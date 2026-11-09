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Пакистанские фермеры подали в суд на немецкие компании из-за наводнения
Фермеры из Пакистана подали иск к компаниям Германии из-за наводнения
Пострадавшие от разрушительного наводнения 2022 года фермеры из пакистанской провинции Синд подали иск против немецких промышленных гигантов RWE и Heidelberg Materials с требованием возместить ущерб от изменения климата.
Истцы утверждают, что выбросы этих предприятий способствовали глобальному потеплению и усилили проливные дожди, которые уничтожили их деревни, пишет SCMP.
«Они распространяют загрязнение: в небе нет границ, это может повлиять на любое место», – заявил 43-летний фермер Абдул Хафиз Хосо.
По его словам, проблема изменения климата касается всего мира и должна решаться на глобальном уровне. Всего в суд обратились 39 жителей южной провинции Синд, которые пытаются заставить крупных загрязнителей возместить ущерб от экологических последствий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу первый замглавы управления МЧС по Кабардино-Балкарии Эльдар Хашхожев назвал причиной гибели 17 альпинистов оголение ледника из-за климатических изменений. В среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Юлия Урожаева спрогнозировала сокращение «серого сезона» в Москве из-за потепления. В апреле Дагестан столкнулся с мощным наводнением.