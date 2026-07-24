Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.3 комментария
В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по выставке
В Киеве заявили о гибели десяти человек при ракетном ударе по военной выставке
В результате ракетного удара по полигону в Киевской области, где проходила выставка беспилотников, погибли десять человек, еще 100 получили ранения, сообщила прокуратура Украины.
Украинская прокуратура сообщила, что в результате удара по военной выставке под Киевом десять убитых и 100 раненых, сообщила «Операция Z: Военкоры Русской весны». Удар пришелся по месту проведения выставки беспилотных летательных аппаратов.
Информацию о двух прилетах по полигону в Киевской области подтвердил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. «В ближайшее время украинцам нужно реагировать на воздушные тревоги – есть угроза массированного удара», – заявил он.
Ранее украинский совет оружейников признал удар по выставке в Киеве.
СМИ сообщили, что российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по полигону под Киевом, где проходила выставка вооружений, поразив также ряд других объектов инфраструктуры.