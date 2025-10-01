Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.7 комментариев
Россия осталась крупнейшим поставщиком урана в США в 2024 году
По итогам 2024 года доля России на рынке обогащенного урана для США осталась самой крупной среди поставщиков, свидетельствуют данные, размещенные на сайте американского министерства энергетики.
За 2024 год для американские реакторов закупили у восьми поставщиков 15 млн единиц работы разделения (ЕРР, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения), из которых 81% пришлись на зарубежные компании.
Из этого объема 20% составили поставки из России, 18% обеспечила Франция, 15% – Нидерланды, 9% – Британия и 7% – Германия. В поставках внутри страны на долю США пришлось 19%, передает ТАСС.
Объем поставленного в США обогащенного урана из России снизился по сравнению с 2023 годом. В 2024 году американские операторы закупили 3 млн единиц работы разделения, тогда как в 2023 году показатель составлял 4,1 млн единиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что США пока не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России. В 2024 году Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.