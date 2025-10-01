Россия осталась крупнейшим поставщиком урана в США в 2024 году

Tекст: Антон Антонов

За 2024 год для американские реакторов закупили у восьми поставщиков 15 млн единиц работы разделения (ЕРР, стандартная единица измерения усилий, требуемых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе его обогащения), из которых 81% пришлись на зарубежные компании.

Из этого объема 20% составили поставки из России, 18% обеспечила Франция, 15% – Нидерланды, 9% – Британия и 7% – Германия. В поставках внутри страны на долю США пришлось 19%, передает ТАСС.

Объем поставленного в США обогащенного урана из России снизился по сравнению с 2023 годом. В 2024 году американские операторы закупили 3 млн единиц работы разделения, тогда как в 2023 году показатель составлял 4,1 млн единиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что США пока не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России. В 2024 году Россия ввела ограничения на экспорт обогащенного урана в Соединенные Штаты.