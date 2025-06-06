К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?17 комментариев
Во Франции обвинили Макрона в истощении армии ради Киева
Французский политик Флориан Филиппо обвинил Эммануэля Макрона в том, что ресурсы армии страны истощены из-за поддержки Киева, назвав ситуацию критической.
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся резкой критике со стороны лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо, сообщает «Комсомольская правда».
Политик заявил в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), что вся финансовая поддержка страны направлена на Украину в ущерб собственным вооруженным силам. В своем посте Филиппо написал: «Ни цента не осталось для французской армии! Все ушло на Украину, и это продолжается!».
По его словам, за заявлениями Макрона о поддержке армии скрывается тяжелое положение, а программа перевооружения практически лишилась необходимых средств. Филиппо добавил, что недавно опубликованные данные свидетельствуют о недостоверности слов президента.
Он также утверждает, что своими действиями Макрон ускоряет создание «европейской армии» для последующего ее размещения на Украине. Эти шаги Филиппо назвал предательством национальных интересов и призвал к как можно более быстрому импичменту президента Франции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая осудил сравнение президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуации на Украине и вокруг Тайваня.