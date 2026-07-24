Tекст: Евгений Крутиков

Новый начальник Генштаба ВСУ генерал-майор Игорь Скибюк (внесен в список террористов и экстремистов) – персонаж неприметный, ранее мало фигурировавший в публичной сфере. Сейчас внимание к себе привлек не сам генерал Скибюк и даже не его назначение, а попытки то ли скрыть, то ли подчистить его биографию. Речь идет о том, что украинское руководство намеренно удалило из открытого доступа реальные факты о жизни Игоря Скибюка, заменив их шаблонными описаниями. В качестве фотографий Скибюка используются только старые снимки.

В первую очередь речь идет о подтасовке даты рождения. Теперь в официальных документах утверждается, что Игорь Скибюк родился в 1976 году в Конотопе Сумской области, хотя ранее на официальном сайте ВСУ значилась другая дата – 1977 год. И это вряд ли опечатка. Источники утверждают, что во Львовской области действительно проживал некий Игорь Скибюк 28.09.1977 года рождения, который получал выплаты от львовского ТЦК как участник АТО (так на Украине называли карательную операцию по подавлению сопротивления в Донбассе с 2014 года).

С 1998 года после окончания Одесского военного училища Игорь Скибюк служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде (дшбр) ВСУ, которая дислоцируется как раз во Львовской области. Зеленский присвоил этой воинской части наименование «Галицкая», не слишком рефлексируя по поводу сходства этого названия с эсэсовской бригадой «Галичина».

За первые 18 лет службы в ней Скибюк дослужился только до подполковника, а полковника и генерала он получил уже после 2022 года. Причем генерала уже в 2024 году, когда был назначен командующим десантными войсками Украины, а затем переведен в Генштаб.

На фронте он запомнился тем, что во время боев за Артемовск (Бахмут) его 80-я дшбр попыталась перейти в контрнаступление, но попытка эта провалилась, а бригада понесла огромные потери. Вообще в ходе боев за Артемовск личный состав бригады несколько раз уничтожался полностью. Закончилось все это бунтом среди солдат и выводом бригады в тыл.

Затем бригада под командованием Скибюка засветилась уже в ходе вторжения в Курскую область. Она отличалась особенно варварским отношением к местному населению и попыткой обстрела одного из сел кассетными боеприпасами с химическим вооружением. При освобождении нашими войсками Курской области бригада Скибюка снова понесла большие потери, однако сам Скибюк пошел на повышение и был назначен командующим десантными войсками, а потрепанную бригаду передали полковнику Эмилю Ишкулову, этническому татарину, родившемуся в Таджикистане.

Использование лакированной биографии генерала Скибюка может быть связано с попыткой подчистить его публичный образ. Прежде всего – купировать в обществе слухи о том, что генерал получал незаконные выплаты как «участник АТО».

Сейчас на Украине появился повышенный спрос на «идейных» старших офицеров (так называемых индейцев), которые участвовали в подавлении освободительного движения в Донбассе с 2014 года. Характерный пример – новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, известный как «палач Мариуполя». Он также участвовал в боях за Саур-Могилу и в «Изваринском котле».

На его фоне Скибюк, у которого до 2022 года не было реального военного опыта, выглядит бледно. И уж тем более сомнительным становится его образ, если знать, что офицер в то время числился за львовским ТЦК, хотя формально считался участником АТО в составе 80-й бригады.

Это распространенная практика на Украине, когда некоторые старшие офицеры и даже политики оформляли себе липовые командировки в Донбасс и получали боевые, дополнительную выслугу стажа и прочие льготы, а порой и ордена.

Более того, некоторые чиновники, у которых в паспорте местом рождения указана Донецкая или Луганская области, объявляли себя беженцами, а этот статус, опять же, давал право на множество льгот. Этим промышляли даже дипломаты и работники различных иностранных представительств, например украинского представительства в ООН.

И вот теперь выяснилось, что биография Скибюка была подчищена. Отныне во всех официальных материалах и в большинстве открытых источников утверждается только, что Игорь Скибюк служил в 80-й бригаде до 2024 года, но напрямую не указывается, где именно на земле он проходил службу в период с 2014 по 2022 год. Так устраняется возможность, по крайней мере в СМИ, обсуждать то, что Скибюк получал незаконные выплаты как «участник АТО», которым де-факто не был.

Правда, работает это только в публичной сфере. Непосредственно в ВСУ достаточно людей, которые проходили службу совместно с ним во Львове и могут засвидетельствовать, где именно Скибюк находился с 2014 по 2022 год.

Кроме того, не исключено, что изменение даты рождения и сокрытие адресов фактического проживания Скибюка и членов его семьи может быть связано с усилением мер безопасности, которые применяются в отношении сотрудников Минобороны Украины и Генерального штаба.

Подмена даты рождения усложняет идентификацию человека в базах данных, а значит, и в целом возможность найти его актуальное место проживания, например.

Опять же в целях безопасности командование ВСУ минимизирует публичную активность, что невозможно для, скажем, министра или любого другого знакового чиновника. Кроме того, штабная деятельность в Киеве давно не ведется в рамках известных помещений чисто военного назначения, доставшихся ВСУ в наследство от Киевского военного округа Вооруженных сил СССР.

В Киеве оборудовано несколько новых командных пунктов, расположенных в основном в старых советских бункерах под крупными промышленными предприятиями. Личный состав штабов и управлений постоянно между ними перемещается. Большинство старших офицеров переведено на казарменное положение. Применяются специальные протоколы их перемещения, частично скопированные с британских.

Однако в современном мире цифровой след человека уничтожить практически невозможно. Как невозможно скрыть от серьезного противника – в данном случае России – и сам факт перемещения и местонахождения человека, выбранного в качестве цели для наблюдения. И если украинского обывателя еще можно обмануть подтасовками биографии того или иного генерала, то для российской разведки все эти манипуляции точно шиты белыми нитками.