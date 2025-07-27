  • Новость часаФигуранты дел НАБУ дали показания против Зеленского
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    9 комментариев
    27 июля 2025, 13:53 • Новости дня

    Американская Auterion пообещала Украине 33 тыс. ИИ-комплектов для БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская компания Auterion планирует до конца года отправить на Украину 33 тыс. мини-компьютеров Skynode для управления ударными беспилотниками с искусственным интеллектом, которые способны отслеживать цели на расстоянии до одного километра.

    Американская компания Auterion поставит на Украину 33 тысячи беспилотных ударных комплектов, сообщает ТАСС. Глава фирмы Лоренц Мейер заявил в интервью газете Financial Times, что первые тысячи систем уже отправлены, а в ближайшее время будет отправлено еще десятки тысяч.

    Мейер подчеркнул: «Мы отправили тысячи [таких систем]. Теперь мы отправим десятки тысяч. То, что мы предлагаем, – это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роя беспилотников на основе ИИ». При этом, по его словам, выбор целей останется за человеком.

    Комплекты оснащаются мини-компьютерами Skynode, которые превращают управляемые вручную дроны в системы с искусственным интеллектом. Как отметил Мейер, такие устройства неуязвимы для радиоэлектронной борьбы и способны отслеживать движущиеся цели на расстоянии до километра.

    Как уточняет издание, поставки будут завершены до конца года по новому контракту Auterion с Пентагоном на сумму около 50 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине батарею ЗРК Patriot. Дональд Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США.

    26 июля 2025, 18:11 • Новости дня
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    В СБ ООН произошла перепалка США и Китая из-за Украины
    @ UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе заседания Совбеза ООН США публично призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Представители США и Китая обменялись резкими заявлениями по ситуации на Украине на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости».

    Вашингтон призвал Пекин прекратить поддерживать Россию, а также прекратить экспорт товаров, способствующих укреплению российского военно-промышленного комплекса.

    Дороти Ши, и.о. посла США в ООН, заявила: «Китаю следует прекратить подпитывать российскую агрессию на Украине», и призвала все страны присоединиться к этим мерам.

    Представитель Китая Гэн Шуан отверг обвинения, подчеркнув, что КНР не является стороной конфликта, также обвинил США в перекладывании ответственности и создании конфронтации.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь напомнил, что Пекин выступает против любых односторонних санкций и внешнего давления на своих торговых партнеров.

    Посол США в НАТО уже призывал наказать Китай за содействие России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Китай берет пример с России в деле противостояния с Западом.

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    26 июля 2025, 19:32 • Новости дня
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    Жители села на Украине отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью
    @ Maciek Musialek/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Добрянка Винницкой области Украины местные жители отказались принимать семью, эвакуированную из Красноармейска (Покровска) вместе с 11 собаками и 34 котами.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что жители села Добрянка в Винницкой области отказались принять эвакуированную из Красноармейска семью, поскольку те прибыли с 11 собаками и 34 котами, передает РИА «Новости».

    Местные жители не позволили переселенцам заселиться в предложенное жилье, несмотря на отсутствие официальных причин для отказа.

    Семью эвакуировали из Красноармейска (Покровска) на территории ДНР, подконтрольной ВСУ, при содействии волонтеров. Вместе с людьми волонтеры вывезли их домашних животных и других брошенных собак и кошек.

    По информации украинских журналистов, подобные случаи нежелания принимать эвакуированных не единичны, несмотря на призывы властей помогать переселенцам.

    Ранее глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отмечал, что после эвакуации некоторые мирные жители возвращаются обратно в прифронтовые города, в том числе Красноармейск.

    Военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин заявил, что украинское командование эвакуировало офицеров из Красноармейска на фоне боев у города.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    26 июля 2025, 21:52 • Новости дня
    Полянский назвал перепалку США и Китая в ООН из-за Украины «привычной ситуацией»

    Tекст: Вера Басилая

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины происходит не в первый раз, такая ситуация уже стала привычной, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Перепалка между представителями США и Китая произошла на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу Украины, сообщил Полянский в своем Telegram-канале.

    По его словам, такие ситуации стали привычными для обсуждений по Украине. Американцы регулярно обвиняют Китай в поставках компонентов для дронов России.

    Полянский отметил, что представители Китая жестко отвечают на такие обвинения, и на данном заседании споры между делегациями США и Китая возникали дважды. Также Полянский раскритиковал США за предоставление военной помощи Украине, упрекнув Вашингтон в двойных стандартах.

    Ранее США на заседании Совбеза ООН призвали Китай прекратить поддерживать экспорт товаров в Россию, а Пекин обвинил Вашингтон в перекладывании вины.

    Западные СМИ заявляли, что детали для дронов поступают в Россию якобы из Китая под видом холодильных установок.

    Власти Китая осудили призывы НАТО и США к санкциям против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, и назвали диалог единственным выходом из украинского кризиса.

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    26 июля 2025, 14:53 • Новости дня
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    Германия передала Украине три системы ПВО Patriot
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин передал на Украину три комплекса ПВО Patriot и сейчас обсуждает с США возможные новые поставки, а также пополнение собственных складов, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

    Германия уже передала Украине три системы противовоздушной обороны Patriot и обсуждает с Соединенными Штатами возможность дальнейших поставок, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    По данным издания, США в рамках своей инициативы могут расширить спектр поставок за счет привлечения европейских государств. Речь идет о передаче Украине не только дополнительных комплексов Patriot, но и радиолокационных систем, систем радиоэлектронного подавления, средств перехвата беспилотников и артиллерии.

    В публикации подчеркивается, что переговоры между Германией и США также касаются восстановления собственных запасов вооружений Берлина, истощившихся из-за поставок Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Дании заявили о готовности полностью оплатить поставку системы Patriot для ВСУ. Дональд Трамп предложил Германии передать Украине одну батарею ЗРК Patriot. Германия рассматривала возможность купить Киеву комплекс Patriot и ракеты к нему.

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    26 июля 2025, 21:34 • Новости дня
    В США заявили о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска ВС России

    Подполковник Дэвис заявил о риске обрушения фронта при освобождении Красноармейска

    Tекст: Вера Басилая

    Весь восточный фронт Украины может рухнуть, если российские войска освободят Красноармейск, заявил подполковник в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

    По словам Дэвиса, риск обрушения восточного фронта на Украине весьма велик. Это произойдет, если «падет» Красноармейск, передает РИА «Новости».

    Эксперт заявил, что положение украинских войск в ближайшее время станет «более шатким», и армия Украины приблизится к грани, за которой потеряет возможность оказывать сопротивление российским силам.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация для вооруженных сил Украины на участке фронта возле Красноармейска остается наиболее напряженной.

    Большинство командиров ВСУ уже покинули Красноармейск.

    Военкор Алексей Гавриш сообщил о начале уличных боев в Красноармейске.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления.

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    27 июля 2025, 11:21 • Новости дня
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    Песков: Принципы будущих отношений России и Украины будут определены после СВО
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Будущие принципы взаимоотношений между Россией и Украиной определятся только после завершения и выполнения задач специальной военной операции, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По его словам, принципы будущих отношений России и Украины будут определены только после достижения целей специальной военной операции, передает ТАСС.

    Песков отметил, что обсуждение формата будущих отношений между двумя странами на данный момент является «слишком теоретическим вопросом». Он подчеркнул: «Сначала нужно все-таки урегулировать проблему, и нам нужно зафиксировать выполнение тех задач, которые стояли перед СВО. Для нас предпочтительнее это сделать политико-дипломатическими средствами, и СВО продолжается в условиях, когда эти средства стали невозможными, когда все предложения о диалоге были отвергнуты – и самой Украиной, и западниками».

    По словам представителя Кремля, если появится возможность вернуться к дипломатическому диалогу, это будет наиболее желательным сценарием для России. Однако, добавил Песков, сперва необходимо урегулировать ситуацию на Украине, а уже после этого обсуждать новые основы двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Украина в ходе переговоров в Стамбуле не обсуждали пункты меморандумов. Дмитрий Песков назвал позитивными достигнутые договоренности по обменам с Киевом. Кремль оценил итоги третьего раунда переговоров в Стамбуле по Украине как конструктивные.

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    27 июля 2025, 05:35 • Новости дня
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    Мединский заявил о политическом пиаре вокруг возвращения детей
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Тема возвращения детей воспринимается украинцами в том числе как средство политического пиара, рассказал помощник президента России и глава российской переговорной группы с украинскими представителями Владимир Мединский.

    «Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», – сказал он РИА «Новости».

    Напомним, что после второго раунда переговоров украинская сторона передала России список из 339 якобы похищенных детей.

    В ходе третьего раунда в Стамбуле выяснилось, что часть украинских детей из представленного Киевом списка никогда не бывали на территории России, а 50 фамилий – взрослые люди.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, третий раунд переговоров 23 июля завершился в закрытом режиме. Стороны договорились об обменах военных и гражданских лиц.

    Мединский по итогам переговоров сообщил о предложении сформировать три группы для работы онлайн и обмен по 1200 военнопленных с каждой стороны.

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    26 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ

    Unherd сообщил о риске прекращения переговоров России с Зеленским из-за НАБУ

    СМИ сообщили об угрозе срыва переговоров Москвы с Зеленским из-за НАБУ
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действия Владимира Зеленского против антикоррупционных структур на Украине могут подтолкнуть Москву полностью прекратить переговоры, поскольку доверие к нему ослабло, сообщает Unherd.

    Британское издание Unherd сообщило, что Москва может прекратить сотрудничество с Владимиром Зеленским, так как не уверена в сохранении достигнутых договоренностей, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, усиление давления на антикоррупционные структуры ослабило легитимность Зеленского, что осложняет возможность переговоров с Россией. Попытки усилить политические позиции привели, по оценке издания, к потере доверия как внутри страны, так и на международной арене.

    Владимир Зеленский пересмотрел свое решение по поводу закона о НАБУ после вмешательства европейских структур.

    МИД России назвал НАБУ и САП инструментами Запада на Украине.

    Эксперты ранее отметили последствия протестов на Украине, связанных с законом о НАБУ, для Зеленского.

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    26 июля 2025, 20:28 • Новости дня
    ВКС ударом ФАБ уничтожили пункты ВСУ в ДНР и Харьковской области

    ВКС нанесли авиаудары ОДАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Авиабомбы ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции были применены для уничтожения позиций ВСУ в ДНР и в Харьковской области, сообщило Министерство обороны.

    Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации украинских войск в Донецкой народной республике и Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В Министерстве обороны отметили, что удары были нанесены управляемыми авиационными боеприпасами ОДАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

    В результате авиаударов все намеченные цели были поражены, что было подтверждено данными объективного контроля в режиме реального времени. В ведомстве подчеркнули, что решение об ударах было принято командованием для нанесения максимального урона противнику.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ.

    ВС России также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины.

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    27 июля 2025, 02:01 • Новости дня
    Пленный ВСУ поблагодарил российских военных за спасение из «леса двухсотых»

    Tекст: Ирма Каплан

    Около одного из населенных пунктов Харьковской области военнослужащие группировки войск «Запад» взяли в плен старшего офицера – начальника разведки 6-го пограничного отряда Украины майора Максима Трофимука, который рассказал, как его с сослуживцами отправили на смерть.

    По словам военнопленного, он и трое солдат должны были занять позицию в лесополосе, так как там все  равно никого нет, приводит его рассказ Telegram-канал Минобороны России.

    «Я пошел туда, увидел, что держать оборону на этом участке фронта сейчас нет никакой возможности. Туда очень сложно дойти, а выйти из этой посадки почти нереально. Каждый заход или выход в эту посадку – это потери для нас. Чем больше мы будем там стоять, тем больше мы потеряем наших бойцов», – рассказал Трофимук.

    Он добавил, что на этом участке фронта очень много раненых и убитых. Точных цифр он не может назвать.

    «Могу сказать, что забрать оттуда мы можем только «трехсотых», в лучшем случае, практически все «двухсотые» остаются в том лесу», – уточнил военнопленный.

    Трофимук признался, что возможность попасть в плен стала своего рода спасением, так как российские военные не только вывели из «леса двухсотых», но и оказали помощь.

    «Они мне оказали первую медицинскую помощь, перемотали меня, дали водички попить. Потом на второй день нас перевели к другим ребятам. Они тоже мне оказали медицинскую помощь, еще раз меня перемотали. И потом, так как я уже не мог идти, меня где-то 7-8 км ваши ребята несли на носилках на точку эвакуации. Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь, и за их отношение ко мне», –  приводит ТАСС слова пленного офицера ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, число солдат ВСУ, сдавшихся в плен в серой зоне спецоперации, растет на фоне увеличения случаев принудительной мобилизации в ТЦК.

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    26 июля 2025, 18:49 • Новости дня
    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского дрона под Ростовом

    Хирург из Калмыкии погиб при ударе украинского БПЛА в Ростовской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Известный хирург из Калмыкии и его брат погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю в Ростовской области.

    О гибели хирурга Мирослава Насанкаева и его двоюродного брата в результате атаки вражеского дрона сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков в своем Telegram-канале. Трагедия произошла в Зимовниковском районе Ростовской области у трассы Зимовники – Ремонтное – Элиста, где дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль.

    «С глубокой скорбью сообщаю, что в результате атаки украинского БПЛА в Зимовниковском районе Ростовской области погибли двое наших земляков... Один из погибших – Мирослав Владимирович Насанкаев, челюстно-лицевой хирург, в последние годы работающий в Москве... Вместе с ним погиб его двоюродный брат», – написал Хасиков.

    Власти Калмыкии пообещали оказать поддержку родственникам погибших.

    Ранее о гибели двух человек при атаке дрона, не уточняя их личности, сообщал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

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    26 июля 2025, 14:39 • Новости дня
    Орбан заявил о судьбе Украины стать буферным государством
    Орбан заявил о судьбе Украины стать буферным государством
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Украина обречена оставаться буферной между Европой и Россией, а вступление в Евросоюз недопустимо.

    По его словам, судьба Украины – быть буферным государством между Европой и Россией, передает РИА «Новости». В социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул: «Сегодня судьба Украины заключается в том, что она – буферное государство, граничащее с Россией. <…> Это может быть некомфортно, может быть нехорошо, и украинцы хотят этого избежать, но факт заключается в том, что стране адрес изменить нельзя».

    Орбан также выразил мнение, что вступление Украины в Европейский союз приведет к переносу вооруженного конфликта в сердце Европы. По его словам, такой шаг создаст дополнительные угрозы для безопасности всего европейского региона. Премьер-министр Венгрии неоднократно критиковал перспективу быстрого вступления Украины в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европу в опасном поощрении конфликта на Украине. Орбан заявил, что угроза третьей мировой войны усиливается. Он также сказал, что Украина проигрывает в конфликте.

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    27 июля 2025, 08:57 • Новости дня
    Подполье сообщило о планах Киева объявить погибших солдат ВСУ дезертирами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские власти намерены не выплачивать компенсации родственникам погибших военных, чьи тела были возвращены с российской стороны, сообщили в пророссийском подполье.

    Чиновники из администрации Владимира Зеленского планируют признать бойцов ВСУ, тела которых были переданы Россией на Украину, дезертирами, передает РИА «Новости». Такая мера позволит отказать их родственникам в выплате положенных компенсаций, сообщили представители пророссийского подполья .

    Собеседник агентства заявил: «Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами, и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация на переговорах в Стамбуле выступила с предложением передать Украине тела трех тысяч погибших солдат ВСУ для захоронения «по христианской традиции».

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    26 июля 2025, 15:12 • Новости дня
    L’Antidiplomatico: Украинцы объединились против режима Зеленского
    L’Antidiplomatico: Украинцы объединились против режима Зеленского
    @ Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро, несмотря на ужесточение репрессивных мер властей, пишет итальянское издание L’Antidiplomatico.

    Украинцы начинают активно объединяться и выходить на улицы, протестуя против политики Владимира Зеленского, несмотря на усиливающиеся репрессии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на итальянское издание L’Antidiplomatico. Причиной массового недовольства стал новый закон об отмене независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, который, по мнению граждан, ослабляет антикоррупционные институты страны.

    В публикации отмечается: «Украинцы начинают массово выходить на улицы в ответ на новый закон режима, ослабляющий антикоррупционные агентства. Население сплачивается, и делает это, несмотря на жестокие репрессии», – говорится в материале. Журналисты подчеркивают, что протесты охватывают все больше регионов, несмотря на давление со стороны властей.

    Автор статьи называет политический режим Зеленского самодержавием, приостановившим выборы и использующим принудительный призыв в армию. По мнению издания, всё больше украинцев начинают осознавать ограничения своих политических прав и открыто выражают несогласие с действиями руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предложил восстановить полномочия Национального антикоррупционного бюро на Украине после массовых протестов в Киеве. Депутаты партии Зеленского отказались голосовать за отмену закона о НАБУ, опасаясь последствий. Зеленский запер послов G7 в одной из комнат без связи, чтобы не дать им повлиять на принятие закона о НАБУ.

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    26 июля 2025, 20:35 • Новости дня
    Фидан выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Глава МИД Турции выразил надежду на саммит России, США и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан высказал надежду на проведение встречи лидеров России, США и Украины в Стамбуле, отметив заинтересованность всех сторон.

    Фидан отметил, что вопрос возможной встречи лидеров обсуждался на переговорах, передает ТАСС. Глава турецкого МИД подчеркнул, что Россия и Украина настроены на диалог, а президент Турции Тайип Эрдоган убежден в необходимости проведения саммита и стремится ускорить этот процесс. Однако министр добавил, что для организации такой встречи необходимо добиться прогресса на уровне делегаций.

    Как ранее сообщил Эрдоган, в ближайшее время он планирует провести телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для обсуждения возможности встречи в Стамбуле, посвященной ситуации на Украине.

    Третий раунд прямых российско-украинских переговоров по урегулированию украинского конфликта прошел 23 июля во дворце Чираган. До встречи в полном составе главы делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели отдельный разговор, после чего переговоры продолжились в расширенном составе и заняли около 40 минут.

    Стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила создать три рабочие группы для проработки политических, военных и гуманитарных вопросов, а также передать Украине еще 3 тыс. тел погибших военнослужащих и вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта. Решение о проведении четвертого раунда переговоров будет принято после исполнения новых договоренностей.

    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле. Днем ранее Песков ответил поговоркой на призыв Киева о встрече лидеров России и Украины.

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    Россия создает новые плацдармы для широкомасштабного наступления

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевка в Днепропетровской области. Зеленый Гай был превращен ВСУ в крупный опорник, а Малиевка – уже второе село, которое Россия контролирует в Днепропетровской области. Как говорят эксперты, российские военные создают благоприятные условия не только для дальнейшего освобождения территорий, но и для будущего широкомасштабного наступления. Подробности

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    Макрон раскалывает Запад Палестиной

    Эммануэль Макрон заявил о готовности признать Палестину уже этой осенью. Однако решение президента Франции встретило резкую критику в США. В частности, Дональд Трамп заявил, что слова лидера Пятой республики ничего не изменят. Аналитики указывают: на Западе развернулась гонка за статус главного миротворца, способного инициировать создание палестинского государства. Кто одержит верх? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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