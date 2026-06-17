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Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона на автобус
Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.
В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».
«Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.
Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.
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