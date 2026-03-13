В Крыму назвали фашизмом слова Зеленского о поддержавших воссоединение с Россией

Константинов назвал слова Зеленского о Крыме проявлением фашизма

Tекст: Дарья Григоренко

Комментируя слова Зеленского, Константинов в своем Telegram-канале заявил: «Собственно, в этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин. Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным».

Глава крымского парламента также отметил, что Зеленский, по его мнению, окончательно сросся с образом украинского националиста, и попытки казаться значимым выглядят всё более жалко.

Ранее Зеленский в интервью Politico заявил, что после событий 2014 года россияне, с которыми он был знаком, изменились настолько, что для него они «не партнеры, не друзья, даже не человеческие существа».

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о процедуре проведения референдума по воссоединению Крыма с Россией. Захарова ранее увидела неонацистскую риторику в словах Зеленского о жителях Крыма.