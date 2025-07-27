Американская Auterion пообещала Украине 33 тыс. ИИ-комплектов для БПЛА

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, сообщает ТАСС. Глава фирмы Лоренц Мейер заявил в интервью газете Financial Times, что первые тысячи систем уже отправлены, а в ближайшее время будет отправлено еще десятки тысяч.

Мейер подчеркнул: «Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, – это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роя беспилотников на основе ИИ». При этом, по его словам, выбор целей останется за человеком.

Комплекты оснащаются мини-компьютерами Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в системы с искусственным интеллектом. Как отметил Мейер, такие устройства неуязвимы для радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать движущиеся цели на расстоянии до километра.

Как уточняет издание, поставки будут завершены до конца года по новому контракту Auterion с Пентагоном на сумму около 50 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Дональд Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.