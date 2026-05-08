  Минобороны заявило о 1365 нарушениях Украиной режима прекращения огня
    Какой мир на Ближнем Востоке выгоден России
    Кремль: Переговоры с Украиной возможны только после вывода ВСУ из Донбасса
    Балтфлот принял в состав носителя «Калибров»
    В Москве ввели ежедневный фотоконтроль курьеров и автоматизацию скорости
    На подлете к Москве за ночь уничтожено 26 беспилотников
    Focus: Запад не одобрит атаку Украины на Москву 9 Мая
    Трамп назвал удары по Ирану «любовным похлопыванием»
    Возле Ормузского пролива впервые атакован китайский танкер
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США ко Дню Победы
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Германия идет по пути Прибалтики

    Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.

    Антон Крылов Антон Крылов Электросамокаты на тротуарах доживают последние дни

    Ограничения движения электротехники на тротуарах неизбежен во всех городах мира. Где ширина улиц позволяет – проложат отдельные дорожки, как проложили для велосипедов. Где не позволяет – запрет будет тотальным.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как вьетнамцы устроили французам Сталинград

    7 мая 1954 года 11 тыс. французов сдались бойцам Вьетминя после битвы при Дьенбьенфу. Это была блестящая тактическая победа – одна из главных во вьетнамской истории. За ней последовали и стратегические последствия – как для Вьетнама, так и для французской колониальной империи.

    8 мая 2026, 09:45 • Новости дня

    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России

    Нацразведка США обвинила Обаму в создании фальсификаций о России
    Tекст: Вера Басилая

    Национальная разведка США выступила с обвинением в адрес экс-президента Барака Обамы, обвинив его в организации фальсификаций о якобы «вмешательстве» России в выборы 2016 года.

    Национальная разведка США опубликовала в соцсети Х заявление, в котором обвиняет бывшего президента Барака Обаму в руководстве созданием фальсификаций по вопросу российского вмешательства в американские выборы, передает Lenta.ru.

    В подписи к видеофрагменту интервью Обамы говорится: «Человек, который руководил созданием фальсификаций о России».

    В этом интервью бывший президент отметил, что Белый дом не должен направлять Министерство юстиции США на преследование по политическим мотивам.

    Директор Национальной разведки США Тулси Габбард обнародовала доказательства фабрикации разведданных командой Барака Обамы.

    Сам экс-президент категорически отверг обвинения в попытке организации заговора после выборов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала наследие Барака Обамы и Джо Байдена «авгиевыми конюшнями» для России.

    8 мая 2026, 08:37 • Новости дня
    Посол отметил кардинальное изменение отношения США к Дню Победы

    @ Игорь Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Отношение американской администрации к празднованию Дня Победы изменилось кардинальным образом, сообщил посол России в США Александр Дарчиев.

    Он подчеркнул: «У представителей администрации отношение к празднику изменилось, изменилось кардинальным образом. Я это отметил», передает РИА «Новости».

    Дарчиев объяснил, что за последние два года в Вашингтоне проходили акции «Бессмертный полк» – как в центре города, так и на территории российского посольства. По мнению дипломата, такие мероприятия помогают восстановлению нормальности в отношениях между Россией и США.

    В этом году прием по случаю Дня Победы в российском посольстве посетили представители Белого дома и Госдепа США.

    По его мнению, праздник способствует восстановлению нормальности в отношениях двух стран.

    В прошлую субботу в центре Вашингтона и на территории российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке состоялись акции «Бессмертный полк».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин не направлял американскому коллеге официального приглашения на торжественные мероприятия в честь Дня Победы в российской столице.

    7 мая 2026, 03:30 • Новости дня
    США бездоказательно заявили о риске получения оружия террористами от России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в новой контртеррористической стратегии заявили о риске получения террористами оружия, в том числе якобы из России, не приведя доказательств.

    В тексте утверждается, что радикальные движения могут получить доступ к новейшим видам вооружений, передает РИА «Новости».

    «Наша контртеррористическая стратегия рассматривает пять функциональных аспектов нынешней контртеррористической среды... использование картелями и джихадистами новых видов оружия, таких как беспилотники, а также предоставление этих технологий террористам государственными субъектами, а именно Ираном, Китаем и Россией», – говорится в документе.

    Помимо высокотехнологичных дронов, создатели стратегии опасаются доступа боевиков к ядерному оружию. Также среди ключевых рисков названы возможное формирование альянсов между различными экстремистскими группировками и налаживание сотрудничества между целыми государствами и преступными картелями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти назвали источниками основных террористических угроз наркокартели и исламистов. В новой контртеррористической стратегии Вашингтон обозначил Европу инкубатором экстремизма.

    Напомним, что США и страны Запада сами неоднократно поддерживали террористические группировки, например, в Сирии.

    7 мая 2026, 12:32 • Видео
    Почему Украина воюет колумбийцами

    Президент Колумбии Густава Петро заявил, что на Украине «воюют и бессмысленно умирают» семь тысяч колумбийцев «с боевым опытом». В реальности, скорее всего, гораздо больше. Но откуда столько? И почему именно колумбийцы стали основой наемнических бригад?

    6 мая 2026, 08:50 • Новости дня
    Захарова опровергла слухи о наличии гражданства США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с очередным опровержением слухов о якобы имеющемся у нее или ее родственников гражданстве или виде на жительство в США.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова вновь опровергла сообщения о наличии у нее или ее родственников гражданства или вида на жительство в США, передает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что такие слухи появились сразу после ее назначения директором департамента информации и печати МИД России.

    Захарова добавила, что у ее семьи и ближайших родственников никогда не было видов на жительство в других странах или продленных виз, которые можно было бы приравнять к таковым.

    Захарова напомнила, что эти слухи неоднократно официально опровергались, в том числе в 2020 году. Несмотря на публикацию опровержений на протяжении шести лет на официальных площадках, по ее словам, подобные фейки продолжают распространяться.

    Мария Захарова ранее сообщила о навязывании американскими властями гражданства США детям сотрудников российских консульств.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала безосновательными слухи об ужесточении выдачи загранпаспортов россиянам за рубежом.

    6 мая 2026, 03:14 • Новости дня
    Японский депутат Судзуки назвал бессмысленными введенные против России санкции

    Tекст: Антон Антонов

    Санкции США и Японии, которые начали действовать против России при Джо Байдене, являются бессмысленными, заявил японский депутат Мунэо Судзуки, заверив, что намерен добиваться их снятия.

    «Я считаю, что в экономических санкциях, которые были приняты во время администрации Байдена, и к которым подключился тогдашний премьер-министр Японии Фумио Кисида – в них не было никакого смысла», – приводит слова депутата РИА «Новости».

    Он подчеркнул ошибочность расчетов бывшего американского лидера, который ожидал капитуляции России через два месяца. Теперь парламентарий считает необходимым вести дело к полной отмене рестрикций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японский депутат Мунэо Судзуки привез в Москву послание от премьер-министра Японии Санаэ Такаити. Политик связал сроки отмены антироссийских ограничений с ходом переговоров по Украине. Российский МИД заявил о значительном откате двусторонних отношений из-за действий Токио.

    6 мая 2026, 00:56 • Новости дня
    Лавров и Рубио обсудили Иран и Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио провели телефонную беседу, затронув вопросы двустороннего взаимодействия, ситуацию на Украине и иранскую проблематику, сообщил Госдеп.

    «Они обсудили отношения США и России, российско-украинскую войну и Иран», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В Госдепе заявили, что беседа руководителей внешнеполитических ведомств состоялась по инициативе Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России сообщал, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную международную повестку и состояние отношений между двумя странами.

    6 мая 2026, 18:36 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик замечен над Черным морем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский разведывательный самолет вновь выполнил полет над нейтральными водами Черного моря, совершив несколько кругов вне гражданских авиационных коридоров, сообщили информагентства.

    Полет американского самолета-разведчика Bombardier Challenger 650 Artemis II был зафиксирован над нейтральными водами Черного моря, передает ТАСС. Борт вылетел с аэродрома в румынской Констанце и совершил несколько кругов, следуя вне установленных для гражданской авиации маршрутов на высоте порядка 11 тыс. метров, при этом не входя в воздушное пространство каких-либо стран.

    Источник агентства сообщил, что подобные полеты этого самолета ранее уже отмечались не только над Черным морем, но и вокруг Калининградской области. Тогда Bombardier Challenger 650 Artemis II выполнял рейсы над нейтральными водами Балтийского моря, а также пересекал воздушное пространство Литвы и Польши, взлетая с того же аэродрома в Констанце.

    Кроме того, некоторое время назад на аналогичном маршруте над Черным морем был замечен самолет Gulfstream IV, принадлежащий ВВС Швеции. Он также совершил несколько кругов, изначально стартовав из Бухареста и сейчас возвращаясь туда же.

    Ранее американский самолет-разведчик пролетел над Черным морем рядом с Россией 23 апреля. До этого самолет-разведчик США совершил облет побережья Крыма и Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США выполняет наблюдательные полеты вблизи российских рубежей на переоборудованном бизнес-джете Artemis II.

    6 мая 2026, 09:05 • Новости дня
    США в марте нарастили импорт российских удобрений до рекорда

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты в марте текущего года импортировали из России удобрений на максимальные за все время торговли двух стран 243,9 миллиона долларов, за месяц стоимость поставок выросла почти вдвое, следует из данных американской статслужбы.

    Соединенные Штаты в марте 2024 года импортировали из России удобрений на рекордные для двусторонней торговли 243,9 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

    За месяц объем поставок увеличился почти вдвое, что стало максимальным показателем за всю историю торговых отношений между странами. В годовом выражении рост импорта составил 11%.

    Основную часть закупленных удобрений составили азотные – их импорт оценивается в 206,6 млн долларов. Также в марте США закупили у России калийные удобрения на 21,8 млн долларов, фосфорные – на 9,2 млн и смешанные – на 6,3 млн долларов.

    По итогам первого квартала 2024 года общий объем импорта российских удобрений в США достиг 564,4 млн долларов, что на 37% выше аналогичного периода 2023 года. Благодаря этому Россия вновь заняла второе место среди основных поставщиков удобрений на американский рынок.

    На первом месте по поставкам традиционно остается Канада с объемом 354,2 млн долларов. Также в пятерку крупнейших поставщиков вошли Саудовская Аравия, Оман и Катар. Всего в марте объем импорта удобрений в США увеличился на треть по сравнению с февралем и на 26% по сравнению с мартом 2023 года, достигнув максимума с апреля 2022 года – 1,297 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рынок удобрений после введения Вашингтоном новых импортных пошлин для ряда стран усилил зависимость от российских поставок.

    6 мая 2026, 05:13 • Новости дня
    Рубио не смог оценить отношение Москвы к проекту резолюции СБ ООН по Ормузу

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио после телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил об отсутствии ясности относительно позиции Москвы по американскому проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ормузскому проливу.

    «Я не знаю, избежит ли она (резолюция) вето или нет», – подчеркнул Рубио, отвечая на вопрос о возможной поддержке инициативы со стороны России.

    Он отметил, что текст резолюции был переработан. По мнению госсекретаря, голосование станет настоящей проверкой способности ООН решать глобальные мировые проблемы, передает РИА «Новости».

    Новый проект содержит жесткие требования к Ирану прекратить нападения, минирование акватории и взимание сборов в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские власти объявили о внедрении новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Вашингтон принял решение сделать паузу в реализации инициативы «Проект свобода» по сопровождению судов в Ормузском проливе.

    7 мая 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова поддержала решение Китая блокировать исполнение санкций США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддерживает решение Китая заблокировать исполнение односторонних санкций США против китайских компаний, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

    Она подчеркнула, что Россия осуждает подобные односторонние ограничения и считает их нелегитимными, передает РИА «Новости».

    «Мы приветствуем и считаем совершенно обоснованным решение правительства КНР о блокировании исполнения нелегитимных санкций (США)», – сказала дипломат.

    Напомним, КНР ввела запрет на соблюдение санкций США против пяти нефтяных компаний.

    7 мая 2026, 06:25 • Новости дня
    США предъявили обвинения россиянину по делу об инсайдерской торговле

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США обвинило 30 человек, включая гражданина России Илью Гаврилова, в причастности к масштабной международной схеме по инсайдерской торговле.

    «Сегодня были обнародованы обвинения в отношении 30 ответчиков в связи с крупномасштабной схемой инсайдерской торговли, длившейся десятилетие и принесшей десятки миллионов долларов незаконной прибыли… Двое обвиняемых, находящиеся в России и Израиле, считаются скрывающимися от правосудия», – говорится в заявлении.

    По данным следствия, злоумышленники взламывали сети агентств пресс-релизов. Это позволяло им заранее узнавать о слияниях компаний и квартальных отчетах. Используя эти сведения, участники группы совершали сделки на фондовом рынке с гарантированной прибылью, передает РИА «Новости».

    Одним из фигурантов дела оказался гражданин России. Ему инкриминируют участие в торговых операциях на основе украденных данных и отмывание полученных доходов.

    В настоящее время 19 из 30 обвиняемых уже арестованы. Они предстанут перед федеральными судами в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и других американских городах. По совокупности статей каждому участнику схемы грозит до 70 лет тюремного заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские регулирующие органы заинтересовались возможной инсайдерской торговлей на фоне заявлений по Ирану. Министерство финансов США ввело санкции против граждан России за кражу американской коммерческой тайны.

    7 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков: Кремлю неизвестны цели поездки Умерова в США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Цели визита секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова в США не известны Кремлю, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы не знаем, зачем Умеров собирается лететь в Америку», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков сообщил, что Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее Bloomberg сообщило, что переговорщик от Украины по урегулированию Рустем Умеров планирует на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

    7 мая 2026, 13:14 • Новости дня
    Песков: Россия надеется на дальнейшее участие США в переговорах по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва рассчитывает на то, что США продолжат играть роль посредника в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Мы рассчитываем, что вот эти услуги доброй воли и услуги тех, кто способствует переговорному процессу, Вашингтон продолжит», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Песков также подчеркнул, что Россия остается открытой к продолжению переговоров по Украине. «Мы открыты к продолжению переговорного процесса», – заявил он журналистам.

    Ранее Bloomberg сообщило, что переговорщик от Украины по урегулированию Рустем Умеров планирует на этой неделе посетить Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер откладывают поездку в Киев из-за отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

    7 мая 2026, 09:24 • Новости дня
    Медведев: Европа и Америка разделены как никогда за 100 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа и Америка разделены как никогда за последние 100 лет, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев в статье, которая опубликована на RT, отметил, что ряд недавних событий, таких как угрозы президента США Дональда Трампа вывести страну из НАТО, а также заявления американского сенатора Джей Ди Вэнса об утрате Европой идентичности, ярко иллюстрируют это расхождение позиций.

    Медведев добавил, что европейские государства в настоящее время отказываются напрямую участвовать в конфликте вокруг Ирана и не готовы «участвовать в авантюре по «военному разблокированию» (а потом – блокированию) Ормузского пролива». По его словам, это «разделяет Европу и Америку как никогда за последние 100 лет».

    По его оценкам, такое развитие событий демонстрирует, что «столь желанная либералами «стратегическая автономия»  Европы» намного ближе, чем кажется.

    Ранее в новой контртеррористической стратегии Вашингтона европейские страны названы одновременно целью террористических атак и средой для подготовки экстремистов из-за неконтролируемой миграции.

    7 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Захарова обвинила США в навязывании гражданства детям российских дипломатов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти буквально насильно выдают свои паспорта новорожденным членам семей сотрудников зарубежных представительств, подвергая их риску изъятия или принудительной смены пола, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова назвала подобные действия Вашингтона формой политического давления, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Государственный департамент целенаправленно навязывает американские документы детям сотрудников российских миссий.

    «Возникает вопрос: а зачем это делается? Оказание давления? Мы уже неоднократно говорили, как на российских дипломатов оказывается давление. Здесь этот вопрос имеет еще и другую сторону», – подчеркнула дипломат.

    Представитель ведомства выразила опасения относительно дальнейшей судьбы несовершеннолетних, вопреки здравому смыслу получивших статус граждан Соединенных Штатов. Она отметила, что местные власти могут изъять ребенка из семьи по любой жалобе или подвергнуть его принудительному освидетельствованию на предмет гендерной идентичности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти стали присваивать гражданство детям россиян в консульствах по «праву почвы». Российская сторона отказалась признавать навязывание американских паспортов семьям дипломатического персонала. Ранее Министерство иностранных дел России предупредило соотечественников о рисках задержания на территории Соединенных Штатов из-за несовершеннолетних детей.

    7 мая 2026, 07:08 • Новости дня
    Россия в три раза увеличила закупки американской косметики

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В марте 2026 года российские компании приобрели в Соединенных Штатах средства по уходу за кожей и парфюмерию на 2 млн долларов, следует из данных американской статистической службы.

    Закупки парфюмерии и других изделий резко возросли по сравнению с февралем, когда объем поставок составил 722,4 тыс. долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

    Наибольшим спросом пользовались эфирные масла, на которые импортеры потратили 1,2 млн долларов.

    Значительная часть средств также ушла на различные ароматические смеси и парфюмерные составы. Их приобрели на сумму 553,6 тыс. долларов.

    Несмотря на скачок импорта, доля отечественного рынка в общем объеме экспорта из США по итогам месяца составила менее 1%.

    Главными покупателями этой продукции остаются Канада, Мексика и Британия.

    В марте прошлого года объем импорта косметики из США в Россию достиг максимума за три года.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации