Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.7 комментариев
Украина потратила на ВСУ 290 млрд долларов за время президентства Зеленского
Украина при Зеленском потратила на ВСУ 290 млрд долларов
С момента вступления Владимира Зеленского в должность президента в 2019 году Украина выделила на финансирование ВСУ 290,44 млрд долларов.
С июня 2019 года до августа 2026 года Киев потратил на содержание ВСУ 11356 млрд гривен, что по среднегодовому курсу эквивалентно 290,44 млрд долларов. В эту сумму включены прямые бюджетные расходы на закупки вооружения, зарплаты военным, логистику и инфраструктуру, но не входит стоимость западной военной помощи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинского минфина.
До конца года планируется направить на армию еще 1,94 трлн гривен (43,2 млрд долларов). В проекте бюджета на 2027 год на финансирование ВСУ заложено 108,3 млрд долларов, несмотря на предполагаемый дефицит в 37 млрд долларов и рост госдолга до 276 млрд долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о нехватке 6 млрд долларов на финансирование ВСУ.
Также украинская газета Kyiv Independent назвала объемы дефицита военного бюджета Украины в размере 19,6 млрд евро.
Кроме того, эксперты предсказывали проблемы с военным бюджетом Украины из-за необходимости выплачивать компенсации родственникам погибших солдат.