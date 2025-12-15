По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».0 комментариев
Суд в Москве признал Pussy Riot экстремистской организацией
Тверской суд Москвы признал группу Pussy Riot экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России, передает РИА «Новости». Решение было озвучено в ходе открытого заседания.
Соответствующее обращение в суд направил заместитель генерального прокурора России. В обосновании были указаны акции, которые, по оценке прокуратуры, «представляют угрозу для безопасности государства». В суде прокурор подчеркнул, что иски были направлены на недопущение подобных действий в будущем.
Группа Pussy Riot получила известность после акции в храме Христа Спасителя в 2012 году. По итогам того инцидента три участницы получили реальные сроки за хулиганство, однако позже были освобождены по амнистии или условно. Объединение и его деятельность теперь официально запрещены в России.
Ранее гособвинение в Басманном суде Москвы запросило для участниц Pussy Riot длительные сроки заключения за публикацию ложных материалов о Вооруженных силах России.
Басманный райсуд Москвы признал участниц Pussy Riot виновными в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.
Художница из Нижнего Тагила не смогла оспорить решение о штрафе за участие в создании скандального клипа Pussy Riot о СВО.