Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти Франции продолжают спонсировать Украину в ущерб гражданской безопасности собственного населения. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает РИА «Новости».

«Правительство довело систему гражданской защиты до полного упадка, подвергнув опасности пожарных, жителей... А тем временем на Украину направляют еще 17 млрд евро», – написал политик в соцсети X.

Таким образом Филиппо отреагировал на слова генсека профсоюза пожарных Антони Шово. Ранее он сообщил, что из 12 заявленных самолетов-амфибий Canadair в рабочем состоянии находились 11, однако подняться в воздух смогли лишь пять, поскольку остальные нуждались в ремонте.

В настоящее время на фоне аномальной жары леса во Франции охвачены огнем. Президент страны Эммануэль Макрон ранее отмечал, что этим летом государство столкнулось с рекордным количеством природных пожаров за весь период после окончания Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился планами выделения Украине миллиардов евро на фоне внутренних проблем.

Весной политик призвал правительство Франции полностью прекратить финансовую поддержку Киева.

В прошлом году он обвинил президента Эммануэля Макрона в истощении ресурсов французской армии ради помощи украинской стороне.