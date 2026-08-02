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Ресторан Balzi Rossi закрыл комментарии из-за оскорблений после взрыва в Москве
После взрыва на Кудринской площади московский ресторан Balzi Rossi закрыл в соцсетях возможность комментировать публикации из-за появления оскорбительных высказываний пользователей, в том числе на украинском языке.
В день взрыва Balzi Rossi был закрыт для проведения банкета. После взрыва ресторан сообщил в соцсетях, что «с его помещением все в порядке». Под сообщением стали появляться комментарии оскорбительного характера, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАК сообщил, что на Кудринской площади сработало самодельное взрывное устройство.
По данным газеты «Коммерсантъ», бомбу рядом с частным мероприятием на веранде ресторана Balzi Rossi могли привести в действие дистанционно.
При подрыве взрывного устройства в Москве погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.
В результате взрыва 21 человек получил ранения различной степени тяжести.