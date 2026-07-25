Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.39 комментариев
Российский хит «Шадэ» покорил иностранных слушателей
Российский трек «Шадэ» собрал 14 млн прослушиваний на иностранных платформах
Совместная песня российских артистов стремительно завоевывает международную аудиторию, став музыкальным фоном для более чем 200 тыс. видеороликов от зарубежных пользователей.
Трек исполнителей By Индия, Xcho и Мота активно завоевывает международную аудиторию, передает РИА «Новости».
Выпущенная 8 мая 2026 года песня уже собрала 14,4 млн прослушиваний на платформе Spotify. Кроме того, композиция вошла в число лидеров чарта сервиса Яндекс Музыка.
Иностранные пользовательницы массово снимают ролики под оригинальную аудиодорожку в Instagram* (принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На данный момент опубликовано около 232 тыс. подобных видео. Девушки используют музыку для танцев, показа нарядов и рассказов о путешествиях.
Отдельные публикации с этим звуком собирают внушительную аудиторию. Количество просмотров таких видео варьируется от 6 до более чем 300 тысяч, что подтверждает высокий интерес к творчеству российских артистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, многократно увеличилась частота поисковых запросов направления slavic techno с песней «Катюша» на платформе YouTube.
Композиция российской исполнительницы Кати Лель «Мой мармеладный» ранее приобрела вирусную популярность среди жителей Индонезии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ