  • Новость часаУмер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Минск оповестил ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус
    На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»
    В Центральной России ограничили полеты малой авиации
    В городах США начался резкий рост популярности социализма
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

    3 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    10 комментариев
    17 июня 2026, 18:10 • Политика

    Киев напал на белорусских детей

    Киев напал на белорусских детей
    @ Пресс-служба врио губернатора Брянской области/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Один человек погиб, несколько ранены. В Москве и Минске произошедшее уже квалифицировали как теракт. Какую цель преследовал противник и почему удар мог быть нанесен именно по белорусским детям?

    Украинский БПЛА атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Автобус следовал по маршруту Гомель – Геленджик. В салоне находились 44 человека, из них 28 несовершеннолетних воспитанников юношеской спортивной школы № 2 города Речицы.

    В результате удара погибла сопровождавшая детскую команду гражданка Белоруссии, мать двоих детей. Ранения получили восемь человек, в том числе шестеро детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Региональные ведомства организовали помощь пострадавшим, обеспечили их размещением и питанием, открыли горячую линию.

    Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул, что противник ударил по гражданскому транспорту без какого-либо военного значения. «Сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция, причем спланированная», – отметил он.

    В Кремле удар квалифицировали как террористический акт, а Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все срочные меры для спасения раненых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает произошедшее как преступление против мирного населения, и подчеркнула, что ведомство находится в прямом контакте с белорусскими коллегами. Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

    МИД Белоруссии решительно осудил удар, охарактеризовав его как акт терроризма против мирного населения и потребовав от Киева исчерпывающих объяснений. Следственный комитет республики также завел собственное производство и направил группу следователей в Брянскую область для координации с российскими коллегами.

    Трагедия получила отклик и в футбольном сообществе. Ассоциация Белорусской федерации футбола сообщила, что официально проинформировала президентов ФИФА и УЕФА о случившемся и инициировала разбирательство, отметив, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются. В организации выразили соболезнования родным и близким погибшей. Ситуацию с атакой на детскую команду взяло на контроль и Министерство спорта Белоруссии.

    Тем временем украинская сторона причастность к удару отрицает. В заявлении Генштаба ВСУ поражение беспилотником названо якобы не соответствующим действительности. При этом только за последнее время Украина совершила чудовищный теракт в отношении детей в Старобельске и атаковала пассажирский автобус в Енакиево.

    Эксперты обращают внимание на контекст: несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к диалогу и посоветовал ему «быть аккуратнее и осторожнее» в заявлениях, подчеркнув, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит».

    Однако в ответ на призывы к миру киевский режим продолжил охоту на детей – теперь уже на белорусских, чтобы втянуть Минск в военное противостояние и спровоцировать новый виток эскалации.

    По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. «Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – заявил сенатор.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул парламентарий. При этом он допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он также заявил, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – резюмировал парламентарий.

    В свою очередь, правовые аспекты произошедшего теракта со стороны Украины тоже оказываются в эпицентре внимания, считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его мнению, удар по автобусу с детской футбольной командой является серьезным нарушением Женевских конвенций.

    «Учитывая характер применимого вооружения, можно сказать, что это сознательное и преднамеренное действие ВСУ. Уверен, операторы дрона с помощью оптических средств точно идентифицировали автобус как гражданское транспортное средство», – подчеркнул дипломат.

    По его словам, удар мог быть продиктован и тем, что дети являются гражданами Белоруссии. «В этой атаке прослеживается провокационная составляющая. Киев хочет втянуть Минск в конфликт и спровоцировать реакцию на украинские преступления», – пояснил дипломат.

    Он также обратил внимание на отсутствие серьезной реакции со стороны международных структур. «Многие из них неофициально, но явно контролируются западными государствами – соучастниками украинского кризиса», – указал он.

    Собеседник выразил уверенность, что Минск не оставит произошедшее без ответа. «Российские дипломаты также информированы о происшествии, располагают всей полнотой данных. Думаю, они найдут инструментарий, чтобы донести информацию до международной общественности. Москва не станет замалчивать преступления Киева. Чем больше такие трагедии игнорируются, тем сильнее это разжигает кровавый азарт террористов, чувствующих свою безнаказанность», – заключил Мирошник.

    Главное
    Дрон ВСУ ударил по авто с беременной женщиной и детьми в Брянской области
    Директор музея назвал сроки восстановления полотна «Оборона Севастополя»
    Опрос: Американцы растеряли гордость за страну
    Секретная служба обвинила директора ФБР в срыве расследования теракта у Белого дома
    ООН предупредила о надвигающемся голоде в 13 регионах мира
    Британские чиновники играли в GTA на работе ради «жизненного опыта»
    Тренера Газзаева внесли в базу украинского сайта «Миротворец»

    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана

    Иран и США договорились в пятницу на этой неделе подписать соглашение и открыть Ормузский пролив. Только на новостях о будущих соглашениях цены на нефть упали до трехмесячного уровня – 80 долларов за баррель. Остается главный вопрос: как глубоко может подешеветь нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина в Гааге проиграла России пролив и море

    Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила все ключевые претензии Киева к Москве – о статусе Азовского моря и Керченского пролива, о незаконности Крымского моста и о компенсациях. Спор, который Украина инициировала почти десять лет назад, завершился полной победой России. Эксперты называют решение беспрецедентным: оно впервые фиксирует новые границы страны на международном уровне и навсегда закрывает Азовское море для иностранных военных кораблей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай спровоцировал передел власти в Европе

    В Евросоюзе зреет перестройка власти, главной жертвой которой должна стать Кая Каллас. Это сродни увольнению из гестапо за жесткость, но причина не в том, что глава евродипломатии разжигает полноценную войну ЕС с Россией. Она в том, что Евросоюз не может воевать на два фронта. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

      Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как сэкономить на коммунальных платежах летом: способы уменьшить счета за ЖКХ

      Летом многие россияне уезжают на дачу, в отпуск или просто проводят меньше времени дома. Однако счета за коммунальные услуги продолжают приходить в полном объеме. При этом существует несколько законных способов сократить расходы на ЖКХ, оформить перерасчет за отдельные услуги и снизить потребление воды, электроэнергии и других ресурсов. Разбираемся, как платить меньше за коммуналку летом, какие услуги можно пересчитать при длительном отсутствии и что поможет уменьшить ежемесячные платежи без нарушения закона.

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации