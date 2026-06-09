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Coca-Cola оспорила отказ Роспатента признать Sprite общеизвестным брендом
Американский производитель напитков обратился в Суд по интеллектуальным правам из-за нежелания Роспатента присвоить товарному знаку Sprite статус общеизвестного в России.
Компания Coca-Cola Company просит признать незаконным решение Роспатента, отказавшегося наделить бренд Sprite статусом общеизвестного в России, передает РИА «Новости». Заявление поступило в суд 4 июня, предварительные слушания назначены на 20 июля.
В апреле 2025 года производитель просил ведомство признать Sprite общеизвестным товарным знаком с 1 января 2020 года. Однако в марте 2026 года Роспатент ответил отказом.
Свое решение ведомство мотивировало «нарастающей тенденцией к снижению объема реализации товаров» под этой маркой в стране. Кроме того, бренд приобрел репутацию только в узком сегменте газировок и лимонадов, не соотносясь с другими безалкогольными напитками, такими как соки или квас.
Товарный знак Sprite был зарегистрирован в России в 1995 году. Общеизвестный статус позволяет бренду действовать бессрочно и не терять силу при неиспользовании. В марте 2022 года Coca-Cola приостановила деятельность в стране, а позже объявила об остановке продаж своих международных брендов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле текущего года американская компания зарегистрировала в России товарные знаки Sprite и Fanta.
В марте производитель продлил исключительные права на бренды Coca-Cola и Coke до 2036 года. Осенью прошлого года корпорация оформила регистрацию кириллических наименований «Кока-Кола» и «Спрайт».