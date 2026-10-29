Украина при Зеленском потратила на ВСУ 290 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

С июня 2019 года до августа 2026 года Киев потратил на содержание ВСУ 11356 млрд гривен, что по среднегодовому курсу эквивалентно 290,44 млрд долларов. В эту сумму включены прямые бюджетные расходы на закупки вооружения, зарплаты военным, логистику и инфраструктуру, но не входит стоимость западной военной помощи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные украинского минфина.

До конца года планируется направить на армию еще 1,94 трлн гривен (43,2 млрд долларов). В проекте бюджета на 2027 год на финансирование ВСУ заложено 108,3 млрд долларов, несмотря на предполагаемый дефицит в 37 млрд долларов и рост госдолга до 276 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о нехватке 6 млрд долларов на финансирование ВСУ.

Также украинская газета Kyiv Independent назвала объемы дефицита военного бюджета Украины в размере 19,6 млрд евро.

Кроме того, эксперты предсказывали проблемы с военным бюджетом Украины из-за необходимости выплачивать компенсации родственникам погибших солдат.