Coca-Cola оспорила отказ Роспатента признать Sprite общеизвестным брендом

Tекст: Денис Тельманов

Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.

В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.

Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.

Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.

В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».