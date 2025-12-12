  • Новость часаКремль выразил сомнения относительно скорректированного Украиной плана США
    Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    12 декабря 2025, 11:38 Мнение

    Трамп формирует свой совет директоров многополярного мира

    Отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян

    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ

    США создают «Ключевую пятерку» (Core 5, или C5) государств. Об этом сообщает издание Politico. По данным журналистов, туда должны войти Штаты, Россия, Индия, Китай и Япония. По идее, эта «Ключевая пятерка» должна если не заменить собой, то, по крайней мере, обойти все существующие многосторонние форматы управления миром. И стать прообразом некоего глобального совета директоров.

    «Это совпадает со взглядами Трампа на мир. Он руководствуется не идеологией, а стремлением работать с сильными лидерами и с теми великими державами, которые сохраняют сферы влияния в своем регионе», – цитирует издание слова бывшего директора по европейским делам в Совете национальной безопасности США Торри Тауссиг.

    Действительно, идея Трампа глубоко прагматична, а также полностью соответствует интересам Соединенных Штатов в том виде, в котором их понимает нынешний американский президент. Да, трамповская доктрина национальной безопасности провозглашает фактически неоизоляционизм, а также концентрацию всех усилий на двух регионах (Латинская Америка и Восточная Азия). Однако Америке не все равно, как будет управляться весь остальной мир. Отказ от глобализма не означает, что Вашингтон готов пустить на самотек мировые дела.

    А существующие форматы глобального управления его не устраивают. Так, например, «Большая семерка», во-первых, является нерепрезентативной. В ней есть лишь страны коллективного Запада, значительная часть которых растеряла свое политико-экономическое могущество. Франция, Великобритания, Италия, Канада и отчасти даже Германия уступили мировое лидерство странам, которые еще недавно считали развивающимися.

    Во-вторых, Штаты со своим прагматизмом находятся в этом формате в явном меньшинстве – они могут надеяться лишь на Японию, тогда как четыре европейские страны и примкнувшая к ним Канада разделяют сугубо идеологический взгляд на мировую политику. Проще говоря, рассматривают ее как некое противостояние демократий и автократий.

    «Большая Двадцатка» Трампа тоже не устраивает – потому что это такой же вырождающийся формат, как и «Большая Семерка». Изначально считалось, что в «Двадцатке», объединяющей так называемые развитые и так называемые развивающиеся страны, все участники будут искать компромисс и договариваться друг с другом. Однако в итоге участники с коллективного Запада парализовали формат. Вместо того, чтобы с коллегами из других важных стран мира заниматься укреплением глобальной безопасности, суверенитета, торговли и экономики, они навязывают другим зеленую энергетику, потепление климата, а также глобальную демократизацию и осуждение России. Неудивительно, что на саммитах «Двадцатки» в итоге не принимаются никакие серьезные решения.

    Однако самое неприятное для Трампа в том, что разочаровавшиеся в совместных форматах с Западом развивающиеся страны стали создавать свои собственные объединения – прежде всего ШОС и БРИКС. Эти незападные форматы уже взяли под контроль безопасность и экономические вопросы в Евразии и претендуют на роль глобального совета директоров. А значит, они рано или поздно изолируют Соединенные Штаты. Поэтому Трамп и решил, что лучше не бороться с неизбежным, а возглавить его. Не препятствовать переходу управления миром в руки развивающихся стран, а разделить с ними эту функцию в рамках «Ключевой пятерки».

    Выбор стран в эту пятерку вполне прагматичен. Россия нужна потому, что она, как и США, руководствуется прагматизмом. Потому, что она является ведущей силой Евразии, но при этом частью европейской, «белой», цивилизации. А также потому, что у нее – кто бы что ни говорил – нет жесткого антагонизма с Соединенными Штатами за пределами границ постсоветского пространства (куда американцы лезли, и потому этот антагонизм создавали на ровном, по сути, месте).

    Китай американцам включать придется. Вторую экономику мира, гигантскую по населению страну, которая уже формирует свой незападный блок государств, просто нельзя оставлять в стороне и без присмотра. И «балансирующие» Китай Индию и Японию. Крупнейшая демократия планеты, у которой с Китаем сохраняются территориальные споры – и одна из крупнейших экономик, которая абсолютно, на сто процентов, лояльна Соединенным Штатам. Которая не мыслит себя без союза с США, и которую именно за лояльность Штаты затаскивают в «Пятерку».

    При этом логичным является не только присутствие одних стран, но и отсутствие других. С Европой и Канадой все понятно – не заслужили, к тому же они своей идеологизированной внешней политикой способны похоронить формат. Отсутствие африканских государств объясняется тем, что ни одно из них – даже ЮАР – по мощи не доросло до уровня участия в глобальном совете директоров. Отсутствие Бразилии и других латиноамериканских стран означает, что США считают весь регион «своим» и хотят представлять его в гордом одиночестве. По такой же причине там нет и ближневосточных государств.

    Вопрос лишь в том, как логика Трампа совпадает с видением других стран. Так, например, по словам Торри Тауссиг, отсутствие Европы в списке Трампа вынудит европейские страны считать, что Трамп рассматривает Россию как ведущую силу с правом на сферу влияния в Европе и, соответственно, окончательно похоронит трансатлантические отношения. Сама же Россия может не согласиться на участие в «Ключевой пятерке» – Москву вполне устраивают ШОС и БРИКС, к тому же она будет учитывать мнение Нью-Дели и Пекина.

    И если с Индией все понятно (индийские власти вряд ли откажутся), то с китайцами сложнее. Участие в узком совете директоров без необходимости конфликтовать с Америкой, конечно, интересно – однако вряд ли китайцы согласятся на присутствие в этом совете Японии.

    Поэтому «Ключевая пятерка» вряд ли будет сформирована даже в следующем году. Нужны многие месяцы переговоров и выстраивания баланса. И не факт, что эти переговоры окончатся успехом до окончания каденции Трампа.

    Почему у россиян под подушкой накопилась рекордная сумма наличных

    Россияне накопили под подушкой рекордный объем рублевой наличности. Учитывая дорогие кредиты, крепкий рубль и геополитическую неопределенность стратегия сберечь на черный день, причем в рублях, в целом рациональная. Однако экономике страны нужно совсем иное. Что нужно сделать, чтобы сбережения не лежали мертвым грузом, а работали на экономику России? Подробности

    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией

    Газета ВЗГЛЯД представляет ноябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». По сравнению с октябрем в первой десятке произошли серьезные изменения: Британия уступила лидерство Германии, показатели враждебности северных стран Европы резко выросли, а США и Чехия опустились на шестое и седьмое места соответственно. Какие еще тенденции показывает обновленный рейтинг? Подробности

    Россия открыла путь к последним «крепостям» ВСУ в Донбассе

    Российская армия взяла в ходе СВО очередной значимый рубеж – освобожден город Северск, и тем самым открылась прямая дорога на Славянск и Краматорск. Как была проведена эта операция, за что Владимир Путин лично поблагодарил командующего Южной группировкой российских войск и почему происходящее имеет не только военное, но и политическое значение? Подробности

    «Дело Бутягина» изменит российско-польские отношения

    Варшавский суд арестовал российского археолога Александра Бутягина, которого задержали польские спецслужбы по запросу Украины. Киев обвиняет ученого в «уничтожении культурного наследия» во время раскопок в Крыму. В Москве назвали обвинения абсурдными. В экспертной среде отметили научный вклад Бутягина в мировую археологию и предположили ответные шаги Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Мерц стал худшим

      Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым ненавидимым канцлером в истории страны, за исключением Адольфа Гитлера, однако и это не точно. Бунтуя против него, граждане Германии в буквальном смысле борются за свое будущее.

    • США все-таки подкинули Зеленскому денег

      В оборонном бюджете США на 2026 год, который утвердила Палата представителей, все-таки предусмотрены ассигнования на Украину, хотя ранее президент Дональд Трамп заявлял, что с финансированием Киева покончено. Как это понимать?

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда ставить елку в декабре 2025: удачные дни по приметам и календарю года Огненной Лошади

      Подготовка к встрече года Огненной Лошади требует особого внимания к деталям, ведь этот знак символизирует мощную энергию огня, действие и стремление к порядку. Выбор правильного дня для установки новогодней елки – это не просто дань традиции, а осознанный ритуал. Он позволяет гармонично подготовить дом к празднику, привлечь благополучие и избежать хаотичной спешки в последние дни уходящего года. Продуманный подход создает фундамент для того, чтобы энергия стремительной и удачливой Лошади наполнила ваш дом с самого начала.

    • Как написать письмо Деду Морозу в 2025 году: адреса, образцы, сроки отправки

      Традиция писать письма Деду Морозу остается одной из главных новогодних традиций для детей и взрослых. В 2025 году отправить послание зимнему волшебнику можно несколькими способами: через Почту России, специальные ящики в городских парках или онлайн.

    • Как подключить «Алису» в 2025 году: инструкции для телефона, компьютера и телевизора

      Голосовой помощник «Алиса» является одним из самых популярных устройств данного класса на российском рынке. Как установить и подключить данную систему искусственного интеллекта на разных устройствах, с какими проблемами можно столкнуться во время ее использования и что нужно сделать для их разрешения?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

