Алиханов сообщил о начале серийных поставок «Ансат» с 2027 года
Алиханов: Серийные поставки вертолетов «Ансат» с ВК-650 начнутся с 2027 года
Минпромторг рассчитывает завершить сертификацию вертолета «Ансат» с новым российским двигателем ВК-650 в следующем году, запуск поставок намечен на 2027 год, ообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.
Серийные поставки вертолетов «Ансат» с российским двигателем ВК-650 планируется начать в 2027 году, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью «России 24».
Алиханов подчеркнул: «Очень важно пройти все испытания достойно и получить сертификат, ... в следующем году завершим. Серийные поставки – это 2027 год». Он уточнил, что в настоящее время основная задача – успешно завершить испытания и оформить все необходимые документы, передает РИА «Новости».
Вертолет «Ансат» с новым российским двигателем станет важным этапом импортозамещения и укрепления отечественного авиапрома. Согласно планам Минпромторга, завершение сертификации запланировано на следующий год, после чего начнется массовое производство машин.
Напомним, 2 сентября импортозамещенный вертолет «Ансат» совершил первый испытательный полет.
Проведение первых летных испытаний отечественного вертолета «Ансат» приблизило старт его серийного производства и подчеркнуло технологическую независимость России в отрасли.