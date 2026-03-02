Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Пентагон отказался сообщать, уведомлял ли Россию о плане ударить по Ирану
Американское военное ведомство отказалось уточнять, информировали ли США власти России о возможной операции против Ирана, сообщают СМИ.
Пентагон отказался раскрыть детали относительно уведомления России о возможной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».
Представители ведомства сообщили, что не могут добавить ничего сверх уже опубликованных заявлений главы Пентагона Пита Хегсета и Центрального командования ВС США.
В ответ на запрос, связанный с тем, уведомляли ли Соединенные Штаты власти России о своих планах, в Пентагоне отметили: «На данный момент нам нечего добавить сверх информации, опубликованной на страницах CENTCOM и министра войны в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)». Также остался без ответа вопрос о поддержании контактов между странами для предотвращения возможных инцидентов в регионе.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».
МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.