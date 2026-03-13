Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
В Крыму назвали фашизмом слова Зеленского о поддержавших воссоединение с Россией
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом высказывания Владимира Зеленского о жителях Крыма, поддержавших воссоединение с Россией.
Комментируя слова Зеленского, Константинов в своем Telegram-канале заявил: «Собственно, в этом и заключается обыкновенный фашизм: делить людей на сорта и решать, какой из них чего достоин. Это существо ничего нового для нас не сказало. Оно только повторило старинную установку украинских нацистов: Крым будет украинским или безлюдным».
Глава крымского парламента также отметил, что Зеленский, по его мнению, окончательно сросся с образом украинского националиста, и попытки казаться значимым выглядят всё более жалко.
Ранее Зеленский в интервью Politico заявил, что после событий 2014 года россияне, с которыми он был знаком, изменились настолько, что для него они «не партнеры, не друзья, даже не человеческие существа».
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Крым и Севастополь неотъемлемо связаны с Россией, а жители полуострова гордятся своим выбором.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Владимиру Зеленскому о процедуре проведения референдума по воссоединению Крыма с Россией. Захарова ранее увидела неонацистскую риторику в словах Зеленского о жителях Крыма.