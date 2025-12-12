Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

США создают «Ключевую пятерку» (Core 5, или C5) государств. Об этом сообщает издание Politico. По данным журналистов, туда должны войти Штаты, Россия, Индия, Китай и Япония. По идее, эта «Ключевая пятерка» должна если не заменить собой, то, по крайней мере, обойти все существующие многосторонние форматы управления миром. И стать прообразом некоего глобального совета директоров.

«Это совпадает со взглядами Трампа на мир. Он руководствуется не идеологией, а стремлением работать с сильными лидерами и с теми великими державами, которые сохраняют сферы влияния в своем регионе», – цитирует издание слова бывшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США Торри Тауссиг.

Действительно, идея Трампа глубоко прагматична, а также полностью соответствует интересам Соединенных Штатов в том виде, в котором их понимает нынешний американский президент. Да, трамповская доктрина национальной безопасности провозглашает фактически неоизоляционизм, а также концентрацию всех усилий на двух регионах (Латинская Америка и Восточная Азия). Однако Америке не все равно, как будет управляться весь остальной мир. Отказ от глобализма не означает, что Вашингтон готов пустить на самотек мировые дела.

А существующие форматы глобального управления его не устраивают. Так, например, «Большая семерка», во-первых, является нерепрезентативной. В ней есть лишь страны коллективного Запада, значительная часть которых растеряла свое политико-экономическое могущество. Франция, Великобритания, Италия, Канада и отчасти даже Германия уступили мировое лидерство странам, которые еще недавно считали развивающимися.

Во-вторых, Штаты со своим прагматизмом находятся в этом формате в явном меньшинстве – они могут надеяться лишь на Японию, тогда как четыре европейские страны и примкнувшая к ним Канада разделяют сугубо идеологический взгляд на мировую политику. Проще говоря, рассматривают ее как некое противостояние демократий и автократий.

«Большая Двадцатка» Трампа тоже не устраивает – потому что это такой же вырождающийся формат, как и «Большая Семерка». Изначально считалось, что в «Двадцатке», объединяющей так называемые развитые и так называемые развивающиеся страны, все участники будут искать компромисс и договариваться друг с другом. Однако в итоге участники с коллективного Запада парализовали формат. Вместо того, чтобы с коллегами из других важных стран мира заниматься укреплением глобальной безопасности, суверенитета, торговли и экономики, они навязывают другим зеленую энергетику, потепление климата, а также глобальную демократизацию и осуждение России. Неудивительно, что на саммитах «Двадцатки» в итоге не принимаются никакие серьезные решения.

Однако самое неприятное для Трампа в том, что разочаровавшиеся в совместных форматах с Западом развивающиеся страны стали создавать свои собственные объединения – прежде всего ШОС и БРИКС. Эти незападные форматы уже взяли под контроль безопасность и экономические вопросы в Евразии и претендуют на роль глобального совета директоров. А значит, они рано или поздно изолируют Соединенные Штаты. Поэтому Трамп и решил, что лучше не бороться с неизбежным, а возглавить его. Не препятствовать переходу управления миром в руки развивающихся стран, а разделить с ними эту функцию в рамках «Ключевой пятерки».

Выбор стран в эту пятерку вполне прагматичен. Россия нужна потому, что она, как и США, руководствуется прагматизмом. Потому, что она является ведущей силой Евразии, но при этом частью европейской, «белой», цивилизации. А также потому, что у нее – кто бы что ни говорил – нет жесткого антагонизма с Соединенными Штатами за пределами границ постсоветского пространства (куда американцы лезли, и потому этот антагонизм создавали на ровном, по сути, месте).

Китай американцам включать придется. Вторую экономику мира, гигантскую по населению страну, которая уже формирует свой незападный блок государств, просто нельзя оставлять в стороне и без присмотра. И «балансирующие» Китай Индию и Японию. Крупнейшая демократия планеты, у которой с Китаем сохраняются территориальные споры – и одна из крупнейших экономик, которая абсолютно, на сто процентов, лояльна Соединенным Штатам. Которая не мыслит себя без союза с США, и которую именно за лояльность Штаты затаскивают в «Пятерку».

При этом логичным является не только присутствие одних стран, но и отсутствие других. С Европой и Канадой все понятно – не заслужили, к тому же они своей идеологизированной внешней политикой способны похоронить формат. Отсутствие африканских государств объясняется тем, что ни одно из них – даже ЮАР – по мощи не доросло до уровня участия в глобальном совете директоров. Отсутствие Бразилии и других латиноамериканских стран означает, что США считают весь регион «своим» и хотят представлять его в гордом одиночестве. По такой же причине там нет и ближневосточных государств.

Вопрос лишь в том, как логика Трампа совпадает с видением других стран. Так, например, по словам Торри Тауссиг, отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС, к тому же она будет учитывать мнение Нью-Дели и Пекина.

И если с Индией все понятно (индийские власти вряд ли откажутся), то с китайцами сложнее. Участие в узком совете директоров без необходимости конфликтовать с Америкой, конечно, интересно – однако вряд ли китайцы согласятся на присутствие в этом совете Японии.

Поэтому «Ключевая пятерка» вряд ли будет сформирована даже в следующем году. Нужны многие месяцы переговоров и выстраивания баланса. И не факт, что эти переговоры окончатся успехом до окончания каденции Трампа.