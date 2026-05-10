Украинские военкомы открыли огонь по цыганам при штурме ТЦК
Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на западе Украины открыли огонь по толпе цыган во время попытки штурма здания ТЦК в Закарпатской области, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.
Глагола сообщил, что сотрудники территориального центра комплектования на западе Украины открыли огонь по толпе цыган в Закарпатской области, передают «Вести». Он добавил, что инцидент случился в поселке Межгорье после того, как представители ТЦК провели мобилизацию одного из членов местной цыганской общины.
Около 30 человек собрались у здания ТЦК, пытаясь выломать дверь и прорваться внутрь. В ходе конфликта, как сообщил Глагола, «работники ТЦК открыли огонь».
Как писала газета ВЗГЛЯД, цыгане Закарпатья заблокировали местный военкомат из-за мобилизации больного односельчанина.
В Волынской области сотрудники ТЦК ранили женщину из огнестрельного оружия во время конфликта с гражданскими.
Похожий инцидент со стрельбой военкома по людям произошел в Житомирском районе.