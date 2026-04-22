В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины

Tекст: Ольга Иванова

Дефицит украинского оборонного бюджета сохраняется даже после утверждения послами ЕС финансирования на сумму 90 млрд евро, сообщает ТАСС. Согласно презентации Европейской комиссии, в текущем году нехватка средств составляет 19,6 млрд евро.

Эта сумма требуется дополнительно к уже выделенным 86,7 млрд евро и ожидаемым 28,3 млрд евро в рамках кредита ЕС. План выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды был согласован в декабре прошлого года.

В 2026 году общие потребности Украины в оборонной сфере достигнут 134,6 млрд евро, превысив показатель прошлого года в 111,4 млрд евро. Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что гражданская часть расходов на этот год обеспечена.

Однако он предупредил, что Киев может столкнуться с дефицитом средств в 2027 году, если не будут найдены дополнительные источники финансирования. Международный валютный фонд прогнозирует получение Украиной 38 млрд долларов от ЕС в 2027 году для покрытия бюджетного разрыва.

