна с заявлениями о причастности к подрыву газопроводов исключительно Киева.

    Комментарии (4)
    26 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Глава МИД Польши заявил о решающей борьбе России и ЕС

    Глава МИД Польши Сикорский заявил о решающей борьбе России и ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущее глобального баланса сил, где Россия или Европейский союз могут занять роль третьего центра влияния наряду с США и Китаем, во многом зависит от событий на Украине, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

    Конфликт на Украине станет решающим фактором в определении победителя в глобальном соперничестве между Россией и Европейским союзом, передает Do Rzeczy.

    Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что исход боевых действий влияет не только на независимость Украины и безопасность европейского региона.

    Сикорский заявил: «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент впервые принял резолюцию по спецоперации на Украине без упоминания о возможной «военной победе Украины». Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении нового пакета ограничений против России.

    Комментарии (8)
    26 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    Грузия усомнилась в скором восстановлении отношений с Украиной
    Грузия усомнилась в скором восстановлении отношений с Украиной
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили усомнилась в возможности восстановления отношений с Украиной в обозримом будущем из-за политики киевских властей по отношению к Тбилиси, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Сложно сказать, как будут развиваться грузино-украинские отношения. Многое надо исправить, и мы ожидаем, чтобы украинская сторона признала и осознала, что мы сделали все возможное для нее в политическом или гуманитарном планах», – заявила она телекомпании «Рустави-2».

    «В этих условиях критика грузинской стороны, давление на Грузию, в том числе со стороны политиков Украины, полностью несправедливы и необоснованны», – заявила министр.

    По словам Маки Бочоришвили, новый посол Украины пока не прибыл в Грузию и «сложно сказать, когда это произойдет».

    «Отношения Украины и Грузии находятся в достаточно сложном положении. Мы увидели циничную пропагандистскую кампанию по отношению к Грузии», – заявила она.

    Вскоре после начала СВО украинский лидер Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Недавно Зеленский подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США и украинский лидер провели телефонные переговоры на фоне недавних заявлений о несправедливости мирного плана, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    Дональд Трамп проводит беседу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Информацию о текущем звонке распространил репортер портала Axios Барак Равид.

    «По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским», – написал журналист в социальной сети.

    На прошлой неделе газета The Sun писала, что украинский лидер раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию. Зеленский охарактеризовал план как «несправедливый» и предупредил, что Киев никогда не простит Вашингтон за подобные решения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что от США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому.

    Комментарии (0)
    Главное
    Глава МИД Польши признал причастность Украины к подрыву «Северных потоков»
    Эксперт: Посла Украины Британия направила следить за событиями в Грузии
    Кремль признал падение нефтегазовых доходов России
    Украина начала импортировать американский СПГ через Литву
    Москвичи рассказали о принципах формирования бюджета в паре
    Находящаяся под следствием блогер Лерчек родила сына
    «Радио Судного дня» передало два зашифрованных сообщения

    На «Почту России» давят размер и ответственность

    Власти всерьез взялись за решение финансовых проблем «Почты России» и готовы выделить на это 5 млрд рублей. В планах разрешить новую деятельность на почте, на которой она сможет зарабатывать. Почему государство так держится за вечно убыточное предприятие и не сдает его в руки конкурентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    США обозначили угрозу с воздуха в будущем

    В США обнародована информация, способная пролить свет на облик перспективного истребителя шестого поколения F-47. Как будет устроена эта машина и какую роль она будет играть в создаваемой сегодня Соединенными Штатами концепции применения боевой авиации уже ближайшего будущего? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации