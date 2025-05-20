Рубио: США продолжают поставки оружия Киеву

Tекст: Евгения Караваева

Поставки вооружения Киеву не были прекращены, но решения о формировании новых пакетов военной помощи пока не принято, заявил госсекретарь США, исполняющий обязанности помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио, передает ТАСС.

Рубио подчеркнул, что программа по отправке вооружений Украине продолжает действовать. По его словам, «эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие».

На слушаниях в Сенате его спросили о готовности администрации США запросить средства на новый пакет помощи. Рубио ответил, что этот вопрос находится в ведении Белого дома, а не его компетенции. Он пояснил, что все ранее утвержденные поставки реализуются, но решение о дополнительном финансировании еще не принято.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Марко Рубио заявил, что США и страны Европы начали менять свои позиции по вопросам войны и мира. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что переходное руководство Сирии оказалось под угрозой коллапса в ближайшие недели из-за сложной обстановки в стране.