    Тимофей Бордачёв Глобальную торговлю ждет сухопутная революция

    Всеобщее распространение морской торговли и миф о ее преимуществах – это синоним господства Запада в мировой политике. Активное включение государств в морскую торговлю жестко ставило их на определенное место в глобальной «пищевой цепочке».

    Анна Долгарева Молюсь о тумане в Донбассе

    Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.

    Сергей Лебедев Ядерный клуб начнет расширяться с Ирана

    Одна из предполагаемых целей агрессии США против Ирана – предотвращение получения Тегераном ядерного оружия. Горькая ирония состоит в том, что теперь руководство Исламской республики точно сделает это задачей номер один. Примеру Ирана могут последовать и другие.

    22 апреля 2026, 18:59 • Новости дня

    В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Украины испытывают острую нехватку средств на военные нужды в размере 19,6 млрд евро, несмотря на одобренные пакеты европейской помощи, сообщает украинская газета Kyiv Independent.

    Дефицит украинского оборонного бюджета сохраняется даже после утверждения послами ЕС финансирования на сумму 90 млрд евро, сообщает ТАСС. Согласно презентации Европейской комиссии, в текущем году нехватка средств составляет 19,6 млрд евро.

    Эта сумма требуется дополнительно к уже выделенным 86,7 млрд евро и ожидаемым 28,3 млрд евро в рамках кредита ЕС. План выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды был согласован в декабре прошлого года.

    В 2026 году общие потребности Украины в оборонной сфере достигнут 134,6 млрд евро, превысив показатель прошлого года в 111,4 млрд евро. Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что гражданская часть расходов на этот год обеспечена.

    Однако он предупредил, что Киев может столкнуться с дефицитом средств в 2027 году, если не будут найдены дополнительные источники финансирования. Международный валютный фонд прогнозирует получение Украиной 38 млрд долларов от ЕС в 2027 году для покрытия бюджетного разрыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро.

    Агентство Bloomberg предупредило о скорой нехватке средств для финансирования украинской обороны.

    Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о неспособности Киева возвращать обычные кредиты.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    22 апреля 2026, 10:34 • Новости дня
    ВС России ликвидировали десять награжденных Зеленским офицеров ВСУ под Сумами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Десять офицеров 21-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, награжденных Владимиром Зеленским, были уничтожены при ударе по штабу подразделения, сообщили СМИ.

    Удар был нанесен после того, как российские военные с помощью беспилотников отследили перемещения командиров и офицеров, организовавших командный пункт в лесу рядом с населенным пунктом Малая Рыбица в Сумской области, передает Lenta.Ru со ссылкой на Shot.

    В публикации отмечается, что группа офицеров участвовала в операции по вторжению в Курскую область в 2024 году. Российские военные нанесли удар фугасными авиабомбами прямо по командному пункту в момент, когда в штабе проходила ротация личного состава.

    Источник подчеркивает, что среди уничтоженных оказались руководители подразделений, некоторые из них ранее получили государственные награды лично от Владимира Зеленского.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинского боевика Антона Зайцева к 16 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область и теракт.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 06:02 • Новости дня
    Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за атаки БПЛА

    В жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

    Частичное обрушение подъезда жилого дома в Сызрани Самарской области произошло после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщил в Max Федорищев.

    На месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, среди которых оказался один ребенок.

    Глава региона сообщил, что к месту происшествия были направлены оперативные службы. По его данным, атаки дронов на регион продолжаются.

    Ранее спасатели извлекли четырех человек из-под завалов рухнувшего подъезда в Сызрани.

    До этого беспилотный летательный аппарат упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске Самарской области.

    22 апреля 2026, 16:44 • Новости дня
    Венгрия и Словакия сняли вето с кредита для Украины
    Tекст: Валерия Городецкая

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы, сообщил дипломатический источник.

    При этом обе страны отказались участвовать в этом механизме поддержки, передает ТАСС.

    В воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна по-прежнему не готова снимать вето с кредита ЕС на 90 млрд евро для Украины.

    В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Орбан разблокирует кредит ЕС Украине в 90 млрд евро на этой неделе.

    22 апреля 2026, 11:00 • Новости дня
    NYT: Украина предложила переименовать часть Донбасса в честь Трампа
    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация обсуждает проект создания особой экономической зоны, названной в честь американского лидера, пишет The New York Times.

    Идея создания полуавтономной территории возникла в ходе недавних мирных переговоров, пишет The New York Times.

    Украинские делегаты предложили назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд». Таким образом Киев рассчитывал польстить главе Белого дома и добиться более жесткой позиции США по отношению к Москве.

    «Украина продвигается вперед. Я бы хотел, чтобы они поладили», – заявил глава Белого дома журналистам на прошлой неделе. Американские посредники сейчас отвлечены на конфликт с Ираном, однако диалог по урегулированию продолжается за кулисами.

    Рассматриваемый участок может получить статус свободной экономической зоны по «модели Монако». Один из переговорщиков с Украины даже создал для «Донниленда» зелено-золотой флаг и гимн с помощью нейросети ChatGPT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина отвергла предложение Трампа о создании демилитаризованной экономической зоны в Донбассе.

    Президент США спрогнозировал скорую утрату Киевом оставшихся территорий этого региона. Американский лидер призвал украинские власти ради мира признать весь Донбасс частью России.

    22 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» – это всего лишь «стеб» со стороны Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

    «Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

    Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

    Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

    Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».

    22 апреля 2026, 04:51 • Новости дня
    Российские войска «Искандерами» уничтожили подземные бункеры ВСУ в Славянске

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары ракетами «Искандер» по подземной инфраструктуре ВСУ в Славянске, уничтожая укрепления и склады противника, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

    По словам Киселева, российские войска с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» уничтожают подземную инфраструктуру Вооружённых сил Украины в укреплённом Славянске Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары по подземным бункерам не являются единичными случаями, а представляют собой часть последовательной тактики.

    «Противник уже давно превратил промышленные зоны и карьеры Славянска и Краматорска в подземные крепости», – отметил Киселев.

    Там, по его словам, оборудованы укрытия для личного состава, склады ракет, а также ремонтные мастерские и укрытия для техники.

    Киселев отметил, что российские удары по этим объектам имеют прицельный характер – «точечная охота за подземными объектами», где каждая ракета поражает конкретную цель. Он также пояснил, что фугасный взрыв боеголовки «Искандера», проникая в грунт, разрушает своды подземных сооружений противника.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что передовые подразделения российских войск находятся на удалении 12 км от восточных окраин Славянска, а до Краматорска – 7 км.

    Министерство обороны назвало подземные командные пункты противника основными целями для данных ракетных комплексов.

    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    22 апреля 2026, 11:49 • Новости дня
    Словакия: Поставки нефти по «Дружбе» возобновятся утром в четверг
    Tекст: Мария Иванова

    Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», ранее остановленный украинской стороной, должен возобновиться в четверг утром, сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова.

    Восстановление прокачки сырья по нефтепроводу ожидается 23 апреля, передает РИА «Новости». Министр экономики Словакии Дениса Сакова подчеркнула, что процесс уже запущен.

    «Восстановление поставок в Словакию ожидается завтра, 23 апреля, утром», – сообщила глава ведомства. По ее словам, украинская сторона начала наполнение трубопровода со стороны Белоруссии еще в среду утром.

    Напомним, Украина прекратила транзит российской нефти в Словакию и Венгрию 27 января. Киев объяснил это решение повреждениями инфраструктуры. Однако власти Словакии уверены в исправности трубопровода и называют действия украинской стороны политически мотивированным шантажом.

    В среду венгерская компания MOL сообщила о завершении ремонта на украинском участке трубопровода «Дружба». Из-за нехватки сырья власти Словакии ввели в стране кризисную ситуацию.

    22 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    ЕС и Евроинвестбанк выделили Киеву 600 млн евро помощи

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз совместно с Европейским инвестиционным банком направили Киеву финансовую помощь для восстановления инфраструктуры страны на сумму 600 млн евро.

    Европейский союз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Киеву 600 млн евро, передает ТАСС. В заявлении евродипслужбы отмечается, что средства предназначены для восстановления Украины.

    В документе отмечается: «ЕС и Европейский инвестиционный банк выделили 600 млн евро помощи Украине на восстановление». Эта сумма поступит Киеву в рамках поддержки экономики и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву независимо от итогов выборов в Венгрии.

    Западные страны пообещали выделить более 5,5 млрд долларов на укрепление украинской ПВО и поставки беспилотников.

    Евросоюз предоставил дополнительные 80 млн евро для Киева за счет доходов от замороженных российских активов.

    21 апреля 2026, 21:28 • Новости дня
    Силовики пояснили, что Новый Донбасс открыл дорогу на Доброполье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Установление контроля над Новым Донбассом позволит российской армии выйти на Доброполье, заявил источник в российских силовых структурах.

    Новый Донбасс находится перед городом Доброполье, он открывает дорогу к этому населенному пункту, сказал собеседник ТАСС.

    Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что под контроль российской армии с начала 2026 года перешли 80 населенных пунктов.

    22 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует до конца текущей недели завершить согласование кредита для Киева на сумму 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил осведомленный европейский источник.

    Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    22 апреля 2026, 05:34 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Вера Басилая

    В Одессе зафиксированы сразу два взрыва, произошедших на фоне объявленной воздушной тревоги, что вызвало обеспокоенность местных жителей.

    О взрывах в Одессе на фоне действующей воздушной тревоги сообщил украинский телеканал «Общественное», передает РИА «Новости».

    Телеканал сообщил, что сначала в городе прозвучал один взрыв. Спустя несколько минут был зафиксирован еще один повторный взрыв, уточнил источник. Сигнал воздушной тревоги в этот момент был объявлен в Одесском районе Одесской области, согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

    Ранее в Запорожье и Харькове прогремели взрывы.

    21 апреля 2026, 22:11 • Новости дня
    Военные сбили две воздушные цели над Севастополем

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе применили системы ПВО и мобильные огневые группы, в результате чего сбиты две воздушные цели возле проспекта генерала Острякова и Андреевки, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Военные в Севастополе отразили атаку со стороны ВСУ, сообщил в Max Развожаев. Он также предупредил, что в городе работают системы ПВО и мобильные огневые группы.

    По его словам, по предварительной информации, были сбиты две воздушные цели в районах проспекта Генерала Острякова и Андреевки. Он подчеркнул, что инцидент не повлиял на гражданские объекты, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

    Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил о повреждении пассажирского маршрутного автобуса в Севастополе из-за осколков уничтоженного беспилотника во время атаки Вооруженных сил Украины.

    22 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».

    «Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.

    Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.

    В чем уникальность четвертого в истории энергокризиса

    Это самый крупный в истории человечества энергетический кризис, заявили в Международном энергетическом агентстве. В чем его главные особенности в сравнении с тремя предыдущими энергетическими кризисами – в 1973, 1979 и 2022 годах? Подробности

    Россию вынуждают искать новый подход к экспорту энергоносителей

    Смена власти в Венгрии вновь поставила вопрос о том, насколько надежны покупатели российских энергоресурсов в Европе. Эксперты полагают, что энергосотрудничество с ЕС стоило бы изменить хотя бы таким образом, «чтобы поставляемые ресурсы не оборачивались против нас самих». Есть и некоторые другие риски, которые могут быть снижены. Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Япония изменила мировой рынок оружия за один день

    Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Евросоюз убил мечту Украины

      На этой неделе на Кипре состоится срочный саммит лидеров ЕС, программа которого сильно разочарует Владимира Зеленского. Кажется, вопрос вступления Украины в Евросоюз закрыт. У Урсулы не получилось.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Аванс или задаток при покупке квартиры: в чем разница и что безопаснее в 2026 году

      При покупке квартиры почти всегда требуется внести предоплату – и именно на этом этапе чаще всего возникают ошибки, которые приводят к потере денег. Аванс и задаток звучат похоже, но работают по-разному: один всегда возвращается, другой может быть потерян или даже удвоен. В 2026 году, на фоне сложных сделок, высоких ипотечных ставок и рисков отказа банков, важно четко понимать разницу и правильно оформлять документы, чтобы не потерять свои деньги.

    • Льготы в детском саду в 2026 году: кто проходит вне очереди, сколько компенсируют и как получить место быстрее

      Поступление ребенка в детский сад – важный шаг для каждой семьи. Однако для многих родителей этот процесс сопряжен с трудностями, связанными с поиском места в детском саду и оплатой услуг дошкольного учреждения. К счастью, государство предусмотрело ряд льгот и компенсаций, которые могут значительно облегчить финансовое бремя и ускорить процесс зачисления ребенка в детсад.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

