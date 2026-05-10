Мировой нефтяной порядок, родившийся в 1970-е как реакция на попытку Запада установить потолок цен, прошёл полный цикл. Мы наблюдаем распад ОПЕК под давлением новой реальности, в которой разные страны картеля будут определяться с тем, как реализовывать шансы на лучшее будущее. У России эти шансы явно выше, чем у других.
В Пятигорске загорелся рынок на площади 1,1 тыс. кв. метров
Пожар на рынке «Лира» в Пятигорске охватил площадь 1,1 тыс. кв. метров, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В ведомстве уточнили, что горят торговые павильоны, а сотрудники МЧС продолжают тушение огня, передает ТАСС.
Глава Предгорного округа Николай Бондаренко отметил: «По предварительным данным, повреждено около 100 контейнеров. К счастью, информация о пострадавших не поступала».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Санкт-Петербурге на площади 1,5 тыс. квадратных метров. В августе того же года торговые павильоны загорелись в Волгограде на территории 1,2 тыс. квадратных метров.