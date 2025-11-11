  • Новость часаПутин начал переговоры с Токаевым в Кремле
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    23 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    11 ноября 2025, 20:10 • Общество

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины

    В попытке угона МиГ-31 с «Кинжалом» отразилось отчаяние Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Евгений Поздняков

    Украинские спецслужбы под руководством западных кураторов уговаривали российского летчика за три миллиона долларов угнать истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В случае успеха самолет планировалось направить в страну НАТО и сбить средствами ПВО. Но эту провокацию пресекла ФСБ. Чего пытались добиться на Украине, какими могли быть последствия этой операции и о чем вообще говорит затея угнать военный истребитель с секретной гиперзвуковой ракетой?

    В ФСБ рассказали о попытке военной разведки Украины совместно с британскими кураторами угнать российский истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В 2024 году официальный Киев через ГУР МО Украины предлагал российским летчикам за угон самолета три миллиона долларов.

    Российские военные доложили о произошедшем командованию, которое тут же обратилось в органы безопасности. Спецслужбы решили провести оперативную игру с участием летчика-штурмана. Он некоторое время поддерживал контакт с неким Александром, который предлагал отравить командира МиГ-31 во время полета, чтобы угнать истребитель.

    Из материалов ФСБ также следует, что в ходе переписки штурману показали ролик с деньгами и листом с надписью «приезжай, мы ждем тебя». В переписке с человеком под ником Leon российского военного уговаривали согласиться на предложенный план. На другой аудиозаписи летчик ВСУ объяснял, как управлять истребителем, маневрировать и заходить на посадку.

    По данным ФСБ, в случае успешного угона у Киева и его кураторов был план направить машину в район дислокации крупнейшей в Юго-Восточной Европе авиабазы НАТО на территории румынского города Констанца, где самолет мог быть сбит средствами противовоздушной обороны. Недалеко от этого города находится авиабаза имени Михаила Когэлничану, где также размещены американские военные.

    Таким образом, пояснили в ФСБ, операция имела целью не просто похищение боевого самолета, но и попытку его уничтожения в непосредственной близости от натовского объекта, что могло вызвать международный инцидент.

    В ответ на провокацию ВКС России нанесли ракетами «Кинжал» удары по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Минобороны Украины и аэродрому Староконстантинов с размещенными там самолетами F-16.

    Что касается участия западных кураторов, то для вербовки они задействовали подконтрольный МИ-6 (CIS) Великобритании ресурс Bellingcat (издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций). Представитель ФСБ подчеркнул, что деятельность Bellingcat неоднократно попадала в поле зрения российских спецслужб. Ранее организация уже использовалась для установления контакта с российскими военными.

    В ходе СВО это второй громкий случай подобного рода. В августе 2023 года военный летчик Максим Кузьминов за вознаграждение в 500 тыс. долларов США угнал на Украину российский военный вертолет Ми-8, после чего уехал в Испанию с разрешения украинских властей. В феврале прошлого года Кузьминов был убит в испанской Аликанте профессиональными киллерами, которые выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на машине.

    В экспертной среде отмечают, что украинские и западные спецслужбы будут продолжать пытаться вербовать российских офицеров, но снизить активность вражеских разведок поможет победа России в СВО. Как напомнил генерал-майор авиации Владимир Попов, заслуженный военный летчик России, подобные инциденты происходили и во времена СССР, когда летчик-перебежчик Виктор Беленко выкрал МиГ-25 для Японии, которая затем отдала его американцам. На борту находилось множество секретной аппаратуры.

    «Логика проста – им важно создать прецедент. Представьте: летит российский самолет над страной НАТО. Разумеется, ПВО его собьет. Потом это будет растиражировано в западных СМИ: мол, российский борт незаконно вторгся в воздушное пространство», – пояснил Попов.

    Подобная провокация «поколебала бы все мировые экономические, политические и военные устои». «По отдельности за самолетом или «Кинжалом» противник не гоняется… Особый интерес представляет именно связка машины и вооружения. Если бы они смогли заполучить эту систему, ее бы разобрали на кусочки и постарались воссоздать аналогичную. И полагаю, уже спустя несколько месяцев им бы это удалось», – полагает генерал-майор.

    Летчик также обратил внимание на то, что противник пытался убедить штурмана МиГ-31 убить пилота и самостоятельно посадить самолет. «Самое смешное в этом – предложение организовать для штурмана онлайн-курсы по пилотированию и посадке истребителя. Видимо, там работали невероятно отчаявшиеся и некомпетентные люди. А наш специалист, очевидно, играл с ними как кошка с мышкой», – предположил собеседник.

    Попов пояснил, что управлять МиГ-31 «из второй кабины – очень и очень тяжело». «Даже на уровне задач пилот и штурман сильно отличаются. Так, летчик должен понимать все тонкости аэродинамики машины, владеть деталями ее управления и прочее. В то время как оператор выполняет роль навигатора, отвечает за точность характеристик выхода на цель, нюансы поражения объектов оружием», – сравнил специалист.

    «Английские спецслужбы плотно опекают Украину и самого Владимира Зеленского, а также тесно взаимодействуют с местными спецслужбами. Это взаимодействие было организовано в 90-е годы», – напомнил Андрей Луговой, первый зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции (ЛДПР).

    Он особо подчеркнул, что работа британских и украинских спецслужб всегда отличалась грязными методами. «Мы знаем много террористических диверсионных актов, которые они совершили за последние несколько лет. За эти военные преступления они, безусловно, ответят. Их методы не только грязные по сути, но и являются такими изнутри», – добавил депутат.

    По мнению Лугового, отсутствие результата на поле боя вынуждает Запад совершать «вот такого рода провокации». «Методы у них одни и те же. Вот у них один раз получилось с вертолетчиком... И чем он закончил? Вот этим же закончат все остальные, если будут каким-либо образом взаимодействовать с украинскими спецслужбами», – подчеркнул спикер, добавив, что в данном случае российские летчики «выполнили присягу и свои обязанности, а британцам и всем остальным ВКС передали хороший привет, смачно шарахнув по украинским объектам».

    «Российские летчики оказались на высоте – они проявили себя как истинные патриоты и настоящие офицеры, верные присяге. Иного мы от наших ребят и не ожидали. Оперативно сработали и спецслужбы, сорвавшие этот замысел. Моральный дух нашего народа и военных – это наше главное оружие. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, и произошедшее – очередное тому подтверждение», – отметил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    По его словам, попытка вербовки российских летчиков – далеко не единичный случай. «Такие постыдные методы будут и дальше использоваться украинскими и западными спецслужбами. Они не гнушаются ничем. Мы имеем дело с террористами и исходим из этой реальности», – подчеркнул дипломат. Он выразил уверенность, что

    военная разведка Украины при поддержке британских кураторов и ряда европейских столиц продолжит провокации, включая «разного рода террористические акты».

    «Это последнее оружие отчаяния Киева. Иных серьезных надежд у них нет и быть не может – это ясно из ситуации на поле боя и общей международной обстановки. Поэтому угроза таких провокаций лишь возрастает. Мы должны быть к этому готовы, и сейчас принимаются весьма серьезные меры», – заявил собеседник.

    Что касается попыток вербовки, в том числе с привлечением ресурсов вроде Bellingcat, то, по словам посла, Россия будет решительно пресекать подобные каналы воздействия. «Необходимо максимально блокировать возможности враждебных ресурсов на нашей территории. В последнее время в этом направлении сделан ряд шагов, и их эффективность имеет ключевое значение», – пояснил спикер.

    В заключение Долгов отметил, что против России ведется масштабная информационная война, включающая как вербовку, так и деятельность кол-центров мошенников. «Значительная часть этих кол-центров базируется на Украине и подконтрольна Западу. Необходимо выстраивать надежные заслоны, но решающую роль сыграет разгром военно-экономического потенциала киевского режима и его покровителей», – заключил он.

