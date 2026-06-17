Tекст: Валерия Крутова

Украинский БПЛА атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Автобус следовал по маршруту Гомель – Геленджик. В салоне находились 44 человека, из них 28 несовершеннолетних воспитанников юношеской спортивной школы № 2 города Речицы.

В результате удара погибла сопровождавшая детскую команду гражданка Белоруссии, мать двоих детей. Ранения получили восемь человек, в том числе шестеро детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое. Региональные ведомства организовали помощь пострадавшим, обеспечили их размещением и питанием, открыли горячую линию.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук подчеркнул, что противник ударил по гражданскому транспорту без какого-либо военного значения. «Сейчас поступает уже последняя оперативная информация о том, что на этом участке дороги также были зафиксированы аналогичные инциденты, но без таких серьезных последствий. То есть можно считать, что это была акция, причем спланированная», – отметил он.

В Кремле удар квалифицировали как террористический акт, а Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко принять все срочные меры для спасения раненых. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва расценивает произошедшее как преступление против мирного населения, и подчеркнула, что ведомство находится в прямом контакте с белорусскими коллегами. Следственный комитет России возбудил дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

МИД Белоруссии решительно осудил удар, охарактеризовав его как акт терроризма против мирного населения и потребовав от Киева исчерпывающих объяснений. Следственный комитет республики также завел собственное производство и направил группу следователей в Брянскую область для координации с российскими коллегами.

Трагедия получила отклик и в футбольном сообществе. Ассоциация Белорусской федерации футбола сообщила, что официально проинформировала президентов ФИФА и УЕФА о случившемся и инициировала разбирательство, отметив, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются. В организации выразили соболезнования родным и близким погибшей. Ситуацию с атакой на детскую команду взяло на контроль и Министерство спорта Белоруссии.

Тем временем украинская сторона причастность к удару отрицает. В заявлении Генштаба ВСУ поражение беспилотником названо якобы не соответствующим действительности. При этом только за последнее время Украина совершила чудовищный теракт в отношении детей в Старобельске и атаковала пассажирский автобус в Енакиево.

Эксперты обращают внимание на контекст: несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Владимира Зеленского к диалогу и посоветовал ему «быть аккуратнее и осторожнее» в заявлениях, подчеркнув, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит».

Однако в ответ на призывы к миру киевский режим продолжил охоту на детей – теперь уже на белорусских, чтобы втянуть Минск в военное противостояние и спровоцировать новый виток эскалации.

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. «Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – заявил сенатор.

По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул парламентарий. При этом он допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

Он также заявил, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – резюмировал парламентарий.

В свою очередь, правовые аспекты произошедшего теракта со стороны Украины тоже оказываются в эпицентре внимания, считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима. По его мнению, удар по автобусу с детской футбольной командой является серьезным нарушением Женевских конвенций.

«Учитывая характер применимого вооружения, можно сказать, что это сознательное и преднамеренное действие ВСУ. Уверен, операторы дрона с помощью оптических средств точно идентифицировали автобус как гражданское транспортное средство», – подчеркнул дипломат.

По его словам, удар мог быть продиктован и тем, что дети являются гражданами Белоруссии. «В этой атаке прослеживается провокационная составляющая. Киев хочет втянуть Минск в конфликт и спровоцировать реакцию на украинские преступления», – пояснил дипломат.

Он также обратил внимание на отсутствие серьезной реакции со стороны международных структур. «Многие из них неофициально, но явно контролируются западными государствами – соучастниками украинского кризиса», – указал он.

Собеседник выразил уверенность, что Минск не оставит произошедшее без ответа. «Российские дипломаты также информированы о происшествии, располагают всей полнотой данных. Думаю, они найдут инструментарий, чтобы донести информацию до международной общественности. Москва не станет замалчивать преступления Киева. Чем больше такие трагедии игнорируются, тем сильнее это разжигает кровавый азарт террористов, чувствующих свою безнаказанность», – заключил Мирошник.