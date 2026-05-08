Ничего удивительного в запрете советской символики в Берлине на День Победы я не вижу – все развивается по очень знакомому сценарию. Только совершенно зря в этот блудняк втягивают немцев, которые два раза вписались в мировые войны и оба раза получили национальную катастрофу.2 комментария
Индия испытала новую планирующую систему для авиабомб
ВВС Индии провели испытания системы высокоточного наведения авиабомб TARA
Индийские военные провели первые успешные летные тесты новейшего тактического боеприпаса увеличенной дальности, способного превращать обычные бомбы в высокоточное оружие.
Военно-воздушные силы Индии и Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) провели первые летные испытания тактического боеприпаса увеличенной дальности у побережья штата Одиша, передает РИА «Новости».
В официальном пресс-релизе индийского оборонного ведомства отмечается: «Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и Военно-воздушные силы Индии успешно провели первые летные испытания тактического боеприпаса увеличенной дальности (TARA) у побережья штата Одиша 7 мая».
Система TARA представляет собой модульный комплект управляемого планирующего оборудования. Благодаря этой разработке обычные авиационные бомбы трансформируются в высокоточное оружие большой дальности. Подобный класс вооружения создан в Индии впервые, он позволяет наносить удары по наземным целям с более значительного расстояния.
Новинка спроектирована лабораториями DRDO для повышения эффективности недорогих средств поражения. В системе впервые применены передовые, но экономичные комплектующие. Разработка велась совместно с частными промышленными предприятиями страны, которые уже начали производство. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх назвал успешные тесты важным шагом в развитии национальных оборонных технологий.
