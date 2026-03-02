Пентагон отказался сообщать, уведомлял ли Россию о плане ударить по Ирану

Tекст: Ольга Иванова

Пентагон отказался раскрыть детали относительно уведомления России о возможной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».

Представители ведомства сообщили, что не могут добавить ничего сверх уже опубликованных заявлений главы Пентагона Пита Хегсета и Центрального командования ВС США.

В ответ на запрос, связанный с тем, уведомляли ли Соединенные Штаты власти России о своих планах, в Пентагоне отметили: «На данный момент нам нечего добавить сверх информации, опубликованной на страницах CENTCOM и министра войны в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ)». Также остался без ответа вопрос о поддержании контактов между странами для предотвращения возможных инцидентов в регионе.

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал действия США и Израиля в Иране «предательством дипломатии».

МИД России осудил нападения США и Израиля и призвал к срочной деэскалации.