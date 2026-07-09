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    9 июля 2026, 14:40 • Политика

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия?

    ФСБ предотвратила серию терактов, подготовленных спецслужбами Украины. Масштаб и степень угрозы оцениваются как беспрецедентные. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства, злоумышленники планировали с помощью беспилотников осуществить диверсии на объектах военной инфраструктуры и одном из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса России. Атаки планировалось провести при непосредственном участии западных кураторов.

    Одно из предотвращенных нападений было направлен против высокопоставленного военнослужащего Минобороны. По подозрению в подготовке преступления задержана россиянка 2001 года рождения. По данным ФСБ, девушка была завербована украинскими спецслужбами в 2024 году через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) для сбора информации об объектах в Москве и Санкт-Петербурге.

    Координатор поддерживал с ней контакт, имитируя романтические отношения и обещая продолжить их на Украине после выполнения заданий. В 2026 году по его заданию она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за домом и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину.

    Девушка также подготовила средства маскировки и продукты для конспиративного проживания непосредственного исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к теракту). В дальнейшем к обвинению может добавиться ст. 275 УК (госизмена).

    Кроме того, в Краснодаре был задержан гражданин России 1978 года рождения, планировавший в московском регионе теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заданию СБУ. В 2002 году подозреваемый был осужден в РФ за кражу и разбой. После отбытия наказания он уехал в Днепропетровск. В 2026 году его завербовала СБУ под угрозой уголовного преследования супруги.

    После вербовки мужчина прошел стрелковую и взрывную подготовку, а в Россию прибыл через Молдавию и Армению. В Москве он снял квартиру и установил там видеокамеры, чтобы наблюдать за военным, а также купил накладные усы, бороду и очки. Мужчина надеялся узнать график военного и взорвать его дроном с самодельной бомбой, когда тот входил бы в подъезд. Возбуждено дело о покушении на теракт и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    В экспертном сообществе связывают серию терактов, которая была предотвращена ФСБ, с 40-дневной операцией СБУ. Как напомнил военный эксперт Юрий Кнутов, Владимир Зеленский около двух недель назад утвердил соответствующий план. Тогда издание The Economist отмечало, что кампания – это попытка вынудить Россию к переговорам о завершении боевых действий до августа. «40 дней – инструмент политического и информационного давления», – говорилось в материале.

    «На деле же речь о террористических актах, провокациях и дезинформации, – отметил Кнутов. – Цель противника – дестабилизировать обстановку в нашей стране по нескольким направлениям. Так, убийства военных, по задумке Киева, должны вызвать у россиян опасения за свои жизни, удары по военным объектам – породить вопросы о способности защитить гражданскую инфраструктуру, наконец, атаки по НПЗ – спровоцировать недовольство граждан».

    Эксперт также упомянул сведения СВР о том, что украинские спецслужбы пытаются скупать российские военные и патриотические Telegram-каналы для распространения дезинформации, подмены информационного наполнения антиправительственными сообщениями. «Неслучайно все это происходит накануне выборов в Государственную думу», – подчеркнул Кнутов. Он не исключает, что

    к разработке 40-дневной операции приложили руки британские структуры.

    Что примечательно, Британия заняла третье место в июньском рейтинге недружественных правительств газеты ВЗГЛЯД. «Задача – сделать так, чтобы российские граждане стали требовать от правительства заключения мира на условиях Запада. На мой взгляд, успешная операция ФСБ с предотвращением серии терактов – это срыв плана противника по государственному перевороту в нашей стране», – рассуждает аналитик.

    В истории с покушением на офицера спикер обратил внимание на то, что 25-летняя россиянка выполняла задания координатора с Украины, который имитировал влюбленность и обещал продолжить романтические отношения после теракта. «Психология женщин – загадка. Известны масса случаев обмана, когда жиголо выманивает у своей жертвы миллионы», – заметил Кнутов.

    По его мнению, причина такого поведения девушки – личные травмы. «Люди уходят в соцсети, предпочитая личному общению виртуальное – причем зачастую теперь с искусственным интеллектом. Этот переход ведет к слому психики. Противник этим активно пользуется.

    Разработана целая концепция когнитивных технологий по изменению сознания. То есть, подбираются индивидуальные «ключики», а затем приступает к работе агентура.

    К сожалению, на некоторых молодых людях эта перепрошивка срабатывает, и девушка, видимо, поддалась на уловку», – предположил спикер. Схожей точки зрения придерживается Сергей Гончаров, почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». «Террористическое давление Украины на нашу страну усиливается. Так, спецслужбы противника активно проводят вербовочные операции для терактов и диверсий. Как правило, привлекают украинских беженцев, которые не любят Россию, мигрантов, малообеспеченных граждан», – отметил он.

    Кроме того, ВСУ запускают сотни беспилотников по регионам РФ, продолжил собеседник. «Агентура может наводить их на высокопоставленного офицера, военные объекты и предприятия ВПК. А Запад предоставляет украинской стороне спутниковые данные, которые периодически позволяют обходить системы ПВО», – рассуждает Гончаров. Как заметил ветеран ФСБ, разведка Украины использует разнообразные методы вербовки российских граждан.

    Один из них – имитация влюбленности и романтических отношений, как это произошло в случае с задержанной 25-летней россиянкой. Спикер не исключает, что она стала жертвой украинской пропаганды. «Это не первый случай. Известно, например, что девушка со словами «если ты меня любишь» просила школьника отнести в военкомат некую посылку», – рассказал спикер. «В этом смысле спецслужбы Украины используют все возможности, чтобы довести теракты, диверсии и убийства до финала», – пояснил Гончаров. С ним согласен военкор Евгений Поддубный.

    «Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлеченность как главный рычаг управления агентом»,

    – написал он. По мнению Гончарова, на этом фоне важно работать с молодежью и проводить воспитательную работу. Тем более, что ожидать спада террористической угрозы не приходится. «С 2014 года Украина – фактически страна-наемник. Она находится под полным контролем спецслужб США, Британии и ряда других европейских стран, которые планируют операции против России», – напомнил собеседник.

    Несмотря на колоссальное внешнее давление, ФСБ показывает эффективную работу, считает Гончаров. «Ни одна спецслужба и контрразведка мира не может гарантировать 100% предотвращаемость терактов и диверсий. Тем не менее, ФСБ работает успешно и хорошо. Я горжусь тем, что у нас есть такая служба», – подчеркнул он.

    Авторы Telegram-канала «Рыбарь» подчеркивают: «счет сорванных операций противника только за полгода идет на десятки, и точечными задержаниями исполнителей проблему решить сложно – вербовочная сеть явно шире возможностей реагировать постфактум». По их мнению, России нужен творческий подход. «Не только ждать, когда завербованный выйдет на диверсию,

    надо самим создавать подставные вербовочные каналы, чат-боты и ловушки, выявляя потенциальных коллаборантов еще до их первого контакта с реальным куратором СБУ или ГУР –

    опыт уральского эксперимента с фейковым чат-ботом вербовщиков показывает, что такая проактивная работа способна давать результат», – заметили эксперты. В случае с покушением на другого военнослужащего интересен маршрут, по которому диверсант добирался от места подготовки до России, продолжил «Рыбарь».

    «Способ доставки «исполнителей» через третьи страны обкатан украинским режимом уже давно. Даже вспоминая теракт на Крымском мосту, тогда грузовик с бомбой проделал дорогу от Восточной Европы до Закавказья, а уже после убыл в сторону Крыма. С властями, что в Молдавии, что в Армении, никаких проблем нет, учитывая, что Кишинев уже несколько лет является логистическим хабом для Украины, а армянское руководство делает все, чтобы насолить России», – уточнили аналитик.

    По их мнению, это еще одно подтверждение того, что паттерн поведения противника примерно схожий в большинстве проводимых диверсий и терактов. «Это нужно учитывать в рамках противодействия, но при этом проявлять более творческий подход в поимке «сочувствующих» украинскому режиму», – призвали эксперты.

    «Россияне, особенно молодежь, должны понимать, что ГУР и СБУ получают деньги только на проведение диверсионных операций против нас. В их планы не входит улучшение жизни завербованных, создание им комфортного будущего и тем более построение романтических отношений после осуществления задуманного», – отметил, в свою очередь, Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «У россиян, сотрудничающих с украинскими спецслужбами, два пути, различающихся степенью трагичности. Вряд ли их оставят в живых, даже если удастся сбежать на Украину или в какую-то другую страну. В лучшем же случае завербованные будут задержаны российскими правоохранителями», – заключил Колесник.

    Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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