При атаках ВСУ в Белгородской области ранены три человека

При атаках дронов ВСУ в Белгородской области пострадали три человека

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинские военные атаковали Белгородскую область с использованием дронов. В результате пострадали три человека, сообщил региональный оперштаб.

«В городе Грайворон FPV-дрон атаковал частный дом. Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины – акубаротравму», – говорится в заявлении оперштаба. Пострадавшим оказали помощь, от госпитализации они отказались. В здании выбило стекла, также оказался посечен забор. Кроме того, в городе поврежден легковой автомобиль.

Еще один инцидент произошел в селе Головчино Грайворонского округа, где боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение голени при выполнении служебных задач. Сослуживцы доставили его в районную больницу для оказания медицинской помощи.

Атаки зафиксировали и в других населенных пунктах. В селе Косилово из-за детонации дрона оказалась пробита крыша коммерческого объекта, а в селе Гора-Подол после удара загорелась и затем была потушена хозяйственная постройка. В Борисовском округе в селе Грузское беспилотник повредил остекление шести квартир в многоэтажке, а в Шебекино дрон взорвался рядом с частным домом, повредив забор.

Накануне в области в селе Головчино от удара украинского беспилотника погиб мирный житель. 13 мая в областной клинической больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона в селе Бессоновка Белгородского округа.

А 12 мая в больницах Белгородской области от полученных при атаках БПЛА ранений умерли два человека.