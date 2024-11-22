Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.0 комментариев
Зеленский лишил наград патриарха Кирилла, Матвиенко и Киркорова
Зеленский подписал указ о лишении наград 24 российских и украинских деятелей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении государственных наград 24 россиян и украинцев, включая патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко.
Зеленский подписал указ, согласно которому 24 человека лишаются государственных наград Украины, передает ТАСС.
В списке числятся патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Среди лишенных наград – известные деятели культуры: певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, композитор Игорь Крутой, дирижер Валерий Гергиев, скрипач и дирижер Владимир Спиваков.
Певицы украинского происхождения Ани Лорак и Таисия Повалий также попали в этот перечень.
Также указ затрагивает политиков, таких как Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Олег Царев.
Дополнительно в списке оказались бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, вице-премьер Дмитрий Табачник и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Тренер петербургского «Зенита» Анатолий Тимощук также лишен наград. Его лишение наград связано с продолжением работы в российском клубе после обострения отношений между Украиной и Россией.
Согласно указу, второй документ содержит санкции против десяти бывших государственных деятелей Украины, предусматривающие лишение наград на десять лет.
Напомним, 20 ноября Зеленский утвердил закон, предусматривающий лишение государственных наград за поддержку России, включая звание героя Украины и орден «За заслуги».