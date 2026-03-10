Нефть подешевела на 4,5% на фоне возможного роста поставок

Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.10 комментариев
Мировые цены на нефть снизились примерно на 4,5% во вторник: рынки оценивают возможность роста поставок сырья на фоне ряда геополитических факторов.
Цена майских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.59 снижалась на 4,54% относительно закрытия – до 94,47 доллара за баррель, а апрельский фьючерс на нефть марки WTI – на 4,69%, до 90,33 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Эксперты оценивают геополитические новости. Накануне президент США заявил CBS News, что война против Ирана почти завершена, добавив, что США якобы на несколько недель опережают график операций против исламской республики.
Эти заявления прозвучали на фоне резкого скачка котировок: в понедельник цена Brent и WTI впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов за баррель, показав рост на 29-31%. К вечеру динамика замедлилась до 7%, тем не менее котировки удержались выше отметки в 100 долларов, что в 1,5 раза превышает уровни конца февраля.
Напомним также, что министр финансов США Скотт Бессент в прошлую пятницу сообщил о предоставлении Индии временного разрешения на покупку нефти из России. «Обсуждения ослабления санкций против российской нефти, комментарии, намекающие на возможность деэскалации конфликта США с Ираном, и возможность использования странами G7 стратегических нефтяных запасов дают один и тот же посыл – нефть продолжит поступать на рынок», – цитирует Reuters старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянку Сачдеву.