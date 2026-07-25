Российский хит «Шадэ» покорил иностранных слушателей

Российский трек «Шадэ» собрал 14 млн прослушиваний на иностранных платформах

Tекст: Мария Иванова

Трек исполнителей By Индия, Xcho и Мота активно завоевывает международную аудиторию, передает РИА «Новости».

Выпущенная 8 мая 2026 года песня уже собрала 14,4 млн прослушиваний на платформе Spotify. Кроме того, композиция вошла в число лидеров чарта сервиса Яндекс Музыка.

Иностранные пользовательницы массово снимают ролики под оригинальную аудиодорожку в Instagram* (принадлежит компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На данный момент опубликовано около 232 тыс. подобных видео. Девушки используют музыку для танцев, показа нарядов и рассказов о путешествиях.

Отдельные публикации с этим звуком собирают внушительную аудиторию. Количество просмотров таких видео варьируется от 6 до более чем 300 тысяч, что подтверждает высокий интерес к творчеству российских артистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, многократно увеличилась частота поисковых запросов направления slavic techno с песней «Катюша» на платформе YouTube.

Композиция российской исполнительницы Кати Лель «Мой мармеладный» ранее приобрела вирусную популярность среди жителей Индонезии.