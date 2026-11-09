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Товарооборот России и Узбекистана за семь месяцев вырос на 20%
Объем взаимной торговли России и Узбекистана увеличился на 20%
За первые семь месяцев текущего года объем двусторонней торговли между Москвой и Ташкентом увеличился на 20%, сообщил начальник управления президента России по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов.
Выступая на открытии Третий Российско-Узбекского медиафорума в Ташкенте, Александр Смирнов отметил значительный рост экономических показателей двух стран, передает ТАСС.
«Товарооборот между нашими странами по итогам 2025 года достиг 13 млрд долларов, это рост более чем на 12%. За первые семь месяцев текущего года товарооборот увеличился еще на 20% год к году, а портфель совместных инвестиционных проектов давно перевалил за десятки миллиардов долларов», – сообщил Смирнов.
Третий Российско-Узбекский медиафорум проходит 9 и 10 ноября. Участники мероприятия обсуждают информационную безопасность и роль средств массовой информации в развитии сотрудничества. Встреча завершится товарищеским матчем команд медийных футбольных лиг России и Узбекистана на стадионе «Пахтакор».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил об увеличении товарооборота между Россией и Узбекистаном.
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