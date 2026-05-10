Акция «Бессмертный полк» объединила людей в 122 странах на пяти континентах

Tекст: Дарья Григоренко

Акция «Бессмертный полк» в 2026 году объединила людей в 122 странах на пяти континентах. Мероприятия, посвящённые 81-й годовщине победы над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, прошли от Европы до Австралии и обеих Америк, демонстрируя, что память о героях войны не знает границ.

В Тирасполе и других городах Приднестровской Молдавской Республики на акцию вышли более 105 тыс. человек, в Кишиневе – свыше 30 тыс., в Бишкеке – 38 тыс., на Кипре – 12 тыс., в Ереване – более 5 тыс. В Париже, Берлине, Барселоне, Пекине, Нью-Дели, Ханое, а также в Вашингтоне, Амстердаме, Франкфурте-на-Майне и столице Конго Киншасе состоялись многолюдные шествия. Даже в Пусане (Южная Корея) акция прошла несмотря на тропический ливень.

Праздничные автопробеги состоялись в Ирландии, Швеции, Турции и впервые – в Новой Зеландии. В Женеве к акции присоединился мотоклуб швейцарских «Ночных волков», а автомобили «Нива», УАЗ и ВАЗ проехали даже по улицам Боготы, столицы Колумбии.

Во многих городах Бельгии, Португалии, Алжира, Эфиопии, Туниса и Кубы были установлены «Стены памяти». На них потомки участников войны размещали портреты своих героических предков, напоминая о времени единой борьбы всего мира с нацизмом.

В рамках акции прошли цветочные возложения, концерты, выставки, а также мероприятия в школах, где исполнялись советские военные песни и демонстрировались фильмы о подвигах Красной армии. Организаторы отмечают, что «Бессмертный полк» сохраняет свою роль и значение, объединяя людей в борьбе за историческую правду и справедливость.