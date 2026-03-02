  • Новость часаИран сбил американский истребитель F-15 над Кувейтом
    Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    2 марта 2026, 08:50 Мнение

    Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    политолог

    На днях в Женеве завершился очередной раунд российско-украинских переговоров – и завершился ничем.

    Конечно, официально стороны так не говорят. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что они прошли «в рабочем порядке» – что в переводе с дипломатического значит «мы ни о чем серьезном не договорились». Глава же киевского режима Владимир Зеленский говорит о прогрессе и дает поручение своим сотрудникам подготовить встречу с Владимиром Путиным для решения ключевых вопросов тет-а-тет. Что в переводе с популистского на человеческий означает «я не смог ничего добиться, поэтому хочу набрать политические очки за счет встречи с Путиным».

    Вслед за нынешним раундом пройдет еще один – и он снова закончится дипломатическими формулировками с российской стороны, безудержным популизмом со стороны Киева и уверениями американцев: «мы продвинулись вперед, и для мирного решения осталось договориться всего по нескольким вопросам». Но закрытая дверь остается закрытой вне зависимости от того, сколько шагов вас от нее отделяет.

    Чтобы продвинуться вперед, должны измениться условия, в которых сейчас идут переговоры. Хотя бы одно из них.

    Например, должна измениться ситуация на линии боевого соприкосновения. Да, сейчас преимущество на российской стороне. ВС РФ наступают, освобождая деревню за деревней. Наступают достаточно быстро для нынешних темпов войны – но слишком медленно для того, чтобы добиться обрушения фронта со стороны Украины. А без этого киевский режим может надеяться на то, что у него еще есть время.

    Должна измениться ситуация в украинском тылу. Да, систематические российские удары по объектам украинской энергетики вызывают серьезные вопросы к режиму Зеленского со стороны населения. Не меньшие вопросы вызывают и действия цепных псов главы киевского режима – ТЦК, которые хватают, избивают, а иногда и убивают украинцев прямо на улицах. Однако до сих пор эти вопросы и даже спорадические акции протеста не переросли в восстание или майдан, который должен вынудить главу киевского режима срочно сворачивать войну.

    Должно измениться настроение украинских элит. Да, на сегодняшний день многие из них недовольны Зеленским, который сначала отжимал у них бизнес, а сейчас лишает будущего из-за продолжения проигрышной войны. Который отстранил их от госконтрактов, а также от увлекательного процесса распила западных средств (который осуществляет исключительно окружение главы киевского режима). В итоге налицо ряд актов саботажа с их стороны – например, отказ депутатов Верховной рады (в том числе и тех, кто принадлежит к партии Зеленского «Слуга народа») голосовать за законопроекты, необходимые для выделения кредита со стороны МВФ. Однако до сих пор эти спорадические бунты не привели к полномасштабному бунту или хотя бы консолидации недовольных Зеленским элит вокруг другой фигуры. А с таким не разваливающимся тылом Зеленский может продолжать саботировать переговорный процесс.

    Наконец, должен измениться подход со стороны коллективного Запада, за счет политической и экономической поддержки которого глава киевского режима может продолжать войну, ведя ее за чужой счет. Да, определенные трения есть. Ряд европейских стран больше не хотят выделять деньги главе киевского режима. США регулярно высказывают недовольство Зеленским, отказывающимся подписывать мирное соглашение на условиях Москвы и Вашингтона. Подконтрольные Западу антикоррупционные ведомства давят на главу киевского режима через уголовное преследование его соратников – того же бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Наконец, они спускают с поводка Залужного, который со своим недавним интервью (с обвинением Зеленского в военных провалах режима) фактически вступил в украинскую предвыборную гонку. Которую Зеленского сейчас принуждают официально начать через принятие в Верховной раде закона о проведении выборов президента в условиях военного положения.

    Однако на фоне этого поддавливания Запад продолжает закрывать финансовые потребности киевского режима (например, ЕС выделяет ему еще 90 миллиардов евро) и покрывает более чем 50% дефицита госбюджета. Закрывает военные потребности в виде поставок тех же дронов (которые теперь украинцы будут производить на открывающихся в Европе, а значит, недоступных для российских ракетных ударов заводах – в Дании, например). Имея все это, режим Зеленского может и дальше сопротивляться России. Да, при этом будет продолжать выбиваться украинская инфраструктура, стоимость восстановления которой давно превысила полтриллиона долларов. Однако для Зеленского будущее его страны не имеет большого значения – главной целью является сопротивление России здесь и сейчас. Неважно какой ценой и за чей счет, если этот счет оплачивается.

    И до тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и относительно сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией. Поэтому абсолютно верно сказал канцлер Германии Фридрих Мерц: война на Украине закончится лишь истощением одной из сторон. Либо в военном, либо в экономическом плане. И задача России сейчас в том, чтобы добиться истощения Украины. Или ухода заинтересованного в войне до последнего украинца Зеленского со своего поста. Любым способом.  

    • Время удивительных историй

